Etänä tarkoittaa monelle keittiön pöytää

Etätyöpäivät ovat monille suomalaisille jo viikoittaista arkea. Etätyöllä tarkoitetaan ansiotyötä, jota tehdään varsinaisen työpaikan ulkopuolella niin, että siitä on sovittu työnantajan kanssa. Työolobarometri 2017 kertoo, että säännöllisesti etätöitä tekee noin viidennes palkansaajista ja satunnaisesti 14 prosenttia.

Kodeissa tehtävän etätyön työskentelyolosuhteita ei Suomessa tiettävästi ole tutkittu. Haastatteluista on kuitenkin käynyt ilmi, että yleisin paikka tehdä etätöitä on keittiön pöytä.

– Koteja ei ole suunniteltu työntekoa varten. Toinen huomioitava seikka on, että vastuu etätyön työskentelyolosuhteista on käytännössä työntekijällä itsellään, sanoo Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki.

Sopimattomat tilat on tunnistettu yhdeksi etätyön riskeistä ja huonoista puolista. Kotona työskentely on hankalaa, jos työnteolle ei ole rauhallista tilaa, riittävästi tilaa tai tilaa, jossa esimerkiksi on kunnon valaistus ja hyvät ergonomiset olosuhteet.

– Monesti näkee, että työpiste on viritetty kapeaan käytävään ja työtuolina on kova keittiön tuoli, sanoo jyväskyläläinen sisustussuunnittelija Minna Toivonen.

Yksi keskeisistä motiiveista sille, miksi töitä halutaan tehdä kotona, on työrauha. Mutta se edellyttää, että kotoa löytyy sopiva paikka ja aika töiden tekemiselle.

– Kotona on pystyttävä keskittymään ja tekemään työtä tavoitteiden mukaan, Ruohomäki sanoo.

Työtilojen ohella kannattaa kiinnittää huomiota asianmukaisiin työvälineisiin, kalusteisiin ja tietysti myös toimiviin yhteyksiin. Ergonomiaan ja töiden tauottamiseen pitää kiinnittää huomiota siinä missä työpaikallakin.

– Työvälineiden sijoittelussa kannattaa huomioida myös se, miten irrottautua töistä. Niistä pitää päästä henkisesti irti sitten, kun ne on tehty. Työvälineet on hyvä pistää pois näkyvistä vaikka kaappiin tai reppuun, Ruohomäki vinkkaa.

Jos kodissa on tilaa työpisteelle tai -huoneelle, se kannattaa alusta alkaen suunnitella mahdollisimman toimivaksi ja viihtyisäksi. Tässä sisustussuunnittelija Minna Toivosen vinkit:

L:n muotoinen työpöytä on paras. Se vie tilaa, mutta siihen mahtuu hyvin papereita ja mappeja. Tilan säästämiseksi voi tinkiä pöydän syvyydestä. Myös kotiin voi hankkia sähköpöydän tai ainakin pienen, korkean pöydän, jonka ääressä voi välillä tehdä seisten töitä.

Puinen työpöytä on kestävä ja ekologinen valinta. Laminaatti- ja melamiinipintaiset pöydät ovat helppohoitoisia.

Pöytä kannattaa sijoittaa niin, että työn äärestä voi nostaa katseen ulos ja lepuuttaa silmiä.

Työtuoli on työhuoneen tärkein kaluste. Joillekin sopii satulatuoli, jotkut suosivat perinteistä toimistotuolia. Pehmustettu tuoli on paras: siinä jaksaa istua. Materiaaleista kannattaa valita hiostamaton. Lisäksi kannattaa hankkia työtuoli, joka on säädettävä ja jonka säätäminen on helppoa. Hyvässä tuolissa voidaan säätää sekä istuinkorkeutta, käsinojia että keinutoimintoa.

Hyvän yleisvalaistuksen lisäksi työvalo auttaa tarkkuutta vaativissa töissä. Valo ei saa häikäistä silmiä eikä näyttöä, joten sen sijoitteluun kannattaa kiinnittää huomiota.

Värimaailman moni valitsee mieltymystensä mukaan, mutta väreillä on myös omat merkityksensä. Esimerkiksi vihertävät sävyt auttavat keskittymään ja keltainen piristää niitä, joiden aamut lähtevät nihkeästi käyntiin.

Varo, ettei työhuone ala pursua ylimääräistä tavaraa muualta kodista. Karsi turhat tavarat pois ja järjestä kaikelle tarvittavalle oma paikkansa.

Perinteinen kaapisto on siisteyden ja järjestyksen kannalta parempi valinta kuin avohyllyt. 40 senttiä syvä kaapisto on helpoin käyttää. Valitse säilytyskaluste, joka yltää kattoon asti, niin saat tavaroille mahdollisimman paljon tilaa.

Säilytyskalusteiden on hyvä olla muutaman askeleen päässä työpöydästä, jotta tavaroiden hakemisesta tulee tauko istumiselle.

Hanki pikkutavaroille oma laatikostonsa tai pari pientä avohyllyä.

Tuo tekstiilejä, viherkasveja ja taidetta työhuoneen somisteiksi. Jos tilassa kaikuu, turvaudu akustiikkalevyihin.

Jos teet töitä muun perheen ollessa kotona, pidä työhuoneen ovi kiinni. Voit laittaa oveen vaikka kyltin: Olen tänään töissä klo...

Muistathan kierrättää myös kotitoimiston paperit, patterit ja muut roskat.