Käsipelillä tuli aisoihin

Paloinsinööri Pasi Vilhunen Keski-Suomen palolaitokselta kertoo, että moni kotona syttyvä palo kuten esimerkiksi pesukoneen syttyessä, olisi saatu sammumaan ajoissa, jos alkusammutus olisi tehty.

– On ollut monia ilahduttavia hälytyskäyntejä, kun olemme saapuneet paikalle ja alkusammutuksen ansiosta alkava tulipalo on saatu sammutetuksi. Meille on jäänyt vain tilojen jälkiraivaus, Vilhunen iloitsee.

Toisaalta hän on huomannut, että jostakin kumman syystä käsisammuttimien käyttö on useimmille vierasta, ja se koetaan vaikeana toimenpiteenä.

Vilhunen kertoo, että kotitulipaloihin voi varautua monella tavoin ennakkoon. Yksinkertaisin tapa on sankoruisku eli vesisammutin. Myös palamattomasta kuituaineesta valmistettu sammutuspeite kannattaa hankkia joka talouteen ja sijoittaa paikkaan, josta se on nopein ja helpoin ottaa käyttöön tarvittaessa.

Pasi Vilhusen mukaan on tärkeää, että peite on tarpeeksi suuri, hyvä koko on 180x120 cm.

– Sammutuspeitteen tulee suojata myös palon sammuttajaa.

Vilhunen neuvoo sammutuspeitteen käytössä.

– Suojaa ensin itsesi, toimi rauhallisesti, älä hätäile. Vaikka palo näyttää sammuneelta, älä nosta peittoa. Jätä se siihen ja soita paikalle palokunta, jos palo on ollut esimerkiksi liesituulettimen alla.

Toinen tehokas keino on käsisammutin, joita on kahta eri mallia kotitalouksiin, jauhesammutin ja neste- eli vaahtosammutin. Lisäksi on hiilidioksidisammutin, joka on helppokäyttöisin vaihtoehto esimerkiksi ammattikeittiöihin ja atk-tiloihin. Jauhesammutin on yleisin ja samalla tehokkain kotona käytettävä sammutin.

– Jauhe on valkoista suolapitoista jauhetta, joka kyllä leviää sitten joka pinnalle ja koloon. Jauheen teho perustuu kemiallisesti siihen, että se katkaisee tulipalon ketjureaktion, sen sijaan se ei jäähdytä eikä tukahduta tulta, paloinsinööri kertoo.

Vilhunen suosittelee harjoittelemaan sammuttamista niin peitteellä kuin käsisammuttimillakin. Pelastuslaitos järjestää monissa eri yhteyksissä ja tilanteissa alkusammutuskoulutuksia, esimerkiksi palolaitoksen eri tempauksissa ja tutustumispäivien aikana.

Palolaitoksella on viikoittain tilaisuuksia ympäri Keski-Suomen.

Toinen käsisammutin on nestesammutin, jossa vesi on pääasiallinen sammuttaja.

– Minä suosittelen nestesammutinta kotioloihin. Sen jälki on nimittäin paljon helpompi pestä kuin jauhesammuttimen. Nestesammuttimen voi myös suunnata ihmiseen. Nestesammutin täytyy säilyttää yli viiden asteen lämmössä. Vesipohjaisena se jäätyy eikä siis sovellu sellaisiin säilytyspaikkoihin, joissa ilma jäähtyy alle viiden asteen.

Markkinoilla on tosin myös pakkasenkestäviä nestesammuttimia.

Molemmat paineella toimivat sammuttimet täytyy tarkastaa kahden vuoden välein, mutta Vilhunen painottaa, että jos käsisammuttimen on määrännyt viranomainen esimerkiksi kerrostalon pannuhuoneeseen, se täytyy tarkastaa vuoden välein.

– Tarkastuksen suorittaa Tukesin hyväksymä käsisammutinhuoltoliike. Käsisammuttimen käyttöikä on yleensä kymmenen vuotta. Jos on sammutin

jäänyt tarkastuttamatta joka toinen vuosi, on edessä isompi huolto.

– Ja jos on heittämässä sammutinta pois, oikea osoite on ongelmajätelaitos.

Palovaroitin on varmasti jo kaikille tuttu. Pasi Vilhunen vinkkaa kesämökin omistajia nyt kun kesäaika alkaa jo olla ohi, että he toisivat mökiltä palovaroittimen talveksi pois.

– Se säästäisi palokuntaa turhilta käynneiltä, Ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun olemme käyneet kesämökillä hälyttävän palovaroittimen takia. Naapuri on kuullut kun patteri on loppumassa ja luullut palovaroittimen reagoivan mahdolliseen tulipaloon.