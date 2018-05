Kaappikello lyö vielä muuttolaatikossa

Jännitys tiivistyy, avautuuko ovi? Jyväskyläläinen Maire Salmela, 78, nojaa rollaattoriin uuden kotinsa ovella Piippurannan ryhmäkodissa Kankaalla Jyväskylässä.

Lukkolaite on uusi, eikä Salmelalla ollut tapana lukita oveansa edellisessä kodissa Kyllikinkadun palvelutalossa. Salmela pyörittelee ranteessa olevaa kellontapaista laitetta lukkolaitteen päällä. Kyllä vain, ovi avautuu, kun toimintaterapeutti Elisabet Heikkinen hieman auttaa.

Salmelan maalaamat öljyvärityöt ovat nipussa ja nojallaan olohuoneen pöydällä. Valokuvat on aseteltu senkin päälle ja televisio on viritetty sängyn viereen.

Takana on ensimmäinen viikko uudessa kodissa. Kaappikello lyö lyöntejään vielä muuttolaatikossa.

– Se on arvokas, mieheltäni Teuvo Salmelalta peritty. Minulla on häntä kauhea ikävä, Maire Salmela sanoo istuessaan sängyn laidalla.

Maire Salmela muutti muiden mukana uuteen ryhmäkotiin toukokuun alussa Kyllikinkadun palvelukeskuksesta keskustan kupeesta.

Kerralla muutti koko Kyllikinkadun yksikkö, 52 asukasta. Se oli iso ponnistus, josta asukkaat läheisineen ja henkilökunta suoriutuivat viikossa kesken toukokuun helteiden. Uusiin tiloihin Salmela on tyytyväinen.

– Minä oikein odotin, että pääsen tänne, hän huokaisee.

Kyllikinkadulla tilat olivat monessa kerroksessa, ja Salmelan oli hankala kulkea kolmannesta kerroksesta ruokasaliin toiseen rakennukseen. Omassa huoneessa vessakin oli huonossa kunnossa, Salmela arvioi.

Ryhmäkodissa asuu ikääntyneitä, jotka tarvitsevat sairauksien vuoksi tukea ympäri vuorokauden. Monella muistot Kyllikinkadusta ovat pitkät, sillä osa ennätti asua siellä jopa kymmeniä vuosia.

Muutto toi ryhmäkodin väelle upouudet tilat, mutta vielä on kestettävä keskeneräisyyttä. Kankaan alueella pölisee hiekka ja rakentaminen jatkuu vielä vuosia. Ryhmäkodin sisäpihalla puutarha odottaa istuttamista. Sen aika on myöhemmin kesällä.

– Saamme rollaattoreilla kierrettävän ulkoilulenkin, puistoalueen ja muistolehdon. Se on monelle asukkaalle tärkeä, koska he eivät pääse käymään hautausmaalla, Elisabet Heikkinen sanoo.

Lähistöllä paiskivien rakennusmiesten töitä katselee tyytyväisenä Teuvo Mäkinen.

– Minä olin hirsirakentaja, tykkään kun rakennetaan. Ja uusi on aina hyvä, kertoo ruokasalin viereiselle parvekkeelle istumaan asettunut Mäkinen.

Monenlaisia huolia muuttajilla oli. Muutto keskustan kupeesta merkitsi totuttelua uuteen asuin­alueeseen ja uudenlaisiin huoneisiin. Oman huoneen koko pieneni kahdella neliömetrillä, eikä uusissa huoneissa ole enää pientä keittiönurkkausta.

– Ne ovat yleisimmät harmin ja huolen aiheet. Moni myös tykkäsi käydä keskustassa kaupoilla itse. Täällä tutkitaan nyt Google Mapsista uusia reittejä, Elisabet Heikkinen kertoo.

Selvillä on jo tie läheiselle Nesteen huoltoasemalle. Lähipäivinä väki lähtee yhdessä katsomaan, millaista on ulkoilla vieressä virtaavan Tourujoen rannalla.

Piippurannassa on kaksi yksikköä, joihin mahtuu asukkaita nyt 60. Yhteisissä tiloissa on yhteinen avokeittiö, jossa on lupa leipoa ja laittaa ruokaa. Tekniikkaa on enemmän kuin vanhassa: lukittavien ovien ohella talossa on käytössä muun muassa sähköinen kulunvalvonta.

– Ja meillä on hyvät karaoke-laitteet ja liikuntapeliohjelma, jota pääsee pelaamaan tuolistakin käsin. Sitä ei ole vielä testattu, Elisabeth Heikkinen esitteli.

Tavaroista luopumista muutto asukkaille merkitsi. Maire Salmelaa auttoivat ystävät ja omahoitaja. Vuosien varrella kertyneitä kahvikuppeja hän luovutti ryhmäkodin vitriiniin koristeeksi. Omassa huoneessa haussa ovat vielä öljyvärit.

Uuden talon käytävät eivät tunnu vielä tutuilta, eivätkä talon tavat ole selvillä: Miten tavataan lääkäriä? Miten pääsee kauppaan?