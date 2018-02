Jyväskylässä keskikoko jo alle 40 neliötä

Uusien asuntojen keskipinta-ala on pudonnut Jyväskylässä jo alle 40 neliömetrin. Luku on Suomen seitsemän suurimman kaupungin joukossa pienin, vaikka Jyväskylässä ei ole rakenteilla alle 20 neliön asuntoja. Myynnissä olevista uusista asunnoista pienin on tasan 20-neliöinen.

Jyväskylässä uusien asuntojen keskikoko oli marraskuun loppuun mennessä myönnettyjen rakennuslupien perusteella viime vuonna 39,8 neliötä. Tosin Tampereella keskipinta-ala oli melkein sama, 40 neliötä. Esimerkiksi Helsingissä luku oli noin 53 neliötä, mikä oli suurten kaupunkien korkein.

Pidemmällä ajalla muutos on ollut raju, sillä 1990-luvun lopussa valmistuneiden asuntojen keskikoko oli Jyväskylässä lähes 60 neliötä.

Asuntojen pientä keskikokoa selittää erityisesti sijoitusasuntojen kova kysyntä.

Rakennusteollisuus RT:n pääkekonomisti Sami Pakarinen uskoo, että asuntojen keskikoko ei tästä enää pienene.

– Jos tänä vuonna isommille asunnoille ei tule kysyntää, sitä ei varmaankaan tule koskaan. Nousukaudella ostetaan isompia asuntoja, hän sanoi kiinteistö- ja rakentamisnäkymiä luodanneessa seminaarissa Jyväskylässä maanantaina.

Koko Suomessa asuntoja rakennetaan vilkkaammin kuin 30 vuoteen. 1980-luvun lopun ja 1970-luvun ennätyslukemista ollaan kuitenkin selvästi jäljessä.

Jyväskylässä on lupia lähes 1 800 kerrostaloasunnon rakentamiseen. Pakarinen näkee rakentamisen kiihtymisessä riskejäkin, vaikka valmiiden myymättömien asuntojen osuus myytävistä asunnoista on kaupungissa vain noin 15 prosenttia.

– Jos rakentaminen tuplaantuu normaalitasosta ja väestönkasvu puolittuu, voi tulla ongelmia.

Hän jätti kuitenkin lausuntoonsa varauksen, sillä Tilastokeskus ei ole saanut valmiiksi väkilukutilastoja kuin viime syyskuun loppuun asti. Jyväskylän väkiluku kasvoi tammi–syyskuussa runsaat 600 henkeä eli puolet vähemmän kuin muutaman edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona.

Koko maassa uusista kerrostaloasunnoista peräti kaksi kolmasosaa päätyy vuokrakäyttöön, kun mukaan lasketaan valtion tukema tuotanto.

Rakennusala työllisti viime vuonna koko Suomessa 187 000 ihmistä. Henkilöstömäärän kasvu on ollut hurjaa, sillä esimerkiksi vuonna 2015 määrä oli 20 000 henkeä vähemmän. Alaa kannattelee erityisesti asuntojen tekeminen, vaikka myös toimistorakentaminen on piristynyt. Odotuksissa on, että seuraavaksi teollisuus tarvitsee lisää uusia tiloja.

– En ihmettelisi, vaikka 190 000 työntekijän määrä ylittyisi tänä vuonna, Pakarinen sanoi.

Ammattitaitoisesta henkilökunnasta on pulaa, esimerkiksi projektinjohtajista ja työmaamestareista.