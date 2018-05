Keittiössä vietetään vapaa-aikaa

Jyväskyläläinen sisustussuunnittelija Annukka Tolamo kertoo toimineensa sisustussuunnittelun parissa jo 15 vuotta, mutta halusi itsenäistyä ja perusti oman yrityksen Sisustussuunnittelu Annukka Tolamon.

– Ennen kaikkea rakastan vanhoja taloja ja niiden tunnelmaa, mutta onneksi saan ihania raikkaita tuulahduksia myös uudiskohteista. Suunnittelen myös paljon keittiöitä.

Keittiöstä on tullut iso osa perheen arkea ja tänä päivänä monet toivovat, että keittiö istuu muuhun sisustukseen huonekalun omaisesti. Keittiöön ollaan valmiita panostamaan.

– Keittiö on hankintana pitkäikäinen ja sisustussuunnittelijan mukaan ottaminen projektiin alkaa olla jo varsin yleistä. Suunnittelijan avulla lopputuloksesta saadaan toimiva, värejä ja yksityiskohtia myöten harkittu kokonaisuus. Myös hintavertailu eri keittiöfirmojen välillä helpottuu, Annukka Tolamo toteaa.

Kun keittiötä aletaan suunnittelemaan, toimivuus ja jokaisen perheen erilaiset tarpeet ovat tietysti lähtökohtana. Väri- ja materiaalitoiveet ovat myös isossa osassa, mutta valaistuskin kannattaa ottaa huomioon. Remonttikohteissa on tietysti enemmän rajoittavia tekijöitä kuin uudiskohteissa, mutta kun nämä huomioidaan jo varhaisessa vaiheessa saadaan lopputuloksesta toimiva ja toiveiden mukainen. Keittiön valinnassa kannattaa myös kiinnittää huomioon talon arkkitehtuuriin ja rakennusvuoteen sekä yrittää pysyä niin kutsutuissa ajanhengenmukaisissa valinnoissa.

Tolamo on huomannut, että keittiön käyttö on muuttunut ja keittiöstä on tullut vapaa-ajan viettopaikka, jossa tavataan ystäviä ja laitetaan yhdessä ruokaa. Keittiön eri toimintoja on tullut enemmän ja niihin halutaan keskittyä.

– Kahvikulttuuri näkyy myös keittiösuunnittelussa ja esimerkiksi kahvikoneita hankitaan huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Kodinkoneet ovat useimmiten integroituja ja uppoavat kauniisti muuhun kalusteeseen, Tolamo huomioi.

Jokaisella perheellä on omat tarpeensa, joten käytännöllinen ja toimiva keittiö syntyy yksilöidysti näiden toiveiden pohjalta. Työergonomia on myös merkittävässä roolissa, kodinkoneet voidaan nostaa työskentelykorkeudelle mahdollisuuksien mukaan, ja lasku- ja työskentelytasoa on hyvä olla runsaasti

Tämän päivän keittiöluksusta voi olla tyylikäs aamiaiskaappi kahvikoneineen tai iso viinikaappi. Toinen puolestaan haluaa helposti puhdistettavia pintoja, suuria laatikostoja sähköisillä avautumismekanismeilla ja joku taas arvostaa puusepän tekemiä massiivipuuovia ja puuhellaa, jolla keitellä aamupuurot.

– Riippuu keittiön muodosta ja koosta, onko sinne valittu saareke vai niemeke. Saareke vie enemmän tilaa kuin niemeke.

Keittiö on pitkäikäinen hankinta, joten laadukkaat ja aikaa kestävät materiaalit sekä harkitut yksityiskohdat ovat avainasemassa, samoin laadukkaat kodinkoneet. Valaistus on myös erittäin oleellinen osa keittiön toimivuutta joka pitää muistaa huomioida.

Keittiömaailmassakin on omia trendejä, joista Tolamo luettelee hyvin erilaisia.

– Matalaa kaappilinjaa suositaan edelleen, samoin yläkaapittomuutta sekä erilaisia seinä- ja avohyllyjä. Myös korkeat, perinteiset kaapit tuplaovilla ja koristelistoineen ovat tällä hetkellä suosiossa.

Yläkaapittomuus ja erilaiset avohyllyt ovat tämän hetken trendi, mutta toki silloin keittiöön vaaditaan runsaasti muuta säilytystilaa ja jokainen voi miettiä pystyykö omassa keittiössään elämään ilman perinteistä kuivauskaappia ja onko valmis avohyllyjen siivoamiseen.

Messinkiset altaat ovat tulleet uutuutena, näillä saadaan näyttävä kokonaisuus saman sävyisten hanojen ja vetimien kanssa. Integroidut tasot ja altaat ovat helppohoitoisia sekä näyttäviä. Niiden materiaalina on esimerkiksi kvartsikomposiitti tai Corian, ja värisävyjä on paljon. Hanoihinkin on tullut valtavasti eri vaihtoehtoja niin väreissä kuin muotokielessäkin. Mattamusta ja messinki tuntuvat olevan pinnalla juuri nyt ja nämä yhdistetään vaikka saman sävyiseen altaaseen ja vetimeen.

– Vetolaatikot, kaapit, apteekkarin kaapit, viinikaappi, kaikki nämä asiat lisäävät keittiön käyttömukavuutta.

Värimaailmassakin on trendinsä. Tämä hetken värit keittiössä ovat mattamusta, murretut, kauniit harmaan sävyt sekä puupinnat tasoissa ja yksityiskohdissa.

– Valkoinen on toki myös aina klassinen valinta, mutta tummemmat sävyt ovat tämän hetken suosiossa, Tolamo sanoo.

Keittiön lattiamateriaalivalinnassa on hyvä kiinnittää huomiota sen puhdistettavuuteen ja kestävyyteen. Laatta toimii aina, mutta myös erilaiset kosteutta kestävät vinyylipinnat ovat helppohoitoisia, joustavia ja jalalle lämpimiä.

Valaistuksen merkitys on todella suuri juuri keittiötyöskentelyn ja viihtyvyyden kannalta. Työskentelyvalaistus on aivan eri kuin kynttiläillallisen vaatima valaistus, joten on hyvä luoda erilaisia valaistusvaihtoehtoja esimerkiksi himmennyksen avulla.

Moni pohtii, voiko astianpesukonetta asentaa johonkin muuhun korkeuteen kuin lattialle. Tolamon mukaan kaikki kodinkoneet olisi hyvä asentaa käyttökorkeudelle, mutta harvoin tämä on mahdollista, joten silloin kannattaa priorisoida käyttötarve jokaisen koneen kohdalla. Tiskikonetta tyhjennetään ja täytetään varsin usein.

No, millainen on hyvä keittiö sisustussuunnittelijan mielestä?

– Jokaiselle perheelle yksilöidysti mietitty, omien tarpeiden ja toiveiden täyttymys. Pitkäikäinen ja erityisesti käytännöllinen sekä toimiva, esteettisyyttä ja yksityiskohtia unohtamatta.