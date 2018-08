Jyväskylän vetovoimaan uskotaan yhä

Jyväskylän vetovoima säilyy edelleen hyvänä, sanoo yksityisten vuokranantajien ja asuntosijoittajien valtakunnallinen järjestö Suomen Vuokranantajat.

Järjestön tiistaina julkaiseman vuokramarkkinakatsauksen mukaan asunnon sijainnin merkitys on Jyväskylässä noussut. Hyvällä sijainnilla oleva pieni asunto liikahtaa vuokramarkkinoilla edelleen todella nopeasti.

Jyväskylän asema yliopistokaupunkina vaikuttaa kaupungin vuokramarkkinaan merkittävästi. Kaupunkiin on valmistunut runsaasti uusia asuntoja, mutta samaan aikaan myös vuokra-asuntojen kysyntä näyttää katsauksen mukaan olevan nousussa.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla yksityisten vuokranantajien yksiöiden ja kaksioiden vuokrat nousivat selvästi. Yksiöiden vuokrat nousivat 3,8 ja kaksioiden 2,0 prosenttia.

Jyväskylässä vuokra-asuntojen keskikoko on hieman laskenut ja uudistuotanto suuntautuu kaupungissa pieniin asuntoihin. Kun pieniä asuntoja on enemmän tarjolla, kilpailu vuokralaisista on kovempaa.

Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa sanoo, että vuokrayksiöiden menekki näyttää kuitenkin kovalta Jyväskylässä.

– Eräs vuokranantaja kertoi, että asunnon näyttöön tuli kerralla noin 30 opiskelijaa, hän kertoo.

Suomen Vuokranantajat listaa vuokramarkkinoiden kolme ajankohtaista ilmiötä: asumistukimenot ovat kääntyneet laskuun, kaupungistuminen voimistuu tulevina vuosina ja miniasunnot eivät ole vallanneet vuokramarkkinoita.

Selvityksen tekemisessä on käytetty Vuokraovi.comin tilastoaineistoa vuokramarkkinoista.

– Parantuneen suhdanteen, paremman työllisyystilanteen ja vähenevän työttömyyden myötä asumistukimenot ovat kääntyneet laskuun kuluvan vuoden aikana. Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä on tämän vuoden helmikuun 381 000 ruokakunnasta laskenut heinäkuussa jo noin 356 000 ruokakuntaan. Suunta näyttää olevan edelleen parempaan suuntaan. Hyvä työllisyyspolitiikka on paras tapa vähentää asumistukimenoja, Viljamaa korostaa.

Vuokraovi.comin aineistosta poimittiin muutoksia vuokra-asuntojen kokoon. Vuokramarkkinoilla olevien asuntojen keskikoko oli suurelta osin kaikissa kaupungeissa kasvussa.

– Pelot siitä, että suomalaiset joutuisivat asumaan jatkossa ”hellahuoneissa” ja ”kotiloissa” ovat turhia. Yleisesti ottaen on vain positiivista, että vuokramarkkinoilla on erilaisia vaihtoehtoja monipuolisiin tarpeisiin. Kaikkia asuntoja ei tietenkään pidä tehdä yksiöiksi, mutta pieni yksiö saattaa sopia jonkun elämänvaiheeseen erinomaisesti, Viljamaa sanoo.