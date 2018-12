Kärkisten kalliolta katse Päijänteelle

Haluatko seurata Päijännepurjehduksen veneiden lipumista Kärkistensalmeen omasta pihasta tai mennä jopa letkaan mukaan?

Vai kiinnostaisiko joutsenten ja muiden vesilintujen joskus äänekäskin lentotauko muuttomatkallaan syksyin keväin?

Korpilahden Kärkisissä, sillan kupeessa on tarjolla rustiikkihenkeen sisustettu hirsikoti, jossa suomalainen, moni-ilmeinen järviluonto on koko ajan läsnä. Kotipihalta, kallion laelta avautuu kesäyön unelma välkehtivälle Päijänteelle.

Oman, 6630 neliön tontin ja ruhtinaallisen ison pihan erottaa isosta vesistöstä vain kapea, luonnontilainen metsäkaistale – sekin on ostettavissa, jos kaipaa täysin omaa rantaa.

Nykyisille asukkaille ihan vieressä sijaitsevat yleinen uimaranta ja venelaituri ovat riittäneet. Pulahdukseen saunan jälkeen tarvitset viileämmällä ilmalla ehkä aamutakin ja sandaalit, omalla matkaveneellä olet kotipihasta muutamassa minuutissa Päijänteen aalloilla matkalla pohjoiseen kohti Jyväskylää tai etelään suuntana Lahti tai Heinola.

Nykyiset omistajat rakensivat talon oman perheen kodiksi tehtaan hirsitoimituksen jälkeen pääosin omin käsin vuonna 2006. Tietenkin esimerkiksi sähkö- ja lvi-alan luvanvaraiset asennustyöt ovat ammattilaisten tekemiä.

Talon isännällä on oma, korjausrakentamiseen erikoistunut rakennusyhtiö, jonka ammattitaidon ja resurssien turvin kiinteistöä on tuunattu ja laajennettu pitkin matkaa sen 12-vuotisen historian aikana. Kylmiä, avoimia terasseja on rakennettu lämpimiksi, piharakennuksia on tullut lisää – yhdessä niistä on jonkin aikaa toiminut jopa emännän hyvinvointinalan yritys.

Rakentamisen ammattilaisen kädenjälki näkyy myös kodin sisustusmateriaaleissa ja -ratkaisuissa, jotka monin paikoin ovat kaukana tavanomaisesta – kuitenkin hyvällä maulla toteutettuina.

Rustiikkinen ilme syntyy pintamateriaaleista: luonnonvärisen hirren rinnalla vaihtelevat esimerkiksi tiili, raakalauta, maalipinta ja tapetti. Ilmettä sisustukseen tuovat myös sanomalehdillä tapetoitu seinä tai vanhat, ajan patinoimat väliovet sekä monet muut persoonalliset ratkaisut. Kaikkia herkullisia yksityiskohtia ei voi sanoin kuvailla – ne on itse nähtävä.

Talo ja piharakennus lämpiävät vaivattomasti sähköllä, mutta varaava takka ja leivinuuni keventävät oleellisesti lämmityskuluja. Ne luovat tunnelmaa ja ovat tietenkin hyvä turva myös sähkökatkojen varalle.

Tulisijat ovat olleetkin perheen ahkerassa käytössä, kun puuta on helposti saatavissa.

Valittavana on myös kaksi saunaa; puilla lämpiävä pihasauna ja päärakennuksen nopeasti kylpykuntoon valmistuva sähkösauna. Molempia on käytetty ahkerasti, pihasauna on etenkin kesäajan luksusta ja korvaa kesämökin – etenkin kun vesille halutessa matkavene on laiturissa parinsadan metrin päässä. Kotipihasta on päästy Päijänteelle muutamassa minuutissa.

Joku voi tänä päivänä vierastaa kotia, joka sijaitsee 20-30 km:n päässä kaupungista.

Isäntä kertoo, että Kärkistensalmen sillan kupeesta on ollut helppo lähteä joka suuntaan.

– Täältä on mutkatonta suunnata asioimaan paitsi Jyväskylään, myös esimerkiksi Tampereelle tai jopa pääkaupunkiseudulle kahtakin reittiä – Joutsan tai Jämsän kautta. Kuvittelisin, että tämä sopisi erinomaisesti kodiksi ihmisille, joiden työ ei ole sidottu yhteen paikkaan tai yhteen kaupunkiin, omistaja jatkaa.

Isännän rakennusyhtiön omat työmaat ovat pääosin Muuramen – Jyväskylän alueella, mihin asuinpaikka Korpilahdella on erinomaisesti sopinut.

Myös harrastukset löytyvät läheltä. Ulkoilumaastot alkavat kotiovelta, Himoksen laskettelurinteet ovat alle puolen tunnin ajomatkan päässä. Korpilahden palveluihin on reilut viisi kilometriä.

Kiinteistön sijainti Kärkisten Laituritiellä on perheen asuinpaikaksi sopivan rauhallinen ja luontohenkinen. Toisaalta naapureita on lähistöllä sen verran, että korpitunnelmaa ei tarvitse kammoksua.

Koulumatkat Kärkisistä Korpilahden keskustaan sujuvat turvallisesti, sillä kaikki saavat maksuttoman koulukyydin. 1-3-luokkalaiset taksi hakee kotiovelta, vanhemmat koululaiset joutuvat kävelemään parisataa metriä linja-autolle.

Tilaa Kärkisten Laituritien kodissa riittää isommallekin perheelle. Yhteiset oleskelutilat ja yksi makuu-/työhuone sijaitsevat kätevästi talon alakerrassa, neljä makuuhuonetta omassa rauhassaan yläkerrassa. Huonetilaa on yhteensä 153 neliömetriä, jota lämmin aitta tarvittaessa laajentaa vaikkapa vieraiden varalle.

Kärkisten Laituritien varressa sijaitsevan 12 vuoden ikäisen hirsitalon pyyntihinta on 298 000 euroa. Isännän mukaan tarjouksia otetaan vastaan.

– Ja jos kauppa edellyttää joitakin muutoksia, ne toteutaan kätevästi ja sopivasti, isäntä lupaa.

Katso lisää OPKK.fi tai etuovi.com, kohdenumero 619179