Keski-Suomen toiseksi onnellisin kunta

Uuraisten keskustassa Riihitiellä on myynnissä vuonna 2006 rakennettu vaaleanvihreä omakotitalo, jonka asukkaat huokaisevat harmista, kun eivät saa taloaan mukaansa muuttaessaan Kuusamoon.

Anna-Maija ja Toni Sarajärvi yhdessä Milja-tyttärensä kanssa ovat siis aikeissa muuttaa isän lapsuuden maisemiin heti kun saavat talonsa myytyä.

– Kuusamon maisemat ja kalavedet kutsuvat meitä, Toni Sarajärvi kiteyttää.

Sarajärvet haluavat mainita heti alkuun, kuka heidän talonsa on rakentanut. Talo on Uuraisten pientalomessujen alueell. Messut olivat vuonna 2004, mutta Sarajärvien talo rakennettiin pari vuotta myöhemmin.

– Talon on rakentanut paikallinen, erinomaisesta kädenjäljestään tunnettu kirvesmies Heikki Muittari. Hän on rakentanut tänne lähiseudulle yli 50 taloa.

Sarajärvi näyttää, että viereiselläkin tontilla on Muittarin rakentama talo.

Kun kysyy perheeltä, miksi heidän talonsa kannattaa ostaa, saa heti selvän ja järkevän vastauksen.

– Tämä on niin erinomaisella paikalla. Uurainen on pieni, reilun 3000 asukkaan kunta, mutta muuttovoittoisena alueena sitä kehitetään koko ajan, niinpä kaikki palvelut ovat pysyneet täällä vuosien varrella.

Uuraisilla on useampi ruokakauppa, apteekki, pari ravintolaa. On terveysasema ja vastaanottoajan saa helposti niin hammaslääkäriin kuin neuvolaankin. Uuraisilla kaikki palvelut ja toiminta ovat lähes käden ulottuvilla, ja sen lisäksi joka paikkaan pääsee hyvin kävellen tai pyörällä.

Jatkuvasti laajennetussa koulukeskuksessa on ala- ja yläkoulu, lähellä on myös päiväkoti, samoin vanhainkoti.

– Lukiolaiset kulkevat joko Jyväskylään tai Saarijärvelle. Päiväkoti on vuoropäiväkoti, Anna-Maija Sarajärvi kertoo.

Koulukompleksiaan Sarajärven koko perhe kehuu painokkaasti. Koulussa on kokomittainen liikuntasali, joka mahdollistaa paljon tekemistä niin koululaisille kuin muillekin Uuraisten asukkaille.

– Siellä on muun muassa hieno kiipeilyseinä, Milja-tytär sanoo.

Viidesluokkalainen Milja kertoo koulussa olevan ainutlaatuisen viherhuoneen, jossa asustelee esimerkiksi käärmeitä ja liskoja. Huonetta ja sen asukkaita oppilaat hoitavat vuorotellen.

– Minä olen käärmevastaava, Milja kertoo.

Isä Sarajärvi jatkaa vielä urheiluharrastusten listaa, joka on pitkä. Koulussa on esimerkiksi kaikkien käytössä oleva kuntosali, jonka vuosimaksu on tällä hetkellä 140 euroa.

Koulun yhteydessä on urheilukenttä, jossa tapahtuu koko ajan kaikkea mahdollista jalkapallosta ja yleisurheilusta alkaen, talvisin siellä on tietysti jääkenttä ja kaukalo.

– Vieressä on myös kolme tenniskenttää, jotka ovat ilmaisia. Käyn itsekin siellä pelaamassa, Toni Sarajärvi.

Listaan lisätään vielä 9-väyläinen frisbeegolfrata, beach-volley -kentät ja pump track. Perinteinen, valaistu pururata mahdollistaa hiihtämisen, on useampikin uimaranta.

Sarajärven perheen talo on iso, 136 neliötä, neljä makuuhuonetta, avara tupakeittiö leivinuuneineen, saunatilat ja kolme katettua terassia. Pihalla on vasta valmistunut kota grilleineen ja koirille on oma ulkotarha, joka saa jäädä, jos uusi asukas niin haluaa. Noin 1400 neliön vuokratontti mahdollistaa puutarhanhoidon, vaikka Sarajärvet ovat tyytyneet enemmänkin nurmikon leikkuuseen.

Toni Sarajärvi mainitsee vielä 3000 litran sadevesisäiliön, josta on todella iso apu kaikkeen mihin vettä tarvitaan.

– Kastelemme vedellä kukat, nurmikon, pesemme auton ja matot ja kaikki ilmaiseksi.

Yksikerroksisessa talossa on koko talon matkalta ullakko, johon on omat portaat talon päädystä. Siellä säilytetään esimerkiksi talven välineet.

Riihitien talot on pääosin rakennettu pienmessujen aikaan, joten naapurusto on myös uudehkoa. Alkuperäiset lapset ovat jo kasvaneet, mutta on naapuriin muuttanut uusiakin lapsiperheitä.

– Täällä todellakin saa naapurilta apua tarvittaessa.

Kaikkinensa näyttää siltä, että Keski-Suomen keskipisteessä asuu onnellisia ihmisiä kuten aiemmin jossain mediassa on kerrottu.

Taloa myy Pia Mäntykangas Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV:stä. Seuraava näyttö on maanantaina 21.5. klo 17.45–18.15.