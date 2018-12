Joulupukki ei saa olla kiristyksen väline – Asiantuntija neuvoo lapsiperheitä, kuinka päästä joulun tunnelmaan ilman suurta stressiä

Joulu on leppoisan yhdessäolon ja hyväntuulisten hetkien aikaa. Lapselle joulu on jotain vieläkin ihmeellisempää kuin aikuiselle. Tässä Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekeskustoiminnan päällikön Tarja Satuli-Kukkosen vinkkejä lapsiperheen jouluun.

1 Lapsen ja vanhemman yhteinen aika on tärkeää myös joulukiireen keskellä.

Lapset heijastavat vahvasti aikuisen käyttäytymistä. Jos lapsi aistii, että aikuinen on kiireinen, huonotuulisuus tarttuu lapseenkin. Joulu tulee kaikkien kotiin ihan varmasti ilman suurta stressiä.

Lapsi kannattaa ottaa touhuihin mukaan ja tehdä yhteisestä puuhailusta leikkisää. Joulua ei tarvitse erityisesti selittää lapselle, vaan joulu tulee tunnelmasta, mutta kannattaa kertoa ja suunnitella yhdessä, mitä tehdään. Esimerkiksi joulukuusta hankittaessa kannattaa kertoa, miksi kuusi hankitaan ja mitä sille tehdään.

Joulukalenteria hankittaessa olisi hyvä pohtia, mikä merkitys kalenterilla on. Kalenterin voi tehdä itse, eikä sen sisällä tarvitse olla tavaraa. Ekologisuuttakin kannattaa miettiä.

2 Arjen rytmi helpottaa juhlan keskellä.

Jokainen perhe luo oman aikataulunsa jouluun. Lapsen normaalia rytmiä esimerkiksi unen ja päiväunen suhteen kannattaa rikkoa hyvin harkiten. Mitä pienempi lapsi on, sitä tärkeämpää rytmin säilyttäminen on.

Osa tykkää avata lahjat aiemmin, jolloin niihin tutustumiseen jää aikaa. Lahjojen jakaminenkin on hauska ja tärkeä yhdessäolon hetki: siihen liittyy paljon yllätyksellisyyttä ja ihastelua. Jokaista lahjaa kannattaa ihastella.

3 Joulupöydästä voi tehdä juuri sellaisen kuin haluaa.

Aina kannattaa rohkaista lasta maistamaan erilaisia ruokia. Joulu jännittää lasta, ja se vie ruokahalua.

Suomessa ajatellaan yhä usein, että perinteisiä jouluruokia täytyy olla joulupöydässä. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokainen voi tehdä jouluruokailusta juuri sellaisen kuin haluaa. Kannattaa pyrkiä siihen, että ruokailuhetki on kaikille myönteinen tapahtuma ja että on kerrankin aikaa syödä yhdessä.

4 Joulupukki on ilon tuoja, ei kiristyksen väline.

Aikuisen on hyvä pohtia, millaista ilmapiiriä luo tekemisillään ja sanomisillaan. Aika moni aikuinen on pelotellut lasta sillä, että joulupukki ei tule ja tuo lahjoja, jos lapsi ei ole kiltisti.

Jos lapsi ei halua, että joulupukki tulee kotiin, tätä viestiä on syytä kuunnella. Lahjat voi jättää ulko-ovelle. Vanhemmat voisivat pohtia, miltä tuntui, kun he lapsena odottivat joulupukkia. Sitä kautta voi tavoittaa lapsen ajatuksia.

Lapselle on hyvä välittää se ajatus, että joulupukki on ilon tuoja ja satuhahmo, ei kiristyksen ja uhkailun väline. Jos kotiin tullut joulupukki pelottaa, lapsen voi ottaa lähelle ja pitää sylissä. Häntä ei pidä pakottaa esimerkiksi laulamaan tai menemään joulupukin syliin.

5 Yhteiset pelisäännöt helpottavat joulunviettoa.

Perheen kesken voi miettiä etukäteen, mitä odotuksia kenelläkin on joulunvietosta. On tärkeää kuunnella kaikkia perheenjäseniä – sillä tavalla joulu tuottaa iloa jokaiselle.

Perheessä voidaan sopia, että tietty aika ollaan ilman kännykkää, ja se koskee myös aikuisia. Suomessa on jouluna kolme juhlapäivää, ja on ymmärrettävää, että jossain vaiheessa lapset ja nuoret alkavat kaivata kavereidensa seuraa.

6 Pienikin lahja on tärkeä asia.

Aikuisen on hyvä opettaa lapselle kiitollisuutta: lahja on aina merkittävä asia. Joku on ajatellut sinua ja halunnut antaa sinulle lahjan. Lapsi on varmasti iloinen, kun saa edes yhden toivomansa lahjan. Jokainen perhe luo tässäkin omat tapansa.

Lahja voi olla myös kokemuksellinen, sillä yhteinen tekeminen on varmasti lapselle mieluista.