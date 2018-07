Hirsi luo luksusta kanavataloihin

Ensi kuulemalta hirsirakenteinen rivitalokoti rantatontilla, asukkaiden yhteinen rantasauna ja kesäkeittiö lähes kaupungin vilskeessä kuulostaa sadulta tai kauniilta unelta.

Totta se on.

As Oy Äijälän Aarni rakennetaan lamellihirrestä Äijälänjoen varteen vain viiden minuutin automatkan päähän Jyväskylän keskustasta. Aarnista 12 perhettä saa kodin, jollaisesta tuhannet vain unelmoivat.

Istumme Rogel Keski-Suomi Oy:n yrittäjien, myyntijohtaja Maiju Ahosen ja toimitusjohtaja Juho Palokankaan kanssa heinäkuisessa tihkusateessa upeasti peruskorjatun rantasaunan terassilla.

Sorsaemo poikasineen on varannut paikan Äijälänjoen – tai pitäisikö sanoa kanavan – rantatöyräältä. M/S Rhea töräyttää varoituksensa lipuessaan jokiväylää pitkin päivittäiselle risteilylenkilleen. Puolen tunnin aikana muutama pienempikin alus taittaa vielä rauhallista taivaltaan kohti Päijännettä.

Ylempänä rinteessä rakentajat jatkavat uurastustaan tulevien hirsitalojen pohjatöiden kimpussa. Hetken päästä varoituspiippaus ja rantalaituriakin ravistava jysähdys kertovat, että kallion sisään mennään – pakko on järein keinoin tasoittaa tilaa tuleville rivitaloille.

Maiju kertoo, että paljaat kalliot ovat koristaneet paikalla edelleen olevan, ajalleen upean tiilitalon vieläkin upeampaa piha-aluetta.

Talo jää paikalleen ja saa pihapiiriinsä kolmeen rakennukseen 12 modernia hirsitalokotia. Rantasauna ja myös saunalle viettävä viehättävä rinne omenapuineen ja pensainaan jää tulevien asukkaiden käyttöön. Pihapiiriin jää toinen pieni puurakennus ja luksukseksi uusien kotien keskelle rakennetaan kesäkeittiö tarjoamaan asukkaille yhteistä oleskeluympäristöä.

– Yhteisöllisyys kuuluu meidän rakennustapaamme. Pyrimme jopa kerrostalokohteisiimme löytämään asukkaita yhdistäviä asioita ja vähintään jotakin tavanomaisuudesta poikkeavaa, Maiju Ahonen selvittää.

Yhtiön slogan tiivistää periaatteen: unelmakoteja tavallisille ihmisille.

– Tavoitteemme on rakentaa massasta poikkeavia, yksilöllisiä asuntoja.

Maiju ja Juho ylistävät hirttä perinteisenä suomalaisena rakennusmateriaalina. Se on aikaa kestävä, ekologinen ja täysin luonnonmukainen materiaali. Riittävän vahvaksi rakennettu hirsiseinä ei tarvitse kemiallisesti tuotettuja lämmöneristeitä asunnon suojaksi.

– Hirsi on vieläpä kohtalaisen nopea rakentaa – talot saadaan pian säänkestäviksi ja työt voivat jatkua myrskyiltä suojassa, Maiju Ahonen huomauttaa.

– Näin arvokkaalle paikalle ei olisi kehdannut mitään elementtiratkaisuja edes ajatella. Hirsi antaa tuleville asunnoille rakennuspaikan edellyttämää arvokkuutta.

”Arvokkaalla paikalla” Maiju tarkoittaa enemmän ympäristö- kuin taloudellisia arvoja, vaikka Keskisuomalainen uutissivuillaan on puhunutkin yhdestä kaikkien aikojen kalleimmasta omakotitalokaupasta.

– Se on lehden ja toimittajan näkemys asiasta. Meidän näkökulmasta olemme ostaneet erinomaisen ja arvokkaan rakennuspaikan, nykyinen talo on tullut kuin kaupanpäällisinä. Ahonen oikaisee.

Toimitusjohtaja Juho Palokangas kiittää juuri Ahosta rakennuspaikan päätymisestä Rogelille.

– Ilman Maijua tuskin olisimme tässä. Hän keksi paikan tarjoamat mahdollisuudet ja lähti ponnekkaasti ajamaan hanketta.

Maiju Ahonen puolestaan heittää hankkeen toteutumisesta kiitokset rakennusliikkeen hyvälle maineelle ja pankkiyhteistyölle, joiden turvin kiinteistökauppa yleensä toteutui.

Maiju ja Juho eivät vielä osaa kertoa, mitä tiiliselle, lähes 600 neliön omakotitalolle tapahtuu. Ehkä sekin saneerataan nykyaikaisiksi kodeiksi. Talon on suunnitellut Jyväskylän entinen kaupunginarkkitehti Erkki Kantonen.

Uutta, käyttämätöntä rakennusoikeutta yli 8 000 neliön tontilla on lähes tuhat neliötä, joka nyt alkaneessa rakennusprojektissa hyödynnetään: rivitalojen asuntovalikoima koostuu yksiöistä 4h+k+s -perheasuntoihin, kotien koot vaihtelevat 33:sta 124:ään neliöön.

Keväällä 2019 valmistuvista asunnoista kymmenen on varattu, kaksi 124 neliön nelikkoa vielä vapaana.

– Hintakin vähän hillitsee kysyntää, mutta kyllä niille ottaja löytyy, Maiju Ahonen uskoo.

Yhtiön kallein 420 000 euroa maksava 123,5 neliön asunto on varattu.

Äijälän Aarni rakennetaan pirkanmaalaisen Ollikaisen Hirsirakenne Oy:n modernista, kantikkaasta lamellihirrestä.

Juho Palokangas muistaa asukkaiden edellisessä hirsitalokohteessa ihmetelleen, onko talossa naapureita lainkaan, kun seinän takaa ei kuulu mitään. Samalla tekniikalla Rogel on rakentanut Vaajakosken Kaunisharjuun hirrestä sekä pari- että rivitalon.

Rakennusyhtiö Rogel Keski-Suomi on Juho Palokankaan vuonna 2014 perustaman Rakennusliike Rogel Oy:n sisaryhtiö. Yhtiöt kuuluvat Juhon isän sekä velipoikien omistamaan Rogel Group -konserniin. Toinen tytäryhtiö Rakennusliike Rogel Oy toimii Etelä-Suomessa ja Rogel Keski-Suomi Jyväskylän lisäksi Tampereella.

Rogel Keski-Suomessa Rogel Groupin lisäksi pääosakkaana on kiinteistönvälittäjä Maiju Ahonen. Palokankaan perheestä omistajiin kuuluvat isä Vesa sekä pojat Juho, Mikael ja Johannes.

– Vaikka yritys on nuori, isä on toiminut rakennusalalla 35 vuotta, Juho muistuttaa. Hän itsekin on insinööriopintojen lisäksi tehnyt timpurin hommia.

Rakennusliike Rogelilla on rakenteilla neljäs kerrostalo Nurmijärvelle. Lisäksi kohteita on alkamassa Helsingin seudulla.

Rogel Keski-Suomella on Aarnin kanssa samaan aikaan alkamassa kerrostaloprojekti uudella Savulahden alueella, elementtirakenteinen rivitalo Mannisenmäessä sekä hirsirakenteinen rivitalo Tampereella.

Yhtiö työllistää kymmenkunta rakentamisen ammattilaista.