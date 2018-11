Kaupanvahvistaja kiinteistökaupassa

Asuntokaupassa pääsääntönä on, että kaupanvahvistaja tarvitaan oman tontin sisältävien kiinteistökauppojen yhteydessä, vuokratonteilla tai osakekaupoissa sitä ei tarvita.

– Tärkein syy kaupanvahvistusmenettelyn käyttöönottoon lienee ollut kaupantekopäivän varmentaminen. Näin ei esimerkiksi konkurssi- tai ulosmittaustilanteessa päästä kirjaamaan kauppaa jälkikäteen, sanoo henkikirjoittaja, kaupanvahvistaja Arvo Kristiansson Sisä-Suomen maistraatista.

Arvo Kristiansson täsmentää:

– Jos kyseessä on kauppa, vaihto tai lahja tai muu vastaava luovutus ja näillä siirretään maapohjan omistusoikeus, tulee luovutuksen olla kaupanvahvistajan vahvistama. Ositukseen tai perinnönjakoon ei pääsääntöisesti tarvita kaupanvahvistajaa, ei myöskään vuokraoikeuden siirtoon. Asunto-osakeyhtiön tietyn huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kauppaan ei kaupanvahvistajaa tarvita, sillä kyseessä on irtaimen omaisuuden kauppa.

– Kaupanvahvistuksesta säädetään maakaaressa. Kaupanvahvistaja tarkistaa allekirjoittajien henkilöllisyyden ja sen että kaikki ovat yhtä aikaa paikalla tai laillisesti valtuutettuina. Kaupanvahvistaja tarkistaa, että luovutuskirja täyttää maakaaressa säädetyt minimiedellytykset. Tehtävänä on myös pyrkiä toteamaan, ettei kukaan allekirjoittajista ole sairauden tai muun syyn vuoksi ilmeisen kykenemätön solmimaan kauppaa.

– Tärkeää on varmistaa, että luovutuskirja todella allekirjoitetaan sinä päivänä, kun se on siihen päiväykseksi merkitty.

Kuka voi toimia kaupanvahvistaja?

– Kaupanvahvistajia viran puolesta ovat maistraattien päälliköt, henkikirjoittajat, julkiset notaarit, poliisipäälliköt, apulaispoliisipäälliköt, kihlakunnanvoudit ja maakunnanvouti sekä ely-keskuksen maanmittausinsinöörit. Maanmittauslaitoksen ja kunnan toimitusinsinöörit sekä tietyt ulkomaanedustuston virkamiehet ovat myös viran puolesta kaupanvahvistajia. Lisäksi maistraatissa, poliisilaitoksella ja maanmittauslaitoksessa voi olla kaupanvahvistajaksi määrättyjä virkamiehiä. Maanmittauslaitos voi hakemuksesta määrätä kaupanvahvistajaksi henkilön, jolla on riittävä perehtyneisyys ja muut edellytykset tehtävän hoitamiseen.

– Jyväskylässä kaupanvahvistajien saatavuus on erinomainen. Sisä-Suomen maistraatilla on sähköinen ajanvaraus www.maistraatti.fi -sivustolla ja sieltä löytyy myös puhelinnumero, josta varauksen voi tehdä. Kaupanvahvistajia voi etsiä mm. kiinteistönvälittäjien sekä viranomaisten kotisivuilta, Kristiansson toteaa.

Kaupanvahvistusmaksu on asetuksessa määrätty 120 euroa.

– Ei tätä voi bisnekseksi sanoa. Valtiolla toimiville kaupanvahvistajille virasto maksaa osan tuosta maksusta provisiona ja kaupanvahvistukseen menee aikaa 15 minuutista kahteen tuntiin, Kristianson selvittää.

– Jos kauppakirjan on tehnyt esimerkiksi kiinteistönvälittäjä tai asianajaja, niin aikaa ei yleensä kovin kauan mene. Kaupanvahvistajan tulee tehdä jokaisesta vahvistuksesta maanmittauslaitokselle sähköinen kiinteistönluovutusilmoitus, jonka tekemiseen menee jonkin verran aikaa. Jää siitä sen verran tuntipalkkaa, että mielellään niitä tekee, mutta ei niillä kukaan pysty itseään elättämään.

Enin osa kaupoista ei vaadi erityisosaamista ja ovat nopeita tapahtumia.

– Osa on todella monimutkaisia ja syvällistä juridista osaamista vaativia – silloin ammattitaito on varsin ratkaisevaa, että ylipäätään työ saadaan hoidettua ja vielä niin, ettei siinä mene tuhottomasti aikaa.

Arvo Kristiansson päätyi kaupanvahvistajaksi virkojensa kautta.

– Olin vuosia töissä poliisihallinnossa. Nimismiehen virkaan kuului poliisipäällikön, syyttäjän ja ulosottomiehen tehtävien lisäksi myös julkisen notaarin ja kaupanvahvistajan työt. Jonkin aikaa tein töitä käräjäoikeudessa ja kun päädyin henkikirjoittajaksi, kaupanvahvistuksia alkoi todella tulla. Tuhansia kauppoja olen urallani vahvistanut.

Myös muutamat kokeneet kiinteistönvälittäjät ovat hankkineen kaupanvahvistajan oikeudet. Jaana Patrakka-Suomala ja Pekka Kolari myöntävät kaupanvahvistajan roolin juuri sellaiseksi, kuin Kristiansson on sen kuvaillut.

– Maanmittauslaitoksella on käytössä myös sähköinen kiinteistökauppa, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla ja silloin ei kaupanvahvistajaa tarvita. Kaikkiin luovutuksiin se ei sovellu, Pekka Kolari kertoo.

– Julkisissa viroissa toimivien lisäksi maanmittauslaitos myöntää kaupanvahvistajan oikeuksia henkilöille, joilla on työn ja koulutuksen kautta riittävä tietotaito. Maanmittautoimistolla on lista vahvistajista ja netistäkin yhteyksiä löytyy. Myös paikallisissa lehdissä on ilmoituksia.

Pekka Kolari itse haki kaupanvahvistajaksi 1990-luvun alussa.

– Kiinteistön luovutuksen jälkeen teen maanmittauslaitokselle sähköisen luovutusilmoituksen, johon skannaan luovutuskirjan ja tarpeelliset liitteet mukaan. Aina valtakirjat ja mahdollisen määräalan kartan, Pekka Kolari kertoo.

– Bisnes on toiminnasta kaukana, mutta on motivoivaa katsoa, että oikeus asiassa toteutuu niin kuin se on maakaareen kirjattu. Lähes poikkeuksetta luovutusta suunniteltaessa osapuolet kyselevät yksityskohtia jo ennakkoon, koska eivät halua joutua uuden ison asian kanssa tekemisiin valmistautumatta. Kaupan ammattilaisilla on tapana lähettää luovutuskirja vahvistajalle jo ennakkoon.

Jaana Patrakka-Suomala hakeutui kaupanvahvistajaksi pystyäkseen palvelemaan asiakkaita aikaisempaa monipuolisemmin.

– Haluan palvella ihmisiä, jotka tarvitsevat kaupoilleen, lahjoituksilleen, ym kiinteistön luovutuksiin kaupanvahvistajaa. Kaikkiin kiinteistön luovutuksiin tarvitaan vahvistaja ja ainoastaan kaupanvahvistajan oikeudet saanut henkilö voi sellaisena toimia.

Jaana Patrakka-Suomala korostaa, että itse välittämiään kiinteistökauppoja hän ei eettisistä syistä vahvista, vaan hankkii kaupalle ulkopuolisen vahvistajan, yleensä maistraatista.

– Laki ei aseta estettä vahvistaa välittämäänsä kauppaa, mutta minusta se ei olisi eettisesti lain hengen mukaista. Asiakkaiden keskenään sopimia kauppoja olen vahvistanut tälläkin viikolla muutaman, samoin muiden välittäjien tekemiä kauppoja.

Jaanankaan mielestä kaupanvahvistajan tehtävä ei ole iso bisnes. Asetuksella määrätty 120 euron palkkio ei siitä sellaista tee.