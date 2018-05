Kodin rauha järkkyi vapun alla

Järkytys ja harmi ovat nyt päällimmäisiä tunteita asukkailla Kaakonpyrstö 1:ssä Jyväskylässä. Kerhohuoneeseen kokoontuneet asukkaat pyörittelevät kädessään paperia, joka tipahti asukkaille postiluukuista vappuaattona maanantaina.

Mainosten välissä tuli paperi, jossa kerrottiin vuokranantajan vaihtumisesta: Kojamo-konserniin (aiemmin VVO-yhtymä) kuulunut talo oli myyty ulkomaalaiselle kiinteistöosakeyhtiölle Naples Assetille.

Talon asukkailta siirrolle kansainvälisen yhtiön vuokralaisiksi ei herunut ymmärrystä. Eikä tavalle, jolla se tehtiin.

Tiedote tuli mainospostin välissä. A4-kokoisella paperilla kerrottiin uuden omistajan nimi sekä vuokranmaksua varten tilinumero ruotsalaiseen pankkiin. Se tuntui tökeröltä.

– Nykypäivänä tuollaisen kirjeen voisi kuka tahansa huijari kirjoittaa ja hyväuskoiset maksaisivat vuokransa ilmoitetulle tilille, arvioi Marjatta Arola.

Mukana ei ollut viitenumeroa, asukkaan nimeä tai osoitetta.

– Sellaista vuokramaksua ei uskalla maksaa, talossa perheineen asuva Salma Ibrahim sanoo.

Arolan mukaan asiasta olisi pitänyt järjestää tiedotustilaisuus ja muutoksista ilmoittaa kirjatussa kirjeessä.

– Paperilappunen on voinut mennä asukkailta mainosten mukana lukematta roskiin, eivätkä kaikki talossa puhu suomea tai englantia, joita tiedotteessa käytettiin, Arola huomauttaa.

Talossa myös pohditaan, kuka on uusi vuokranantaja.

– Lehdessä on kerrottu, että ostajia olivat Morgan Stanley Real Estate Investing, Renger Investment Management ja Premico Group. Meille tulleessa tiedotteessa vuokranantajaksi oli kerrottu Naples Asset, Arola ihmettelee.

Kojamo luopui tänä keväänä Jyväskylässä kolmesta talosta. Muutos tuli vuokralaisille yhteensä 136 asunnossa. Ritva Peltonen on asunut Kaakonpyrstön kodissaan vuodesta 1980.

Hän on arvostanut pysyvää vuokranantajaa. Vuokra-asuntokonserni VVO rakensi talon Kaakkolammen rantamaisemiin vuonna 1975. Taloon tuli kaikkiaan 45 asuntoa.

– Tähän asti on saatu olla rauhassa, vuokranantaja on muuttanut vain nimeänsä, Peltonen sanoo.

VVO muutti nimensä Kojamoksi vuonna 2017. Talon vahvuutena Peltonen on pitänyt hyvänä pysynyttä järjestystä.

Vuokratalo on mukavalla paikalla Kaakkolammen rannassa, uimapaikan vieressä.

– Asuminen on ollut edullista, seutu on kivaa, on uimaranta ja talviuimapaikka, sanoo Tuija Saikkonen.

Talkoisiin on riittänyt osallistujia, ja taloyhtiön grillipaikalla on pidetty juhlia. Pihalla on viljelyksiä, pihakilpailuja on voitettu ja lasten leikkipaikka on juuri saatu kunnostettua.

Asukkaita arveluttaa, miten uusi omistaja suhtautuu talon tarvitsemaan putkiremonttiin. Miten käy matonpesupaikan ja säilyykö huoltoyhtiö samana?

Asukkaat ennakoivat mullistuksia: vuokrakulut nousivat naapuritalossa, jonka VVO myi sijoitusyhtiölle pari vuotta sitten. Omistajan muutos myös säikäytti vanhoja asukkaita muuttamaan pois. Marjatta Arola sanoo, että väen vaihtuminen naapuritalossa lisäsi levottomuuksia.

