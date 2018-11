Autokauppias kaataa hirven helposti

Vesangan Erämiesten hirvijaostossa metsästävä automyyjä Jarmo Nieminen sanoo, että hän on ollut tänä syksynä kahdeksana päivänä hirvimetsällä ja saaliiksi on saatu tällä kaudella yhdeksän hirveä. Yhteen hirveen on vielä lupa. Siihen asti jatketaan viikonloppuisin metsästystä.

Nieminen kertoo monivaiheisesta metsästysprosessista, mutta painottaa, että näillä metsästysreissuilla ei itse lihan saanti ole ollenkaan se pääjuttu.

– Kyllä se on kokonaisvaltainen rauhoittumisen, virkistymisen ja rentoutumisen päivä kun metsälle mennään. Kahvit on termarissa, eväät mukana ja kun makkarat on pantu tulelle, on olo täydellinen.

Kun hirvi on kaadettu, se suolistetaan heti ampumapaikalla. Yleensä sen tekee ampuja, mutta toki toinenkin ryhmän jäsenistä voi sen tehdä, vaikkapa seuraan kuuluva teurastaja. Ampuja voi niin halutessaan ottaa mukaan hirven maksan ja munuaiset.

Ruho nostetaan autoon ja viedään jahtikämpälle. Siellä se nyljetään ja jätetään roikkumaan pariksi päiväksi kylmään.

– Jos ilma on lämmin kuten esimerkiksi kerran kun oli 12 astetta lämmintä, hirvi paloitellaan saman tien, Nieminen huomauttaa.

Hirvi paloitellaan ja punnitaan. Parhaat A-osat kuten paistit ja fileet otetaan ensin talteen, samoin keittoon tarkoitetut lihat. Luista irrotetaan lihat jauhelihaa varten.

Ruho jaetaan kristillisesti ryhmän jäsenten kanssa. Osa pakastaa lihat muovipusseissa, osa vakumoi ne.

– Sellaiset 30–50 kiloa jokainen saa aina sesongin aikana.

Metsästäjä Nieminen kehuu terveellistä, lähes rasvatonta lihaa painottaen sen tuoreutta.

– Meillä hirvenliha päätyy useimmiten karjalanpaistiin yhdessä sianlihan kanssa. Jopa pizzassa on meillä metsänherkkua, jauhelihasta puhumattakaan.