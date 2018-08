11 vuotta ilman, eikä tunnu missään

Perheemme kokkaa, syö ja tekee läksyjä nyt jo toisessa keittiössä, jossa ei ole astian­kuivauskaappia. Valinta on ollut niin luonnollinen, että en oikeastaan ajatellut koko asiaa, ennen kuin huomasin kyselyn Facebookin Moderni ja skandinaavinen sisustus -sivustolla.

Suurimmalla osalla vastanneista ei ritiläkaappia ollut. Hurjimmat olivat olleet jo parikymmentä vuotta ilman, koska kokivat sen turhakkeeksi. Ne, jotka säilyttivät kaapin, laittoivat sinne muun muassa juoma-, termos- ja tuttipulloja, pakastusrasioita ja tiskiharjoja.

Kaikille oli kuitenkin yhteistä se, ettei astioita jätetä kuivumaan näkösälle. Kaikki pidetään kaapeissa, vaikka se vaatisi astioiden pyyhekuivaamista. Se on nimittäin ulkonäkö, joka puhuu nykyajan keittiöissä.

Sitten on niitä, joille astiankuivauskaappi on suorastaan sydämen asia. Kahvipöytäkeskustelussa muutama rouva ilmoitti, ettei aio kuunaan luopua kaapista. Heillä kun ei ole astianpesukonetta eivätkä he sitä haluakaan. Kahden hengen taloudessa loppuisivat kuulemma astiat, jos koneen täyttymistä jäisi odottelemaan.

Heistä tiskaaminen on myös mukava kotiaskare. Minustakin, jos vertaa esimerkiksi hammaslääkärissä käyntiin.

Luovuin aikaan ritiläkaapista, koska halusin seinälle avohyllyt ja ritilöiden päälle kertyi pitkäaikaissäilytykseen turhaa roinaa. Ne hyllyt olivat kaunis virhe.

Mikään ei käy otsalankoihin pahemmin kuin hyllyihin ja niillä lojuviin astioihin kerääntyvä rasvan ja pölyn sekoitus, joka vaatisi puhdistamista harva se päivä. Etenkin, kun keksin hyvin nopeasti monta muuta asiaa, jonka tekisin mieluummin: 1) päikkärit, 2) syöminen, 3) lukeminen, 4) kahvinjuonti, 5) leipominen ja leivonnaisten syöminen, 6) yleinen löhöily.

Olen tehnyt toisenkin ison keittiövirheen vuosien varrella ja kärsin siitä edelleen. Halusin kyökkiini pyöreän lavuaarin. Oletteko yrittäneet tunkea suorakaiteen mallista isoa palaa pienehköön pyöreään aukkoon? Oletteko koskaan nähneet pyöreitä uunipeltejä? En minäkään.

Siinä ei paljon lohduta, että allas on nätti.