Helteet lämmittivät

Kiinteistönvälittäjien tilastot kertovat, että vapaa-ajan asuntoja on myyty enemmän kuin parina edellisvuonna vastaavana ajankohtana, takavuosien huippukesiin on kuitenkin vielä matkaa.

Tämän kesän kysytyimpiä ovat olleet noin sadantuhannen euron kiinteistöt, keskihinta jäänee jopa alle sen. Vaikka hintaso on maltillinen, mökin ostajat eivät ole tinkineet vaatimuksistaan. Remonttivapaa peruskunto, sähkö ja sijainti merkitsevät erityisen paljon. Keski-Suomessa paitsi Päijänteen tai Keiteleen rannat myös pienempien, puhtaiden järvien rannat kelpaavat. Lyhyt matka kotoa kesäparatiisiin merkitsee enemmän kuin vesistön koko tai muu ympäristö.

Mökkikaupassa on muutamia erityispiirteitä, jotka antavat aiheen huolestua huomisesta. Paitsi myyjät myös ostajat ovat usein ikääntyneitä henkilöitä tai pariskuntia – nuoria perheitä joukossa on vähän. Myyjänä on usein myös perikunta.

Valinnanvaraa mökin etsijälle riittää. Etuovi.com -portaalin kautta Keski-Suomen maakunnassa on myynnissä viitisensataa mökkiä tai huvilaa ja hintahaarukka on hurja: kuivanmaan puuhapaikasta Petäjävedellä pyydetään 11.000 euroa, 200 neliön rantahuvilasta Päijänne-maisemalla saa Jämsän Hahkalassa pulittaa 860 000 euroa.

Merkittävä osa myytävänä olevista yli 200 000 euron loma-asunnoista sijaitsee Himoksen hiihtokeskuksen tuntumassa.

Kysyimme kolmelta mökkejä välittävältä jyväskyläläiseltä toimistolta kesän huvilakaupasta:

1. Miten mökkikauppa on käynyt verrattuna edelliskesiin? Onko helteillä vaikutusta?

2. Millainen mökki/vapaa-ajan asunto menee kaupaksi, millainen taas uhkaa jäädä käsiin.

3. Mitä sijainti merkitsee? Iso vai pieni vesistö, etelässä vai pohjoisessa jne.

4. Toteutuneiden kauppojen keskihinta ja hinnan vaihteluväli.

5. Kuka mökkejä myy / ja kuka ostaa?

Janne Särkkä

toimitusjohtaja

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus

1. Olemme tehneet alkuvuonna mökkikauppoja aavistuksen enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Markkina on ollut hitusen viime vuotista vilkkaampi. Helteillä on pieni ostointoa lisännyt vaikutus.

2. Mukavuudet, sähkö, kunto yleensä. Kaikki mökit ovat yksilöitä ja on usein vaikea ennakoida mökin menestyminen markkinoilla. Kaupan syntymistä tukee mm. hyvä sijainti, kodikas miljöö, sopiva vesistö ja hyvä ranta, rakennusten hyvä kunto ja ehkä jokin mukava lisämauste. Jokin ulkoinen häiriötekijä voi olla joskus kaupan este eli esimerkiksi vilkas tie vieressä, naapurin mökki liian lähellä tms.

3. Sijainnin osalta ostajilla on erilaisia toiveita. Jyväskyläläinen arvostaa ajallisesti sopivaa ajomatkaa mökilleen. Keski-Suomessa on Päijänteen ja Keiteleen rinnalla pienempiä järviä, joita keskisuomalaiset arvostavat mökkipaikkoina. Sijainti on ostajalle aina lopulta useamman tekijän summa.

4. Alkuvuoden kauppojemme keskihinta on 88.000 eur (2017 83.000 eur). Vaihteluväli on ollut laaja eli 25.000 – 199.000 eur.

5. Mökin myyjinä ovat perinteisesti usein perikunnat ja ikääntyneet ihmiset. Heidän lisäkseen myyjinä on yhä enemmän myös nuoremmat mökin omistajat, joiden elämäntilanteet muuttuvat esimerkiksi paikkakunnan vaihdon takia. Ostajina ovat yleisimmin lapsiperheet ja hieman varttuneemmat pariskunnat.

Sanna Hotanen

yrittäjä

Kiinteistömaailma, Tourula

1. Mökkikesä on ollut vilkas ja sellaisena jatkuu edelleen. Säällä on vaikutusta – jos sataa koko ajan, niin into mökin ostoon on alhaisempi. Tarjontaa on tänä kesänä mukavasti, parin huonon kesän jälkeen myös ostokiinnostusta on paljon.

2. Sijainti, vesistö, ilmansuunta ja kunto (rakennusten ja ympäristön) on pitkälti päätöksen määrittäviä tekijöitä. Vaihtelee asiakkaan mukaan, mitä asioita painottaa, kaikentyyppisille kyllä ostaja löytyy.

Eniten kiinnostaa hyväkuntoiset 100 000 +/- euron hintaiset kohteet järkevällä etäisyydellä ja tieyhteydellä. Sähköt, oma rauha ja helppohoitoisuus (ei esim. suuria nurmialueita) ovat tärkeitä tekijöitä.

3. Isojen vesistöjen, kuten Päijänne, äärellä olevat kiinnostavat aina. Myös ilmansuunta on tärkeä, halutaan että aurinko paistaa (silloin kun paistaa) eli etelään ja länteen avautuvat ovat suosioissa. Myös hyvä tieyhteys on erittäin tärkeä.

4. Keskihinta on noin 100 000 euroa. Vaihteluväli on toki suuri riippuen sijainnista ja varustelusta, kulkuyhteyhteyksistä, vesistöstä ja ilmansuunnista ym., jopa 50 000-200 000 euroa.

5. Myyjänä on usein iäkkäämpi henkilö/ pariskunta tai perikunta, jos kiinteistölle ei omasta suvusta löydy kiinnostusta jatkokäyttöön. Ostajina lapsiperheet 40+, jolla kouluikäisiä lapsia sekä pariskunnat 50+ ikävuotta.

Juha Miettinen

myyntijohtaja

LKV Enberg Oy

1. Markkina on piristynyt edellisistä vuosista. Kesä alkoi jo toukokuun toisella viikolla ja se näkyi mökkien kysynnässä. Mökkejä myydään edelleen ja upealla kesällä on varmasti merkitystä.

2. Hinta ja sijainti ovat määrääviä tekijöitä. Sähkö on perusedellytys, vesi ja viemäröinti plussaa, samoin muutto ilman isoja remppoja. Tekemistä mökeillä riittää aina. Huonokuntoiset ja kuivan maan mökit ovat haasteellisia, edes alhainen hinta ei kiinnosta.

3. Keski-Suomessa on paljon järviä ja mökkejä joka puolella. Päijänne on veneilijän ykköstoive, se tosin näkyy myöskin hinnassa. Ilta-aurinko on aina positiivinen, mutta ei ainoa määräävä tekijä. Mökiltä haetaan rauhaa, mutta naapureiden läheisyys ei ole pääasiallinen hankinnan peruste tai este.

4. Kauppoja tehdään eniten sadantuhannen molemmin puolin. Enemmän kauppoja on tehty ykkösellä alkavalla hinnalla.

5. Myyjät ovat vanhempia ihmisiä ja perikuntia, ostajatkin usein lähellä eläkeikää.