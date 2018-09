40900 Säynätsalo

Anne ja Jere Savolin ovat tuoreita säynätsalolaisia. He rakensivat kodin uudelle Koulurannan alueelle 2017-2018 ja nauttivat nyt Päijänne-luonnosta sekä omasta kotirannasta laitureineen.

– Luonto on huikea ja sen takiahan tänne muutettiin. Mutta vielä parempaa täällä ovat nämä ihanat ihmiset. Täällä tervehditään vierasta, heittäydytään juttusille ja kysellään kuulumiset – näyttää siltä, että oikeasti välitetään, Jere ja Anne kiittelevät.

Tämä ei ole perinteinen kertomus omakotirakentajista ja heidän uudesta kodistaan. Tämä on pikemminkin tarina epäilyistä ja ennakkoluuloista sekä niiden voittamisesta. Tärkeintä, että tällä tarinalla on onnellinen loppu.

Savolinien säynätsalolaistuminen toteutui pitkän harkinnan kautta.

– Ensimmäinen reaktio koko ajatuksesta oli lähes tyrmäävä, että Säynätsaloon??? Sehän on matkojen päässä, Kinkomaan takana. Todellisuudessa automatka Jyväskylän keskustaan vie vain alle 20 minuuttia.Varoin aluksi kertomasta aikeista edes ystäville, Anne muistelee ensimmäisiä mietteitään muuttoaikeisiin.

Siihen aikaan pariskunta asui uudehkossa omakotitalossa Sääksvuoressa, ei lopulta kovinkaan kaukana Säykistä.

Anne on hidas muuttaja, hänellä on ollut yksi lapsuudenkoti ja aikuisiälläkin muutot tosi harvassa. Jere sanoo asuneensa Jyväskylän seudulla kymmenellä eri postinumeroalueella (40900 on yhdestoista) ja niiden sisälläkin useassa osoitteessa – mihinkään ei ole ehtinyt juurtua ja sen vuoksi muutto ei tuottanut samanlaista tuskaa.

– Tonttihakemuksen jättämistä harkittiin viimeiseen asti; tonttihakemus jätettiin viimeisen tunnin viimeisten minuuttien aikana, Anne ja Jere muistelevat.

Kaupungilla oli alkuvuonna 2015 tarjolla kolme omarantaista tonttia Koulurannan uudella alueella.

– Haimme ainoastaan tätä yhtä tonttia – kauimpana isosta tiestä, vain yksi rajanaapuri. Siihen oli muitakin hakijoita, mutta arpa suosi meitä.

Sitten alkoi uusi pohdinta; ryhtyäkö rakentamaan vai ei, tontista pääsisi vielä eroonkin.

Säynätsalossa käytiin useampaan kertaan, lenkillä, hiihtämässä, tutustumassa ympäristöön.

– Käytimme vuoden harkinta-ajan, ennenkuin lähdimme tosi toimiin. Auttavaiset ja tosi sydämelliset rajanaapurimme olivat aloittaneet rakentamisen jo ennen meitä.

– Ystävät sanoivat, että hullu olet, jos et rakenna tuollaiseen maisemaan. Enkä ollut asiasta olleenkaan varma rakentamispäätöksen jälkeenkään, Anne pohtii.

Nyt Savolinit ovat asuneet uudessa kodissaan reilut puoli vuotta, upean kesän.

Asuintiloiltaan talo on valmis, pihassa ja ympäristössä riittää puuhaa vielä pitkälle syksyyn. Jere on kuitenkin päättänyt, että kaikki pitää saada yhdellä rysäyksellä valmiiksi ja sen jälkeen voi rauhassa jatkaa ympäristöön ja ihmisiin tutustumista.

– Muuttoa emme epäröisi enää hetkeäkään. Säynätsalo on antanut paljon enemmän kuin osasimme odottaa. Ennakkoluulot esimerkiksi säynätsaloisten sisäänlämpiävyydestä ovat ihan tuulesta temmattuja, sekä Anne että Jere myöntävät.

– Täällä on kaikki, mitä tarvitsemme. Luonto, ihanat ihmiset, peruspalvelut, kirjasto ja koulut…

13-vuotias Sara aloitti elokuussa yläkoulun Lehtisaaressa noin kilometrin päässä kotoa. Samassa koulussa hän olisi aloittanut, vaikka olisi asunut Sääksvuoressa. Myös muutamat alakouluaikaiset kaverit Keljonkankaalta tulevat Lehtisaaren kouluun. Markus (nyt jo 20-vuotias) on käynyt yläkoulun Lehtisaaressa, mutta muuttanut jo ”omilleen” Jyväskylän keskustaan. Myös 10-vuotias Ronja-tytär pitää uudesta kodistaan.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Sara saa käydä koko yläkoulun Lehtisaaressa. Hankkeen viivästymisen johdosta vasta seuraavat ikäluokat pääsevät Keljonkankaan uuteen kouluun.

Saralla oli Säynätsaloon muuttoon ainoana ehtona, että saisi huoneeseensa pyöreän ikkunan. Se on talon ainoa ”merihenkinen” pyöreä ikkuna ja sopii kokonaisuuteen tosi hyvin.

Kymmenvuotias Martta-koira on näyttänyt nauttivat uudesta ympäristöstä yhtä paljon kuin isäntäväkensä.

– Yllätyin, että Martta sopeutui tänne niin helposti, vaikka ”hän” on ikänsä asunut Sääksvuoressa, Anne iloitsee.

Muutaman kuukauden aikana kokemusta on ehtinyt kertyä myös Säynätsalon palveluista.

Salen valikoima riittää oikein hyvin päivittäiseen tarpeeseen, kerran viikossa työmatkalla voi poiketa esimerkiksi Keljon marketeissa.

Apteekki oli iloinen yllätys ja terveyspalveluistakin on kokemusta, antaa Annen kertoa:

– Vanhasta muistista soitin Kyllöön hammastarkastusta varten ja tarjosivat aikaa seitsemän kuukauden päähän (huhtikuulle 2019). Ehdin jo mutista yksityiselle menosta, kun huomasivat osoitteeni ja sanoivat, että sinähän kuulutkin Säykin aseman asiakkaisiin, soita sinne! Soitin ja sain ajan seuraavalle viikolle.

Paikallisessa Luotsiveneessäkin on poikettu ja todettu, että ihmiset siellä ovat yhtä ystävällisiä kuin kylänraitilla.

– Kunnantalon uudessa kahvilassa piipahdettiin ja Juurikkasaaressa, joka on varmasti Jyväskylän upein juhlapaikka.

Paljon on saarilla vielä opiskeltavaa, mutta jotakin on retkillä jo opittu.

Yhteinen pyöräretki oli jäädä tekemättä tyhjentyvän renkaan vuoksi, mutta päätettiin kuitenkin taluttaa Jeren pyörä Paratiisisaarten pyörätohtorille. Vika löytyi hetkessä ja remontti hoitui muutamassa minuutissa. Paratiisisaaret ry on vapaaehtoisyhteisö, joka pitää Säynätsalossa pyöräkorjaamon lisäksi kahvilaa, järjestää kirpputoreja, kutoo mattoja.

Saariin on tutustuttu kävellen, pyöräillen, veneillen ja autollakin.

Anne muistelee ensimmäistä juoksulenkkiään Muuratsalon ympäri, jonka ventovieraat katkaisivat kyselemällä kuulumisia – ja paluumatkalla sama uudestaan.

– Olis me käyty Aallon koetalollakin, mutta ei ensi yrittämällä löydetty paikkaa. Järveltä päin se on tullut veneillessä tutuksi, tietä pitkin on vaikeampaa, Jere pohtii.

Vesille lähtökin on nyt paljon helpompaa, kun vene on kotirannassa, omassa laiturissa. Enää ei tarvita Haukanmaalla sijaitsevaa kesämökkiä, joten se laitetaan myyntiin jo tänä syksynä.

Jere Savolin huomauttaa, että Säynätsalosta löytyy tänä päivänä kohtuuhintaisia, valmiita koteja erinomaisilta paikoilta. Tarjolla on sekä omakotitaloja että osakehuoneistoja, uusia ja vanhempia.