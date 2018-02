Katolle hän kiipeää

Jokainen, jonka kodissa on joku tulipesä, tietää, että nuohooja on kutsuttava kotiin kerran vuodessa.

– Pelastuslaki velvoittaa tulipesien vuositarkastukseen, mutta kiinteistönomistajan täytyy itse hoitaa nuohouksen tilaaminen, toteaa nuohooja Harri Räty.

Hän pyörittää omaa yritystään Nuohous- ja ilmastointipalvelu Rätyä yhdessä Antti -poikansa ja kahden muun nuohoojan kanssa. Yrittäjä on todellinen ammattilainen, nuohousvuosia on takana jo 38, oma isäkin oli nuohooja. Rätyn nuohouspiiri on Tikkakoski–Puuppola–Palokka– Vesanka–Kuohu–Leppälahti–Oravasaari -alueella, jossa he työskentelevät monen tuhannen kiinteistön kanssa vuoden aikana.

– Jos kesämökit lasketaan mukaan, kiinteistöjä on reilusti tuhat enemmän. Loma-asuntojen nuohoustarve on kerran kolmessa vuodessa.

Talvi paukkuu kylmimmillään, ja Räty huomauttaa, että nuohoojan voi kutsua paikalle myös tähän vuodenaikaan. Yleensä ruuhkahuippu on loppukesällä tai alkusyksyllä, kun lämmityskausi useimmilla alkaa täydellä teholla.

– Itse asiassa nyt olisi oikein otollinen aika nuohota, sillä tulipesiä lämmitetään ahkerasti. Jos hormi on huonossa kunnossa, niin syttymisvaarahan on nyt myös suurin, Räty huomauttaa.

Talvella myös luonnollinen veto on hyvä, jolloin noki nousee ylös ja on hyvin puhdistettavissa.

Pelastusviranomaisilla on jokaisesta taloudesta tiedot omassa järjestelmässään, ja jos nuohous on unohtunut, kiinteistön omavalvontakirje lähetetään muistutuksena.

– Tutkimusten mukaan suurin osa kiinteistönomistajista muistaa nuohouksen kuuliaisesti, Räty sanoo.

Hän painottaa, että vahingon sattuessa unohtunut nuohous vaikuttaa vakuutusyhtiön korvauksiin heti.

Nuohoojan ammatti on raskas ja kuluttava eikä ole ollenkaan ihme, että naisia ei juurikaan alalla näy. Keski-Suomessa toimii yksi naisnuohooja.

– Nuohooja kantaa katolle painavia laitteita kuten alipaineistusimuria sekä teräksisiä nuohousharjoja ja nostaa niitä ylös ja alas. Kyllä siinä on olkapäät ja selkä kovilla. Lisäksi riski pudota katolta on aina olemassa.

Räty toteaa, että kun metsurin ammattia pidetään raskaimpana ammattina, niin nuohoojan ammatti on hyvänä kakkosena.

Talvella olisi tietysti hyvä jos kiinteistönomistaja olisi luonut lumet katolta tikkaiden kohdalta. Tosin nykyisin Suomen rakennusmääräysten mukaisesti uudemmissa taloissa on jo turvatikkaat, mutta ei suinkaan läheskään kaikissa vanhemmissa taloissa.

Nuohooja kertoo, että suurimmat ongelmat nuohouksessa ovat erilaiset tulipesien halkeamat niin hormissa kuin esimerkiksi puulieden keittotasoissa. Kaikista vioista ja puutteista kirjataan tieto paloviranomaisille, jotka seuraavat vian korjaamista. Kun vika on korjattu, sekin kirjataan.

Nuohooja neuvoo aina asiakasta vian korjaamisessa. Esimerkiksi hyvin yleinen ongelma, haljenneen keittolevyn uusiminen voi tuottaa päänvaivaa. Räty neuvoo, mistä sellaisen saa helposti. Tai hän saattaa vinkata hyvän muurarin nimen, joka korjaa hormin halkeaman. Yksi ongelma voi olla myös kipinäverkon puuttuminen avotakasta, siitäkin menee tieto paloviranomaisille.

– Jos avotakassa polttaa räiskivää kuusta tai haapaa, kipinäverkko tulee olla.

Asukas voi vaikuttaa itsekin oman hormiston ja tulipesän kuntoon, mutta myös yleisiin ongelmiin kuten päästöihin ja pienhiukkasten määrään ilmassa. Hän neuvoo polttamaan kuivaa ja tasalaatuista puuta ja huolehtimaan siitä, että uunin veto on kunnossa ja tuli saa riittävästi happea palaakseen hyvin.

Sytyttäminen tapahtuu laittamalla sytykkeen puupinon päälle.

– Tuohi on erinomainen sytyke, mutta esimerkiksi munakenno toimii myös hyvin, Räty vinkkaa.

Monet polttavat roskia uunissa tai takassa. Tätä Räty ei suosittele. Kaikki kierrätettävät roskat tulisi viedä kierrätykseen omille paikoilleen kuten pahvit, paperit, maitotölkit. Mutta jos niitä polttaa, niin vasta kunnon tulikuumassa hiilloksessa. Muovia ei pitäisi polttaa ollenkaan, eikä esimerkiksi rakennusjätettä kuten maalattua puuta. Näistä kaikista tulee hyvin paljon saastuttavia hiukkasia ilmakehään.

Kun lämmittää ja polttaa puuta, niin tuhkaa tulee. Nuohooja neuvoo tuhkan kierrätyksen.

– Ei kompostiin, mutta jos pihanurmella kasvaa enemmän sammalta, niin tuhkat voi ripotella sammalen päälle, tuhka tuhoaa sammalen. Joku kertoi heittävänsä tuhkat aina metsään lannoitteeksi.

Tietysti tuhka säilytetään aina kannellisessa, palamattomassa tuhka-astiassa, siis ei missään tapauksessa muoviämpärissä.

Tuhkaa kannattaa säilyttää vähintään pari vuorokautta ennen kuin kierrättää sen. Näin varmistuu, että kytevä tuhka on sammunut kokonaan.