Hoida iäkästä huolella

20 vuotta alalla toiminut kiinteistönvälittäjä Jere Savolin LKV Savolin Oy:stä rauhoittelee, että kyllä vanhat rintamamies- ja omakotitalotkin saadaan myytyä vaikka juuri tällä hetkellä niiden ostamista harkitaan ja niistä varoitellaan.

– Kunhan hinta-laatusuhde on kohdallaan, ne menevät kaupaksi.

Savolin kuitenkin huomauttaa, että vanhan kiinteistön omistajan tulee muistaa kaksi asiaa. Toinen on se, että vanhasta talosta pyydettävä hinta täytyy olla suhteessa uudesta talosta pyydettävään hintaan. Savolin muistuttaa, että tunnearvolla ei saa olla kiinteistökaupassa mitään arvoa.

Toinen tärkeä asia on se, että tiedetään mitä ollaan ostamassa ja kohteesta selvitetään kuntokartoituksen avulla talon kunto ja mahdolliset korjausta ja huoltoa vaativat toimenpiteet. Savolin painottaa, että talonomistajan tulisi huoltaa omaisuuttaan säännöllisesti, ei riitä, että asetutaan asumaan ja unohdetaan talonmiehen työt.

Tärkeää on kunnostaa paikkoja heti kun on tarvetta ja myös päivittää isommat remontit kuten katto ja kellarikerros eli salaojitus ja vesieristys kosteissa tiloissa. Kun nämä kohteet ovat kunnossa ja tarvittavat kuntotarkastukset tehty, vanhakin talo on turvallista myydä.

Vielä parikymmentä vuotta sitten rintamamiestalot olivat hyvin suosittuja. Tällä hetkellä tilanne on aivan muuttunut. Markkinoilla kilpailee uudemmat ja uudella tekniikalla varustetut omakotitalot.

Pienessä osassa rintamamiestaloja alkoi ilmaantua sisäilma- ja muita ongelmia. Tämä on valitettavasti vaikuttanut monien ostopäätökseen. Varsinkin nuoret ovat tulleet hyvin varovaisiksi. Myös rakennusmääräykset ja -tieto ovat muuttuneet vuosikymmenten aikana.

Kiinteistönvälittäjä muistuttaa edelleen, että huolellisella kunnossa pidolla ongelmia ei pääse syntymään. Savolin vertaa, että kyllähän kerrostaloissakin taloyhtiöt päivittävät milloin putkistoja ja viemäreitä, milloin ikkunoita tai parvekkeita.

Paras vuodenaika omakotitalon myynnille on kevät ja kesä, mutta entäpä jo talo myydäänkin keskellä lumisinta talvea.

– Omasta pihasta kannattaa ottaa kesäisiä valokuvia aika ajoin. Ne ovat hyvä lisä kun aletaan esittelemään myytävää taloa talven keskellä. Myös tehtyjä remontteja kannattaisi dokumentoida, Jere Savolin sanoo.

LKV Savolinilla on tällä hetkellä myytävänä kymmenkunta vanhaa omakotitaloa 1940–1970-luvuilta, ja yksi myytiin juuri.

Jere Savolin näkisi rintamamiestalon asukkaina perheen, jonka jompikumpi vanhemmista on itse asunut lapsuutensa vastaavassa talossa. Hän, jos kuka tietää, millaista työtä asuminen edellyttää, mutta hän myös löytää vanhan talon ainutlaatuisen charmin.

Myyntipäällikkö Jorma Numminen Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy:stä toteaa varovasti, että varsinkin 1960- ja 1970-lukujen omakotitalot, joiden ylläpitoa on laiminlyöty, ovat joskus haastavia myytäviä.

– Ongelmia voivat aiheuttaa riskirakenteet, muun muassa piilosokkelit ja 1970-luvun taloissa myös tasakattoisuus aiheuttaa huolta. 1950-luvun omakotitaloissa puolestaan ongelmat johtuvat usein väärin tehdyissä peruskorjauksissa.

Nummisen mukaan riittää hyvin kun perushuoltotyöt ja tarpeelliset remontit tehdään aina ajallaan ja varsinkin silloin jos on jo ilmaantunut ongelmia.

Kiinteistönvälittäjä opastaa vanhaa taloaan myyvää.

– Jos esimerkiksi salaoja- ja sadevesijärjestelmän uusiminen on tekemättä, ei kannata heti heittäytyä isoon remonttiin. Sen sijaan kannattaa tiedostaa tarkkaan korjaustarpeet, arvioida kustannukset ja antaa kaikki tarvittava tieto kiinteistönvälittäjälle. Tekemättömän suurkorjauksen on luonnollisesti näyttävä hintapyynnössä, Numminen tarkentaa.

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksella on tällä hetkellä myynnissä 35 omakotitaloa, jotka ovat 1980-luvulta tai vanhempia, 1950-luvun taloja on tarjolla 13 kappaletta. Se, mikä saa kaupan syntymään, on vaikea sanoa, yleensä sijainnilla on suurin merkitys talon kunnon ohella. Helpompi on ymmärtää, miksi kauppoja ei synny. Useimmiten hinta on arvioitu liian korkealle.

– Aika ei ole myytävänä olevan talon puolella. Ei ole talolle ollenkaan edullista se, että se on myynnissä monta kuukautta. Numminen huomioi.

Väärällä hinnoittelulla menetetään yleensä ensimmäinen myyntikuukausi.

Numminen neuvoo vanhan talon ostamista suunnittelevaa teettämään perusteellisen kuntotarkastuksen yhdessä ammattitaitoisen kuntotarkastajan kanssa.

– Meillä on oma lista pätevyysvaatimukset täyttävistä tarkastajista.

Samalla tavoin hän neuvoo vanhaa taloaan myyvää teettämään kuntotarkastuksen, mutta ennen kaikkea pitämään talostaan erityisen hyvää huolta.