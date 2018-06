Kesä piristi kauppaa myös maakunnassa

Janne Särkkä

Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus

1. Hieman nihkeän talven jälkeen kevät on ollut koko toimialueella vilkasta asuntokaupan aikaa. Odotukset loppuvuodelle ovat myönteiset, sillä asuntokaupan mittarit ovat hyvässä asennossa.

2. Kesäkaudella kauppaa tehdään monipuolisesti, kun omakotitalokauppa on päässyt myös täyteen vauhtiinsa. Uusien opiskelijoiden valinnat vauhdittavat pienten kerrostaloasuntojen kauppaa.

3. Jyvässeudun hintataso on erittäin vakaa, muutosta ei ole tapahtunut juuri ollenkaan parin viime vuoden aikana. Pidemmällä mittausjaksolla kerrostaloyksiöiden hinnat ovat vahvistuneet selvästi.

4. Loma-asuntokaupan määrät ovat laskeneet huippuvuosista ja vakiintuneet nykyiselle tasolle kolmen viime vuoden aikana. Kysytyin hintaluokka on 80.000-120.000 euron haarukassa. Runsaasta valikoimasta aktiivinen ostaja löytää varmasti mieleisen loma-asunnon.

Vastaaja Janne Särkkä on Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskuksen toimitusjohtaja:

– Yritys on Keski-Suomen ja Jyvässeudun asuntokaupan markkinajohtaja. Osuuspankin omistama yritys on toiminut maakunnassa jo vuodesta 1964, työllistää 35 asuntokaupan ammattilaista ja tarjoaa asuntokaupan kattavimmat palvelut.

– Olemme aktiivinen toimialan kehittäjä koko Suomessa, kun uudet asuntokaupan konseptit ovat saaneet tunnustusta laajasti.

Tanja Heinonen

SP-Koti, Jämsä

1. Kevät on hiukan vilkastuttanut asuntokauppaa Jämsän seudulla, mutta vilkkaampaakin voisi olla.

2. Kaupaksi käyvät tosi edulliset kerrostalokohteet sekä remontoidut, kohtuuhintaiset omakotitalot.

3. Hintataso on hyvin samanlainen kuin aiemminkin. Pitkään myynnissä olleiden hinnat ovat laskeneet, jotkut paljonkin.

4. Mökeistä menevät hyvin kaupaksi omarantaiset sähköistetyt mökit, jotka ovat reilusti alle 200.000 euroa. Myös erämaamökki menee nopeasti. Enemmän kysyntää on Jämsän eteläpuolen kuin pohjoispuolen mökeillä. Tarjontaa on, mutta voisi olla enemmänkin.

Vastaaja on SP-Koti Tanja Heinonen Oy:n yrittäjä Jämsässä:

– Toimistossa on yksi työntekijä ja yrittäjä, toimialue noin 50 km säteellä Jämsästä. Työntekijäni Soili Kerttula asuu Kuhmoisissa, joten hän hoitaa myös sieltä noin 50 km etelään olevaa aluetta.

Elina Mäki,

Keuruun Kiinteistönvälitys

1. Asuntokauppa on ollut hieman vilkkaampaa kuin vuosi sitten ja odotan tilanteen jatkuvan loppuvuonna samanlaisena.

2. Nyt ostetaan myös kesämökkejä, joiden myynti viime kesänä oli todella vähäistä. Osakekauppa käy hyvin, omakotitalopuolella on edelleen rauhallisempaa.

3. Ongelmana ovat remontoitavat, vanhemmat ok-talot. Talojen hinnat ovat edelleen laskussa, eikä uudemmistakaan taloista saa enää ”omiaan pois”. Myös osakepuolella maaseutukaupungissa hinta on ollut laskeva.

4. Edulliset loma-asunnot käyvät kaupaksi. Sijainti mielellään lähellä, kuin kaukana ”erämaalampien” rannalla. Yli 200 000 € maksaville loma-asunnoille on jo todella vaikea löytää ostajaa.

Elina Mäki, LKV, toimii kiinteistönvälittäjänä Keuruun Kiinteistönvälitys Oy:ssä:

– Yritys on Keuruulla ja lähikunnissa toimiva aktiivinen, ”ei pankkisidonnainen” yksityinen välitystoimisto. Olemme toimineet paikallisen isännöintiyrityksen rinnalla 7 vuotta. Tällä hetkellä toimistolla on myynnissä n. 180 kohdetta + vuokravälityskohteet. Toimimme kahden välittäjän voimin.

Lauri Pasanen

Saarijärven Kiinteistönvälitys Oy

1. Kevät on ollut vaihteleva, välillä hiljaiseloa ja sitten pientä ryysistä – siis kaupantekoa. Loppuvuodesta odotan piristystä tonttikauppaan sekä keskustan asuntokauppaan.

2. Erityisen hyvin ei mikään mene kaupaksi, mutta kauppoja on tehty osakehuoneistoista, omakotitaloista ja rantatonteista. Pellot ja metsäpalstat menevät nopsaan kaupaksi, mutta niiden tarjontaa on niukasti.

3. Hintataso samaa luokkaa kuin parina edellisenä vuotena paitsi ok-talojen hinta, joka on entisestään pudonnut. Keskihinnat tällä hetkellä; ok-talot noin 100.000 €, osakehuoneistot, vanhat 900 – 1.200 € /m2, uudet 2.500 – 2.800 € /m2. Suurin hintaan (alentavasti) vaikuttava syys on ostajien kysynnän vähyys.

4. Loma-asunnoissa tarjontaa on hyvin laidasta laitaan, kysyntää on hyvin varustetuille mökeille, mutta hinnat ovat ostajien mielestä liian kovat. Kauppoja tulee nihkeästi – vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan.

Vastaaja Lauri Pasanen on Saarijärven Kiinteistönvälitys Oy lkv:n yrittäjä:

– Kiinteistönvälitystoimintaa lähes 40 vuotta, oma yritys toiminut 30 vuotta.

Kaksi vakituista välittäjää, joilla molemmilla työsuhde kestänyt yli 28 vuotta.

Pääasiallinen toimialue pohjoinen Keski-Suomi, tontteja ja metsätiloja myynnissä lähes koko valtakunnan alueella.

Jarmo Berg

SKV, Äänekoski

1. Kevät on ollut samankaltainen kuin vuotta aikaisemmin, kauppamäärä ja hintataso ovat samalla tasolla. Edelleen ollaan selvästi jäljessä esimerkiksi vuoden 2010 tasosta, jota voi pitää viimeisenä ns. normaalivuotena. Loppuvuonna odotamme tilanteen jatkuvan ennallaan ja kauppamäärien päätyvän samalle tasolle kuin vuonna 2017.

2. Kauppalukumäärien tippuminen on koskettanut kaikkia asuntotyyppejä eikä mikään – rivi-, kerros- tai omakotitalot – ole erityisen suosittu. Äänekoskelle on juuri valmistunut uustuotannon kerrostalo ja sen asunnot on pääosin myyty. Kysyntään vaikuttaa rakenteilla oleva osaomistushanke, johon ensi vuonna valmistuu lähes 80 huoneistoa, mikä vastaa vuodessa tehtävien kerrostaloasuntojen kauppamärää. Hanke on vähentänyt keskustan asuntokysyntää.

3. Hintataso on pysynyt liki ennallaan, omakotitalojen hintataso on kysynnän vähentyessä laskenut. Äänekosken asukasmäärä on kaikista ponnisteluista ja kaupungin hyvistä hankkeista huolimatta laskenut. Suunta kääntyy, kun Äänekoskelle saadaan uusia työpaikkoja biotuotetehtaan naapuriin.

4. Loma-asuntojen tarjonta on edellisvuotta runsaampaa. Kysyntä kohdistuu aikaisempaa edullisimpiin mökkeihin, välttämättä ei tarvita edes sähköä. Ekologinen, luontoa säästävä ajattelu valtaa mökkeilyäkin. Kysyntää on myös hyvin varustelluista loma-asuinnoista, jotka vastaavat omakotitaloa järven rannalla.

Vastaaja Jarmo Berg, LKV, AKA auktorisoitu kiinteistöarvioija toimii arviointipäällikkönä SKV Kiinteistönvälityksen Äänekosken toimistossa:

– Toimistollamme on kolme välittäjää ja palvelemme laajasti koko pohjoisen Keski-Suomen alueella. Erityisosaamistamme on laadukas arviointitoiminta, joka käsittää kaikki kiinteistötyypit liike-/teolliset kohteet mukaanlukien.