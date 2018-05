Kestävän kulutuksen puolesta

Ostin huutokaupasta keittiöön tuolin, joka oli muuten erittäin hyvässä kunnossa, mutta verhoilu oli vuosikymmenten saatossa pahasti kulunut ja likaantunut. Niinpä yhteyttä asiantuntijaan, millä hinnalla siitä saisi uuden veroisen. Vein tuolin verhoomoon Viitaniemessä, jossa Verhoomo HippaSillan verhoilijakisälli Eija Perkiö lupasi katsoa tuolia ja tehdä siitä kunnostusarvion. Tuolissa on verhoiltuna myös selkänoja, ja halusin verhoilun mustalla nahalla.

Verhoilijalla, 47, on mielenkiintoinen elämäntarina kerrottavana, hän vaihtoi ammattiaan kokista verhoilijaksi.

– Aloitin opiskelun vuonna 2011 suorittaen ensin verhoilijan perustutkinnon ja lisäksi ammatti- eli kisällin tutkinnon. Valmistuin vuonna 2014.

Pian valmistuttuaan Perkiö sai ison ja hienon urakan yhdessä kolmen muun verhoilijan kanssa.

– Verhoilimme eduskunnan kalustoa, muun muassa valiokuntahuoneiden ja eduskunnan puhemiehen edustustilan kaluston. Urakka kesti kaiken kaikkiaan kaksi ja puoli vuotta, Perkiö kertoo.

Nyt verhoilija on asettunut aloilleen ja verhoilee kaikkea mahdollista kuten sohvia, nojatuoleja, pikkutuoleja, raheja, penkkejä, venepatjoja ja terassikalusteita. Varsinkin nyt kun venekausi heräilee, on veneiden patjoja useita verhoiltavina.

– Verhoilen sekä perinteisin että teollisin menetelmin, esimerkiksi perinteisiin huonekaluihin käytän pystyjousituksia, täytteeksi meriheinää, lastuvillaa tai hamppua. Pyrin aina verhoilemaan huonekalun alkuperäiseen tyyliin. Teen myös jonkin verran entisöintiä, lähinnä tuolien ja sohvien puuosien käsittelyä.

Onko olemassa sellaista huonekalua, mitä ei kannata korjata tai viedä korjattavaksi? Eija Perkiö toteaa, että jos huonekalun runko on ehjä, kaiken muun voi korjata.

– Ja vaikka runkokin on rikki, senkin voi vielä korjata.

Vanhat huonekalut on rakennettu kokopuusta ja huolella, niiden on ollut tarkoituskin kestää vuosikymmeniä. Nykyajan puristelevyistä kootut, halvat huonekalut eivät kestä kuin hetken muodin. Näitä on kaatopaikat ja kierrätyskeskukset pullollaan, valitettavasti.

Perkiö toteaa, että tällaista halpaa huonekalua ei ehkä kannata ruveta kunnostamaan siksi, että sen hinta kohoaa helposti korkeammaksi kuin uuden vastaavan hankinta. Verhoilija harmittelee tämän päivän kertakäyttöistä kulttuuria ja muistuttaa kestävän kehityksen mahdollisuudesta.

Hän toivoo, että televisiokanaville tehtäisiin enemmän sellaisia tosiTV -ohjelmia, missä neuvottaisiin tarkkaan vanhojen huonekalujen entisöintiä ja rohkaistaisiin ihmisiä mieluummin hankkimaan vanhan, mutta todennäköisesti hyvin tehdyn kuin ostamaan uuden heppoisen ja lyhytikäisen halvalla.

Verhoomo on täynnä kunnostettavana olevia huonekaluja. Pöydällä on pieni rahi, jolla on ihana tarina. Rahin saa äitienpäivälahjaksi rouva, jonka lapsenlapsi on sen rungon itse rakentanut koulussa. Päällinen on vanha raanu, jonka lahjan saaja on itse kutonut. Nyt raanu saa uuden tehtävän rahin päällisenä.

Vanhan huonekalun verhoilua pidetään kalliina, mutta Eija Perkiö haluaa kertoa, mistä hinta koostuu.

Hän painottaa, että alustavan hinta-arvion saamiseksi huonekalu kannattaa valokuvata tarkkaan joka puolelta ja lähettää kuvat verhoomoon hinta- ja kuntoarviota varten. Toki huonekalun voi myös viedä verhoomoon arvioitavaksi, mutta esimerkiksi vanhaa sohvaa ei voi kuljettaa pelkästään katsottavaksi.

– Arvion tekemiseen voi helposti mennä pari, kolme tuntia, jos kyseessä on iso kalusto. Myös huonekalun kuljetuksesta laskutetaan.

Vanha keittiötuolini on nyt kunnostettu. Eija Perkiö kertoo, että istuinosan alla oleva vaneri oli hieman taipunut vuosien saatossa.

– Laitoin halkeamiin hieman liimaa, sitten puristukseen painon alle.

Vanerilevyn päälle laitettiin palanen juuttikangasta, johon verhoilija kiinnitti täytelankalenkit. Näiden alle täyte eli meriheinä ujutetaan. Heinän päälle tuli harmaavanu ja sen päälle liinauskangas eli lakanakangas.

Kangas nidotaan kiinni vaneriin ja sen päälle laitetaan akryylivanua pintapehmusteeksi.

– Näin viimeiset kuprut saadaan tasoitettua.

Lopuksi tuolini saa mustan nahkapeitteen, ja puuosat kauniin kiillon ”Vanhan ajan kiillotusöljyllä”, jonka salaisen ohjeen on kehittänyt verhoilijamestari Anneli Hiiren isä (Verhoilu Idefix).

Täytyy huokaista, sillä tuoli on kuin uusi.