Ei mitään rakettitiedettä

Miltä näyttää uunituoreen kerrostalon väestönsuoja? Puhtautta, siisteyttä ja uudenkarheutta lukuun ottamatta eipä juuri kummemmalta kuin vanhemmankaan talon. Sen lattiapinta-alan valtaavat häkkivarastot samalla tavalla kuin monissa muissakin kerrostaloissa.

Syyskuun alussa valmistuneen Jyväskylän Kankaantornin väestönsuoja on S1-luokan suoja eli se on tavanomainen kerrostalon teräsbetoninen väestönsuoja. S1 on uudempi suoja, joka on rakennettu vuoden 1971 jälkeen. Sen elinkaari on jopa sata vuotta.

– Aika robustejahan nämä ovat vielä tänäkin päivänä ja kaukana rakettitieteestä. Systeemi on yksinkertainen ja kestävä. Näitä on osattu tehdä jo kauan aikaa sitten, ja kun käyttötarve on pysynyt samanlaisena, ei uutta teknologiaa ole juurikaan tullut, sanoo erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen sisäministeriön pelastusosastolta.

Kankaantornin väestönsuoja ei näytä kovin isolta, ainakin jos ajattelee, että talon kaikki asukkaat yhteensä 117 asunnosta pitäisi mahduttaa sinne yhtä aikaa. Näin tuskin kuitenkaan kävisi, sillä eiväthän kaikki ole yhtä aikaa kotona. Tarpeen tullen etsitään se lähin suoja.

– Vaatimus asuinrakennuksissa varsinaiselle suoja-alalle on kaksi prosenttia kerrosalasta, sanoo Kankaantornin omistavan Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön kunnossapitoinsinööri Matti Paananen.

S1-suojamallissa on mahdollista viipyä pitkiä aikoja.

Pelkät betoniseinät eivät riitä tekemään tilasta väestönsuojaa. Suojien oletetaan joutuvan pommitusten ohella kaasuhyökkäyksen tai ydinlaskeuman kohteeksi, joten ne on varustettu radioaktiivisilta ase-aerosoleilta sekä biologisilta ja kemiallisilta haitta-aineilta suojaavalla ilmastointijärjestelmällä.

Ihmisten perustarpeista huolehtimiseksi suojassa on oltava puhtaan ilman lisäksi vesiastioita, käymälöitä ja yhteys ulkomaailmaan.

Nykyaikaisessa väestönsuojassa pitää olla sisäänkäynnin suojateltta tai -huone, yksi tai useampi käsi- ja sähkökäyttöinen ilmanvaihtokoje suodattimineen, lankapuhelinliittymä, ainakin yksi varauloskäynti, kuivakäymälöitä, varavesisäiliöitä, säteilymittari, raivaustyökaluja ja ensiapuvälineet. Varusteista määrätään lakisääteisesti.

Suojalle tulee lain mukaan määrätä suojanhoitaja ja mahdollisesti myös varahenkilö.

Väestönsuojan laitteet tarvitsevat säännöllistä huoltoa siinä missä talon muutkin laitteet. Suojat tarkastetaan kymmenen vuoden välein.