Helmen voi löytää pienellä pääomalla

Luonnonläheinen ympäristö. Hyväkuntoinen, osittain peruskorjattu perheasunto, ei välitöntä remontintarvetta. Kaupan palvelut, terveysasema ja koulut lähellä.

Hintakaan ei päätä huimaa – asunnon velaton kauppahinta riittäisi Kankaan alueen kaksion omarahoitusosuudeksi, minkä jälkeen velkaa jäisi parisataa tuhatta. Esimerkkikohteemme olisi velaton.

Miksi tämä helmi ei kelpaa?

Vuokko Jääskeläinen Sisä-Suomen Asuntokeskuksesta ihmettelee, mikä on sekoittanut ensiasunnon ostajien päät. Ovatko ehkä uudistuotannon isot yhtiölainat luoneet harhan uusien kotien todellisesta hintatasosta.

– Nuoret ovat erittäin kriittisiä ja vaativia. He asuvat mieluummin kalliisti vuokralla, elleivät varat riitä tai pankki luotota uutta asuntoa keskustan tuntumasta, Vuokko Jääskeläinen aprikoi.

Esimerkkikolmio, 73 neliömetriä on myytävänä Kangaslammella, missä Seppälän hyvät palvelut ovat kivenheiton päässä ja lähipalvelut omalla alueella. Keskustaan matkaa on viitisen kilometriä, velaton myyntihinta vain 53.000 euroa.

Muutamien kaupunginosien vuosikymmenien takainen maine lienee pahin este kaupankäynnille: maineen luoneet sukupolvet ovat kasvaneet vaipoistaan ja muuttaneet muualle – alueiden ikärakenne on muuttunut.

Kangaslammen kanssa samankaltaisista, aiheettomista ongelmista kärsivät esimerkiksi naapurilähiö Huhtasuo, Keltinmäki/Mäyrämäki, ehkä myös Myllyjärvi ja Halssilan/Jyskän suunta. Alueilla asuvat viihtyvät ja nauttivat muun muassa keskustan läheisyyttä paremmista ulkoilumahdollisuuksista.

Myyntiteksti Kangaslammen kolmiosta kertoo:”Päättyvän kadun päässä, vehreän luonnon keskellä, hyvien ulkoilumaastojen vieressä valoisa, hissitalon 6. kerroksen hyväkuntoinen kolmio. Lattiat laminaattia, kylpyhuone laatoitettu (suihkukaappi) sekä keittiön kaapistot uusittu 2000- luvulla. Tilava vaatehuone sekä kaapistoja.

Taloyhtiössä uusittu mm. ikkunat ja parvekeovet, lukitus, hissin peruskorjaus, vesikattopinnoite. ”

– Huomionarvoista on myös se, että alue on valmis. Ei tarvitse vuosikausia asua rakennustyömaalla. Pihat ovat hoidettuja ja turvallisia. Todellinen helmi, Vuokko Jääskeläinen vakuuttaa.

Kiinteistömaailman Sanna Hotanen on huomannut saman ilmiön:

– On totta, että Jyväskylässä on alueita, joilla on huono maine, vaikka siihen ei todellisuudessa ole mitään perustetta. Usein maine juontaa juurensa kaukaa, mutta elää sitkeästi.

Hotanen korostaa, että alueilla asuvat ihmiset ovat erittäin tyytyväisiä ja usein vaihtavat kotia saman alueen sisällä.

– Sijainti on usein erinomainen; palvelut, koulut, päiväkodit lähellä, julkinen liikenne toimii hyvin. Monissa yhtiössä on tehty kattavasti remonttia ja ne ovat hyvässä kunnossa. Asumiskustannukset ovat kilpailukykyiset ja hankintahinnat jopa puolet kalliimmista alueista. Pohjaratkaisut ovat avaria ja huoneet tilavia. Lisänä loistavat ulkoilumahdollisuudet ja luonnonläheinen ympäristö. Nämä alueet ovat hyviä myös sijoittajille. Vuokrataso ei hirveästi muutu ja hankintahinta on edelleen jopa puolet keskitasosta.

– Meillä on tarjolla monia hyviä vaihtoehtoja erityyppisiin tarpeisiin, Hotanen jatkaa.

Esimerkkinä hän mainitsee kauniisti remontoidun kolmion Muurainkujalla.

– Mukava, luonnonläheinen sijainti, kodikas, muuttovalmis, parveke sisäpihalle luontonäkymin. Palvelut lähellä. Tarjouskaupalla lähtöhinta 59 000 euroa. Muurainkuja 4, esittely sunnuntaina 9.9. klo 16.00-16.30.

OP Kiinteistökeskuksen Vuokko Hietala ja Pieta Alvarez tuntevat ilmiön ja myöntävät, että aarteen voi löytää pikkurahalla.

Pieta esittelee tässä yhteydessä retrohelmeä, harvinaisen tilavaa (60,5 neliötä) kaksiota Kulottajantieltä, vmh 41.000 euroa.

– Hyvin hoidettu ja aktiivinen taloyhtiö. Kirjoja ja lehtiä kierrätetään, pihassa on mukava oleskelupaikka grilleineen, paljon pitkäaikaisia asukkaita. Pihasta lähtee ihanat lenkkipolut lammelle ja talvella pääsee hiihtämään hyvin hoidettuja latuja pitkin aina Vaajakoskelle asti.

Pieta Alvarez korostaa myös palveluja. Alueella on uusi, terve koulukeskus ja päivittäispalvelut.

– Asunto on pinnoilta erittäin siisti ja kaikki alkuperäiset kaapistot ovat ehjät. Tuon aikakauden peltikasettikylppärit on helppo laittaa mieleisekseen ihan vaikka maalaamalla. Parvekkeelta niinkuin ikkunoistakin avautuvat avarat, ikivihreät mäntymetsämaisemat. Alueella on runsaasti paikoitustilaa myös vieraille.