Hae maa-aineksia kellon ympäri

Rakennatko pihaa tai puutarhaa, johon tarvitset pihanrakennusaineita? Olet päivät töissä ja illatkin venyvät pitkälle? Ei hätää, mullan, kuorikkeen, hiekan, kivituhkan, soran ja kalliomurskeen haku onnistuu vaikka keskellä yötä eli aina jatkuvasti, 24/7. Ota auton perään peräkärry ja suunnista Antinniityntiellä Palokan Heinämäen teollisuusalueella sijaitsevalle Koura-autovarikolle.

H. Ojanperä Ky Koura-autot on kehitellyt hienon ja ainutlaatuisen palvelun. Drive In noutopiha on kaikille heille, jotka tarvitsevat pihanrakennusaineita peräkärryllisen tai kaksi. Itsepalvelu on kätevää ja edullista.

Varikolla on rivi lokerikoita ja laareja, joissa on myytävänä irtotuotteena 16 eri maa-ainesta ja mäntykuoriketta. Jokaisessa lokerikossa on tarkat toimintaohjeet ja hinnat. Vieressä on jopa lapio. Maa-ainesten määrä ja paino on mitattu 600 kiloa kantavalle peräkärrylle sopivaksi. Esimerkiksi noin 90 lapiollista multaa tai 75 lapiollista hiekkalaatikkohiekkaa painaa noin 600 kg. Mäntykuoriketta ostettaessa kuutio mitataan kahdella puolen kuution kehikolla.

Jos maa-ainesten noutaminen tapahtuu arkipäivänä, henkilökunta on usein paikalla auttamassa ja neuvomassa, mutta tarkat opasteet ja koura-autot.fi sivustolla olevat toimintaohjeet varmistavat sen, että ostaminen itsepalveluna sujuu vaivattomasti. Lastauspalvelua on saatavilla, kun henkilökunta on paikalla. Laskutustiedot tai maksu jätetään hallin sivustalla olevaan itsepalvelupisteen postilaatikkoon. Itsepalvelun hinta mäntykuorikkeelle on 40 euroa kuutio ja muut tuotteet maksavat 30 euroa max. 600 kg. Valvontakamerat huolehtivat, että asiat hoituvat asianmukaisesti.

– Näin alkukesästä mäntykuoriketta haetaan eniten, mutta myös multa ja muut tuotteet käyvät kauppansa, yrittäjä Harri Ojanperä toteaa.

Jos asiakas tarvitsee enemmän maa-aineksia, Koura-autot on kehittänyt ”koura-autotoimituksen”, jolla voidaan toimittaa mitä tahansa maa-ainesta. Maanantaisin ja perjantaisin auto lastataan täyteen kuoriketta tai multaa ja sitä jaetaan asiakkaille yhteiskuljetuksella. Pienin toimituserä on 2 kuutiota. Autossa olevan kouran avulla maa-ainekset voidaan nostaa yhdeksän metrin etäisyydelle autosta esim. kuorikkeet rinteisiin ja mullat istutus altaisiin.

– Tarvittaessa voimme ripotella tai nostaa tuotteet suoraan kohteeseen. Näin toimiessa asiakkaan kottikärry- ja lapiotyöt jäävät huomattavasti vähemmälle, kun yksi auto hoitaa homman kustannustehokkaasti, Ilkka Ojanperä kertoo.

2000-luvun alkupuolella Harri Ojanperä alkoi säkittää maa-aineksia. 640 litraa vetävässä kierrätettävässä säkissä on saatavilla samat tuotteet, mitä varikolla on irtomyynnissä. Lisäksi on neljään eri kokoluokkaan lajiteltuja luonnonkiviä ja koivuklapeja. Säkit painavat noin 900 kiloa kappale ja ne toimitetaan asiakkaalle koura-autolla. Nosturi pystyy nostamaan säkit suoraan asiakkaan työkohteeseen. Esimerkiksi hiekkalaatikkohiekka voidaan usein tiputtaa suoraan hiekkalaatikkoon. Uutuutena säkkeihin on pakattu lasten leikkipaikoille keinujen ja telineiden alle tulevaa turvasoraa.

Innovatiivisena yrittäjänä Harri Ojanperä kertoo vielä mahdollisuudesta tilata lauttakuljetus maa-ainessäkeille saaristossa asuville ja mökkeilijöille.

– Suursäkeissä olevat maa-ainekset voidaan lastata lautalle. Jos asiakas on vuokrannut pienkaivurin, se kulkeutuu samalla lautalle saareen. Paluukyydissä saaresta saadaan sinne vuosien aikana kertyneet ylimääräiset tavarat pois.

– Maanantaisin haemme risuja asiakkailta, kertoo Ilkka Ojanperä. Kun asiakas on leikannut esimerkiksi orapihlaja-aidan, keräämme piikikkäät risut kyytiin ja kuljetamme ne pois.

– Ammattitaitoisen yhteistyöverkostomme kautta asiakkaamme saavat palvelua muun muassa puunkaadossa, kannonjyrsinnässä sekä asfaltin teossa ja paikkauksessa, toteavat Harri ja Ilkka Ojanperä.

H. Ojanperä Ky:n Koura-autot on hyvin erikoinen ja erityinen neljän sukupolven perheyritys, jonka isoisä Onni Ojanperä perusti vuonna 1934. Onnin poika Mikko Ojanperä johti yritystä vuoteen 1988, jolloin yritys siirtyi Harri Ojanperälle. Tänä päivänä perheyrityksen juniori Ilkka Ojanperä luotsaa yritystä yhdessä Harri-isänsä kanssa.

Alkujaan raakapuukuljetuksia teollisuuden tarpeisiin ajanut yritys on laajentanut toimenkuvaansa vuosien varrella.

Tällä hetkellä Koura-autot on jo brändi, joka hakee vertaistaan muuallakin Suomessa.