Entä jos lumikasat eivät mahdu omalle tontille?

Saako naapuri kolata lumensa minun tontilleni, kysyy Keskisuomalaisen lukija, jonka naapurisuhteet alkavat kiristyä lumitöiden vuoksi. Omakotitalossa asuva lukija kertoo, että naapuri kolaa pihansa lumet hänen tontilleen öiseen aikaan. Näin on ollut myös aikaisempina talvina. Pahimmillaan sulamisveden suuri määrä ai-heuttaa ongelmia keväällä valuessaan talon kellariin, mutta kuka maksaa viulut?

Saako lumen kolata omasta pihasta naapurin pihaan, Kiinteistöliiton apulaispäälakimies Kristel Pynnönen?

Ei saa. Jo naapuruussuhdelaissa todetaan, ettei naapurille saa aiheuttaa vahinkoa tai haittaa. Lumen kasaaminen toisen tontille voi olla myös toisen tontin hallinnan loukkaus, sillä silloin tontin omistaja ei voi käyttää omistamaansa maata. Samalla tavalla kuin ei saa viedä toisen omaisuutta, ei saa viedä toisen maatakaan omaan käyttöönsä.

Lunta ei saa myöskään kolata tien yli toiselle puolelle, sillä aura siirtää sen helposti takaisin tai jonkun toisen liittymän tukkeeksi.

Miten toimia, jos naapuri on siirtänyt lumensa tontilleni?

Suosittelen naapureita juttelemaan keskenään. Tuttuni oli vasta siirtänyt lunta pihastaan ojaan tonttinsa ulkopuolelle. Pian sen jälkeen ojaan oli ilmestynyt naapurilta kyltti, jossa luki, että lumen tuominen heidän pihaansa on kielletty. Tuttavani kävi juttelemassa naapurinsa kanssa, ja yhdessä he totesivat, että ehkä oja on lumelle kuitenkin hyvä paikka, koska se voi sulaakin sinne.

Myös oman tontin rajat on hyvä tarkistaa, sillä usein erimielisyydet voivat johtua väärinymmärryksistä.

Jos lumi ei mahdu omalle tontille, minne sen voi viedä, Jyväskylän kaupungin lakimies Timo Lampinen?

Jos lumi ei mahdu omalle tontille, se on kuljetettava lumenkaatopaikalle.

Omalle tontille kasattaessa on huolehdittava, etteivät hulevedetkään valu lumen sulaessa naapurin puolelle. Se onkin aina hyvä riidan aihe, että mistä vedet ovat tontille tulleet.

Saako lunta kasata kaupungin joutomaille, oman kadun kääntöpaikalle tai tontin vierestä alkavan metsän laitaan, Jyväskylän kaupungin katupäällikko Tuula Smolander?

Ei saa. Lunta saa kasata vain omalle tontille. Jos lumi ei mahdu tontin rajojen sisään, se täytyy kuljettaa lumenkaatopaikalle. Jyväskylässä niitä on Halssilan hiihtomaan lähellä tai Mustankorkean kaatopaikalla. Molemmat paikat ovat maksullisia: lumen vieminen sinne maksaa euron kuutiolta.

Jos lunta kolataan kaupungin maille, kaupunki antaa ensin kehotuksen siirtää lumet. Jos lunta ei kehotuksen jälkeenkään siirretä, voi asukas saada sakot. Puhutaan uhkasakkomenettelystä. Jos taas siirretty lumi voi olla vaaraksi muille, kyseessä on poliisiasia.

Jos lunta kuitenkin kolaa naapurin tontille ja sulamisvedet ai- 29heuttavat keväällä vahinkoja, kuka korvaa, Tuula Smolander?

Aiheuttaja korvaa, tietysti aina tapauskohtaisesti ja tutkinnan jälkeen.

Onko naapureiden välisistä lumiriidoista tehty rikosilmoituksia, rikoskomisario Olavi Saunamäki?

Näissä tapauksissa on useimmiten kyse naapureiden välisistä ristiriidoista, jotka ohjataan sovitteluun. Rikosasioita ne eivät ole, ellei ole käytetty oman käden oikeutta.

Juttuvinkin voi lähettää osoitteeseen uutiset@keskisuomalainen.fi.