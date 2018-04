KOAS päätti luopua vuokravakuudesta

Kesällä Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) asuntoon muuttava Karoliina Halme on tyytyväinen, ettei säätiö peri enää vuokravakuutta.

Halme asuu nyt vuokralla yksityisellä Pupuhuhdassa. Nykyinen takuuvuokra ei siis uppoakaan saman tien KOASin takuuvuokraan.

– Todella iloinen yllätys, Halme sanoo.

Muutamakin satanen on iso raha, kun opiskelija muuttaa omilleen ja perustaa ensimmäistä omaa kotiaan. Rahalle on käyttöä, vaikka peruskalusto olisi valmiinakin muuttaessa. Opiskeluvälineitäkin pitäisi hankkia.

– Itse taidan käyttää rahan johonkin hauskaan ensi kesänä, röntgenhoitajaksi opiskeleva Halme miettii.

Vuokravakuuden, jota yleisesti kutsutaan myös takuuvuokraksi, maksaminen tuntuu opiskelijan tiukassa rahatilanteessa vähän hukkaan heitetyltä rahalta.

– Luovumme kokonaan vuokravakuudesta 1. kesäkuuta alkaen, jotta opiskelijat voivat käyttää rahan tarpeellisempaan. Meistä muutama huonommin hommansa hoitava opiskelija ei saisi rasittaa hyvin käyttäytyvää valtaosaa asukkaista, Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) toimitusjohtaja Matti Tanskanen sanoo.

– Vuokravakuus on meillä ollut 250–400 euroa, sen suuruuteen vaikuttaa asunnon koko ja tyyppi. Opiskelijoita asuu asunnoissamme noin 4 000, ja KOASin vuokravakuustilillä on noin miljoona euroa rahaa, Tanskanen sanoo.

Tämä tili tyhjenee tulevina vuosina sitä mukaa, kun opiskelijat muuttavat KOASilta pois ja maksettu vuokravakuus palautetaan.

– Uudistus ei tarkoita sitä, että jo vakuutensa maksaneille se nyt palautettaisiin. Vuokravakuuden saa takaisin kuten ennenkin, eli muuttaessaan pois KOASilta. Myöskään KOASin sisäisessä asunnonvaihdossa vakuutta ei palauteta, Tanskanen selvittää.

Vain kokonaan uudet asukkaat eivät siis enää joudu maksamaan vuokravakuutta.

Tanskanen puhuu kymmenistä asukkaista, mitä sellaiseen häiriökäyttäytymiseen tulee, mikä voisi oikeuttaa vuokravakuuden käyttämiseen. Jos vuokralainen aiheuttaa vuokrasuhteen aikana asunnolle vaurioita tai jättää vuokria maksamatta, voi vuokranantaja pidättää vakuuden osittain tai kokonaan vahinkojen kattamiseen.

– Kun asukkaita on 4 000, on selvää, että joukkoon mahtuu muutama hankalampikin tapaus, ja pahimmillaan tilanteet menevät häätöön asti. Vuokravakuus on meillä ollut niin pieni, että jos isoa vahinkoa syntyy, se ei kuitenkaan riitä vahinkojen korvaamiseen, Tanskanen pohtii.

Vaikka vuokravakuutta ei uusien asukkaiden enää tarvitsekaan maksaa, ei asukkaan vastuu asunnosta mihinkään katoa.

– Esimerkiksi puutteet loppusiivouksessa tai asunnon epäasiallisesta käytöstä aiheutuneet korjauskulut laskutetaan asukkaalta poismuuton jälkeen. Poikkeustapauksissa asukkaalta voidaan edelleen vaatia vakuustalletus. Esimerkiksi hakijan vuokriin liittyvä luottohäiriömerkintä voi olla peruste vakuustalletukselle, Tanskanen kertoo.

– Pyrimme myös ohjaamaan nuoria siihen, että maksuhäiriöitä ei syntyisi, koska ne hankaloittavat elämää monella tavalla, Tanskanen muistuttaa.

Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön taustalla ovat Jyväskylän kaupunki, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY), Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta JAMKO sekä ammattiopiston opiskelijakunta JAMO.