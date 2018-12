Kirkasvalo valaisee juuri nyt

– Kirkasvalolamppuja myydään oikeastaan vain juuri nyt kaamoksen aikaan eli lokakuusta joulukuuhun. Kaupanteko hiljenee kevättä ja kesää kohti, kertoo kauppias Anne Salmi.

Eli nyt kun ulkona on pelkkää pimeää, kirkasvalolaite kannattaa kaivaa kaapin perukoilta, jos sellaisen on joskus hankkinut.

Salmen mukaan kirkasvalona ei voi pitää mitä tahansa kirkasta lamppua tai valonlähdettä, vaan valaisimen valomäärän tulee olla vähintään 2500 luksia hoitoetäisyydellä, kun normaalisti sisävalojen valomäärä on 500–1000 luksia, joskus jopa vain 50–100 luksia.

– Meillä on valaisimia, joiden valomäärä on jopa yli 10 000 luksia. Nehän ovat jo kuin aurinko, uv-säteily vain puuttuu.

Kaupassa myytävänä olevat kirkasvalohoitovalaisimet ovat sertifioituja CE -merkittyjä laitteita, joita kannattaa ostaa alan asiantuntijoilta eli valaisinliikkeestä.

Kauppias kertoo, miksi kirkasvalolamppuja kannattaisi käyttää.

Perusterve ihminen hyötyy valosta aina, mutta erityisesti aamulla otettava kirkasvalo katkaisee aivojen käpyrauhasen tuottaman, unta lisäävän ja säätelevän melatoniini-hormonin erityksen. Kirkasvalo saa aikaan sen, että ihminen herää täysin aamu-uneliaisuudestaan ja tuntee myös olonsa levänneeksi ja virkistyneeksi lopuksi päivää. Tästä syystä valoa ei kannata siis käyttää esimerkiksi iltahämärässä.

Kirkasvalo auttaa myös vuorotyötä tekeviä ja yövuorolaisia kuten sairaanhoitajia ja lentoemäntiä. Myös jet lag saadaan helpottumaan kirkasvalolla.

– Kirkasvalolamppua voivat käyttää kaikki lapsista vaariin, Anne Salmi kiteyttää.

Valoa käytetään heti aamulla tai aamupäivällä 20–30 minuuttia kerrallaan, esimerkiksi aamukahvin ja aamulehden lukemisen aikana.

– Tarkoitus on, että valo siirtyy elimistöön silmien verkkokalvon kautta, mutta suoraan valoon ei tarvitse katsoa. Esimerkiksi lehden lukeminen tai työskentely valon vieressä hoitaa valon saannin oikeaoppisesti.

Suositusetäisyys on 45–140 senttiä, laitteesta riippuen.

Anne Salmi näyttää, että nykyisin ei enää tarvitse ostaa isokokoista ja usein myös monien mielestä sisustukseen huonosti sopivaa valaisinta, vaan kirkasvalo-ominaisuus on valmiina vaikka pöytä- tai työvalaistuksessa. Tarpeen vaatiessa kirkasvalo vain kytketään erikseen päälle. Kirkasvalovalaisinten hintahaarukka on reilusta sadasta eurosta neljään sataan.

Keski-Suomen Keittiö ja Sähkö -valaisinliike myy suomalaisia Innolux-valaisimia ja sen valikoimissa on monia tyylikkäitä, pienikokoisiakin kirkasvalolaitteita.

Kirkasvalolamppua käytetään myös kaamosmasennuksesta kärsivän henkilön hoitoon.

Kaamosoireisiin liittyy usein ruokahaluttomuutta, unen puutetta tai sen huonoa laatua, myös yleisesti mielialan laskua.

Asiantuntijat suosittelevat hoitoa tarvitsevalle aluksi parin viikon jakson, jonka aikana valohoitoa annetaan joka päivä aina heti herättyä, mieluummin klo 6 ja 10 välisenä aikana parin tunnin ajan. Sen jälkeen aikaa vähennetään noin puoleen tuntiin kerrallaan ja vain muutamana, maksimissaan viitenä päivänä viikossa. Tarpeen vaatiessa valohoitokuuri voidaan uusia.

Kirkasvalohoito ei korvaa mahdollista lääkehoitoa sitä tarvitseville.

Kirkasvalolampun ohella markkinoilla on myös sarastusvalolamppuja. Jos sängystä nouseminen ottaa koville, yksi apukeino tähän on heräämisvalo eli sarastusvalo. Se syttyy aamulla vähitellen ja valon määrä lisääntyy 20–40 minuutissa. Joissakin laitteissa on mukana myös radio tai ääniominaisuus vaikkapa linnunlaululle.Teksti ja kuvat: Eija Juutilainen