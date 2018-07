Helppohoitoisuus on avainsana

Tämän kesän terassi- ja parvekekalusteet ovat osittain alennusmyynnissä, siksi kaupoista on jo monet vaihtoehdot myyty loppuun.

Maskun myymäläpäällikkö Pekka Palola vakuuttaa, että Maskussa on laajin kesäkalustevalikoima.

– Me haluamme ottaa kaikkien tarpeet huomioon, siksi valikoima on iso, Palola kertoo.

Palola toteaa, että Maskussa jo muutaman vuoden käytössä ollut polyrottinki pitää paikkansa edelleen eikä varmasti ole hiipumassa pois suosiosta. Polyrottinki sisustaa nyt yhä useamman parveketta ja terassia.

– Muovi aiheuttaa närää monissa, mutta tässä yhteydessä kestävä kehitys näkyy juuri siinä, että polyrottinkikaluste kestää helposti useita vuosia.

Palolan mukaan kalusteet ovat kevyitä, kauniita, erittäin helppohoitoisia, halvempia kuin vastaavat puukalusteet ja niiden muunneltavuus on myös melkoinen. Toisaalta ne ovat melko massiivisia, kokonaisia kalustoja.

Maskulla on oma polyrottinkinen Mode-mallisto, jonka vaihtoehdot ovat todella moninaiset. Polyrottinkihuonekalujen runko on alumiinia, mikä tekee kalusteesta kevyen ja ikuisen.

Palola muistuttaa, että polyrottinkikalusteitakin täytyy välillä pestä. Se käy helposti kevyellä harjalla ja pesuaineella punosten välistä harjaamalla.

Kesäkalustemuotikin vaihtelee vuosien mukaan. Maskun myymäläpäällikkö Pekka Palola toteaa, että nyt on selkeästi näkyvissä 1960-luvun kevyehkö sisustustyyli niin sisäkalusteissa kuin ulkokalusteissakin.

– Esimerkiksi tuolien ja pöytien jalat ovat hieman vinoja ja siroja, alumiinia yleensä. Istuinosat ja pöytälevyt voivat olla muovista puujäljitelmää tai muovipintaa omana itsenään. Myös kangasta eri tavoin suojakäsiteltyinä on paljon.

Palolan mukaan Maskun kesäkalustevalikoimissa puu on selkeästi jäämässä taka-alalle, tällä hetkellä myynnissä on vain muutama täysin puinen kaluste. Puuta voi olla myös esimerkiksi runkona tai kädensijana. Maskun mallistossa selkeimmin näkyy teak ja mänty.

– Kyllä se huoltovapaa on nykyajan termi. Ja usein juuri puukalusteet eivät ole niitä kaikkein helpoimpia hoidon kannalta, Palola huomauttaa.

Puupinta olisi hyvä käsitellä eli öljytä vuosittain.

Helppohoitoisuutta on myös se, että Maskun kesäkalusteiden tyynyt ja patjat kestävät vesisadetta kohtuullisesti. Pintamateriaali hylkii vettä ja täyte on homesuojattu.

– Toki aina on hyvä viedä pehmusteet sisälle kovimmilla sadekeleillä tai ainakin jos lähtee pidemmäksi aikaa pois paikalta. Tyynyissä ja patjoissa on myös luonnollisesti vetoketjulliset päälliset, jolloin ne ovat helposti pestävissä.

Siinä missä Maskussa vannotaan polyrottingin nimeen, Vepsäläisen kesäkalustemallistossa ei polyrottinkia juurikaan ole myynnissä. Vepsäläisen myymäläpäällikkö Anna Nieminen toteaa, että polyrottinkia kysytään entistä vähemmän, sen sijaan puu on aina yhtä kysyttyä.

– Meillä suurta suosiota tänä kesänä on saanut puupintaiset pöydät ja penkit. Puu on teakia tai bambua. Myös betonipintaisia pöytiä ja penkkejä on myyty paljon, samoin betonia yhdistettynä puun kanssa. Betoni on huoleton pintamateriaali, se ei kärsi sateesta lainkaan.

Siroutta näkee myös Vepsäläisen kalusteissa, on siroa alumiinirunkoa, muovinarua ja muovipintaista kangasta.

Niemisen mukaan puu on tosiaankin tullut takaisin, mutta ei pelkkänä puukalusteena vaan juuri alumiinin kanssa.

– Alumiinihan on hyvin kevyt ja kestävä runkomateriaali kesäkalusteisiin.

Värejäkin nähdään Vepsäläisen kesäkalusteissa, erityisesti turkoosi ja oliivinvihreä ovat olleet asiakkaille mieluisia värejä.

Anna Nieminen kiittää teakpintaa. Se voi jäädä sateeseen eli se on huoltovapaa siltä osin.

– Puu on aina myös lämmin vaihtoehto, jos sen antaa olla sateessa, se harmaantuu. Säännöllinen öljyäminen pitää teakin kauniin värisenä. Myös aito rottinki on palannut Vepsäläisen kesäkalusteiden raaka-aineeksi. Sehän on perinteinen kesäkaluste esimerkiksi saunamökkeihin ja terasseille.

Muovia näkyy Vepsäläiselläkin. Click-malliston kesäinen keinutuoli on alumiinirunkoinen, istuinosa oliivinvihreää muovinarua.