Joulufiilistä Ruusupuusta

Jos oma joulutunnelma on hakusessa, kannattaa suunnata kulkunsa Tapionkadulla sijaitsevaan kukkakauppa Ruusupuuhun.

Keski-Suomen Vuoden 2018 Yrittäjänainen -tunnustuksen saaneella kukkakauppiaalla, floristi Minna Savolaisella on juuri nyt huisketta monesta syystä. Tunnustus työllistää muun muassa eri haastattelujen muodossa, joulusesonki on kuumimmillaan ja kauan kaivattu muutto liiketilasta Tapionkadulla vastapäiseen, puolta suurempaan liikehuoneistoon on vihdoin toteutunut.

Uusi kukkakauppa on hauskasti erilainen kuin aiempi. Tila leviää moneen korkeuteen ja moneen suuntaan mahdollistaen esimerkiksi puisen baaritiskin, jonka ääressä asiakkaat voivat seurata kukkakaupan henkilökunnan taidokasta kukkasidontaa ja kukkien käsittelyä. Ei ole vaikea kuvitella, kuinka kotoinen paikka Ruusupuu tuleekaan olemaan kunhan kaikki paikat ovat kunnossa ja joulun kiireet ohi.

Juuri nyt Minnan Ruusupuu on täpötäynnä havuja, eukalyptuksenoksia, sammalpalloja, hyasintteja, amaryllislaatikoita päällekkäin monia, ruosteisia maitotonkkia, ränsistyneitä puulaatikoita, havukransseja ja valmiita asetelmia tutuista jouluaineksista.

Minna Savolainen toteaa, että kyllä joulun kukkavärit ovat aina olleet punainen ja vihreä ja näin on edelleenkin, miksi hyvää pitäisi yrittää muuttaa.

– Toki mukaan mahtuu aina syvää viininpunaista, samppanjanvaaleaa ja valkoista tietysti.

Jouluasetelmat suorastaan vaativat käpyjä, jäkäläisiä oksia, havuja ja sammalia, kanelista, pähkinöistä ja piparkakuista puhumattakaan.

– Nykyisin ovat kukkamaailmaan palanneet myös sellaiset ainekset, joita vielä pari vuotta sitten ei haluttu nähdäkään. Kauraa ja muita viljantähkiä sekä kuivakukkia kuten olkikukkaa nähdään nyt kransseissa ja asetelmissa, Minna vinkkaa.

Lisäksi Minna käyttää hauskaa puuvillan oksaa, joka ulkomuodoltaan sopiikin jouluun mitä parhaiten.

– Kuivaa ja tuoretta yhdistetään reippaasti, vaikkapa kuivunut saniainen yhdessä heinien kanssa, mukaan joulukukkaa kuten hyasinttia. Voin maustaa asetelman kanelitangolla tai pipareilla, myös nauhoilla. Tästä poiketen Minnan asiakkaat saattavat haluta juhlavan jouluasetelman timantteineen ja jouluruusuineen.

Nykyisin joulu tuo joskus kimppuihin ja asetelmiin myös herkkää, vanhanaikaista kieloa, joka toisaalta on huonosti kestävä ja melko hinnakas, mutta joka kuitenkin kuuluu joidenkin asiakkaiden joulukimppuihin.

Asiakkaat voivat tuoda kauppaan myös omia astioita joulun asetelmia varten.

– Erityisesti vanha ja hieman kolhiintunut liemikulho on hyvin kaunis alusta asetelmaan tai hieman kuhmurainen, himmeä tinakulho on omiaan joulun kauniille kukille.

Kranssien ja asetelmien tekeminen on Minna Savolaisen mielestä antoisaa myös siksi, että ei oikeastaan ole mitään, mitä niihin ei voisi laittaa. Ammattilainen kuitenkin suosii usein ulkolaista havua, jota on saatavana useita kymmeniä erilaisia.

– Ulkolainen havu ei karise ollenkaan, ja siitä saa helposti monenlaista ja -kokoista tarveainetta. Hyvä esimerkki on nobilis-kuusi ja nordmanni eli kaukasianpihta.

Havujen lisäksi tänä jouluna leikkoamaryllis tuntuu olevan hyvinkin trendikäs ja suosittu kukka eikä ihme.

– Meillä on sitä kymmeniä eri värejä ja lajeja, mutta valkoinen taitaa olla trendikkäin.

Minna Savolainen näyttää kuinka leikkoamaryllistä voi ihailla myös hauskasti seinäkoristeena nurin päin käytettynä. Vaasia ei tarvita, sillä kukkavanaan, varteen vain lisätään vettä sen verran kuin se juo. Vana ei tiputa vettä.

– Leikkoamarylliksen varteen kiinnitämme kuminauhan, jota ei poisteta. Se estää varren kiertymisen rullalle. Sipulikasvina se ei tarvitse vettä paljon.

Kukkakauppias huomauttaa vielä, että jos joulukimpussa on muitakin kukkia kuin amaryllis, veden lisäämistä kannattaa pohtia hieman enemmän eli laittaa vaikka vähän reilummin. Ja yöksi kimppu kylmään.

– Kun maljakko on puhdas ja kimppua hoitaa ohjeiden mukaan, kukat kestävät hyvänä vähintään viikon.

Amarylliksen lisäksi hyasinttia ja joulutähteäkin saa leikkokukkana. Niiden hoitamiseen pätevät samat ohjeet. Varsinkin hyasinttia monet suosivat joulun leikkokukkana, sillä siitä löytyy hienoja joulun värejä ja tietysti sitä ihanaa, aitoa jouluntuoksua.

Allergiat ovat lisääntyneet huomattavasti ja se näkyy myös kukkakaupassa. Minna Savolainen kertoo, että ensin hän haluaa tietää, mille asiakas on allerginen, tuoksulle, mullalle, mykerökukille, vaihtoehtoja on paljon. Aina se ei ole suinkaan vahva hyasintin tuoksu.

– Sammalistutuksen avulla pystyn tekemään täysin allergittoman joulukukka-asetelman. Esimerkiksi amaryllis on kukka, jolle en tiedä kenenkään olevan allerginen.

Nyt kun joulusesonki lähenee loppuaan, kukkakauppias toteaa, että havukransseja hän ei enää ehdi tekemään. Toki Ruusupuussa niitä on vielä myytävänä.

– Minusta havukranssien aika alkaa jo loka-marraskuun vaihteessa. Havut kaikissa muodoissaan lyhtyjen kanssa vie meidät helposti talviseen ja jouluiseen tunnelmaan. Havut antavat aina jouluista runsautta. Myös hautausmaalle kestävä havu luo arvokkuutta.

No, miten kukkakauppias itse koristelee jouluisen kotinsa?

– Peilin päälle teen havukoristeen ulkolaisesta havusta, sillä se ei karise sisällä. Havua käytän muutenkin paljon, pöytäkoristeena muun muassa. Leikkoamaryllikset kukkivat maljakoissaan siellä täällä, juhlakranssin sisään tai ympärille laitan kynttilöitä. Ja tietysti parveke ja piha ovat tulvillaan havua ja lyhtyjä, mutta ne on laitettu sinne jo syksyllä, Minna Savolainen kertoo.