Konesaumapelti korvaa Mesikämmenen tiilikatot

Halssilanmäeltä, Mesikämmenen rinteestä avautuu hengästyttävä näkymä kohti keskikaupunkia ja Jyväsjärveäkin – etenkin jos kiipeä katolle maisemia ihastelemaan.

Nämä miehet eivät ole ehtineet katsella maisemia, vaikka ovat kiivenneet katolle läpi kesän joka arkipäivä ja vaikka kesä on ollut yksi historian komeimmista.

Mesikämmenen kattoremontti on ollut koko kesän projekti. Kolmen rivitaloyhtiön, 13 rakennuksen vanhat tiilikatot on purettu ja tilalle rakennettu uudet saumapeltikatot. Kesän aikana on valmistunut yli 6000 neliömetriä uutta kattoa Mesikämmenen rivitalojen koteja ja asukkaita suojelemaan.

Kangasniemeläinen urakoitsija Pelhane Oy aloitti työt keväällä huhti-toukokuussa ja viimeisen talon katto valmistui lokakuun lopussa.

Läpi kesän katoilla on ahkeroinut noin kymmenen miehen rakentajajoukko purkaen ja rakentaen yhden katon kerrallaan. Jokainen mies on joka arkipäivä ajanut työmaalle kotoaan Kangasniemeltä – illalla helteisen ja hikisen päivän jälkeen saman reitin toisin päin. Päivittäistä työmatkaa on tullut pitkälti toistasataa kilometriä.

Pelhane Oy:n yrittäjä Hannu Hokkanen kiittelee olosuhteita. Kesä ei olisi voinut olla parempi kattourakoitsijan kannalta. Pitkät, kuivat hellejaksot ovat pelastaneet muun muassa ylenmääräiseltä työmaan suojaamiselta.

– Säät ovat tosiaan meitä suosineet. Olemme saaneet tehdä työtä kuivissa olosuhteissa.

– Muutamana päivänä miehet tosin meinasivat paistua katolla. Tumma katto ei hellesäällä ole maailman viilein työpaikka…

Mesikämmen 12, 14 ja 16 koostuu yhteensä 13:stä rinteeseen portaittain rakkennetusta rivitalosta ja 76 huoneistosta. Alue on valmistunut 1980-luvun alkuvuosina ja alkuperäiset tiilikatot ovat luonnollisesti asuntojen kanssa samanikäisiä.

Hokkanen korostaa, että katto oli aikansa elänyt. Se alkoi olla jo riski kiinteistöjen rakenteille, mutta suurilta vahingoilta oli säästytty.

– Katon kuin katon elinkaari on 30-40 vuotta ja tämä katto on siinä ikähaarukassa. Joistakin kohdin se oli jo hitusen vuotanut, Hokkanen myöntää.

Nyt tiilen tilalle valittiin saumattu peltikatto, ns. konesaumakatto.

– Ehdottomasti paras ratkaisu. Kattoon ei jää ainoatakaan saumaa, josta voisi koitua vuotoriski. Kustannukset ovat samaa luokkaa kuin minkä tahansa kilpailevan ratkaisun, urakoitsija Hannu Hokkanen arvioi.

Kaikkien kolmen asunto-osakeyhtiön isännöitsijä Raimo Nivala Jyväskylän Kiinteistöpalvelu Oy:stä myöntää, että tiilikatto oli tullut elinkaarensa päähän: tiilten pinta oli rapautunut ja rakenne haurastunut. Viime vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan katto olisi uusittava viiden vuoden kuluessa, työhön päätettiin ryhtyä heti.

– Hankesuunnitteluvaiheessa taloyhtiöt päätyivät tiilen sijasta konesaumattuun peltikattoon. Suunnitelmat tehtiin syksyllä 2017 ja ylimääräinen yhtiökokous päätti remontista joulukuussa. Urakoitsija valikoitui tarjouskilpailun perusteella.

– Valintaa ei ole tarvinnut katua. Työ on edennyt sovitusti ja työn jälki on erinomaista, isännöitsija Nivala kiittelee.

Nivala kertoo, että myös tämänhetkisen kohteen ympäristössä moni katto on remontissa vaihtunut tiilestä pelliksi ja lisää remontteja on tulossa.

Kattoremontin suunnitteli rakennustekniikan DI Hannu Kiukkonen jyväskyläläisestä Insinööriavain Oy:stä.

Urakoitsija Hannu Hokkanen myöntää, että kattoremontteja venytetään usein aivan liian pitkään.

– Yleensä se valitettavasti menee niin, että asiaan havahdutaan vasta kun vahinkoja sattuu. Myöhäinen remontti voi tulla paljon kalliimmaksi kuin ajoissa aloitettu.

Kattojen kuntoa tulisi taloyhtiöissä jatkuvasti tarkkailla, jotta ongelmiin voisi reagoida ajoissa.

Hannu Hokkanen korostaa, että kattoremonttiin ei kuulu pelkästään pinnoitteen uusiminen.

Mesikämmenessäkin kaikki kattoon liittyvä on uusittu aluskatteesta turvatuotteisiin – esimerkiksi koko lappeenmittaiset lumiesteet kuuluvat urakkaan.

Myös kutsumattomiin vieraisiin on varauduttu. Pieneläimiä ja lintuja varten katteen ja muiden rakenteiden väliin jäävät raot peitetään tiheällä verkolla, jonka läpi tuuletusilma kulkee, mutta esimerkiksi oravat jäävät ulkopuolelle.

Yksi katon rakentajista kertoo, kuinka tälläkin työmaalla välikatossa majaillut oravaemo poikasineen havahtui, kun purkutyöt alkoivat. Miesten onneksi vastuullinen emo kuljetti itse perheensä muualle, eikä rakentajien tarvinnut ryhtyä pieneläinpelastajiksi.

Pelhane Oy on vuonna 1991 perustettu kangasniemeläinen perheyritys, jonka omistaa Hannu Hokkanen perheineen.

Yrityksen liikevaihto on noin 1,5 miljoonaa, josta tänä vuonna Mesikämmenen projekti tuo puolet – Hokkanen kuvailee työmaata yrityksensä historian suurimmaksi. Hokkanen itse on koutukseltaan kirvesmies ja tehnyt rakennustöitä jo ennen oman yrityksen perustamista. Yritys työllistää 12 rakennusalan ammattilaista, kaikki työntekijät ovat kangasniemeltä.

– Kattotöitä ympäristössä on riittänyt. Olemme pysytelleet kuitenkin 100-150 kilometrin säteellä Kangasniemeltä eli Jyväskylän lisäksi esimerkiksi Mikkelin, Pieksämäen, Varkauden seudulla, Hokkanen kertoo.

Pelhanen ensi kesäkin saattaa kulua Halssilassa, jos naapuriyhtiölle annettu tarjous hyväksytään.

– Usein se meneekin niin, että asunto-osakeyhtiöt pyytävät vain muutamia tarjouksia luotettaviksi tunnetuilta rakentajilta. Näin työ tekijäänsä kiittää.

Mesikämmen asukkaita Hokkanen kiittää kärsivällisyydestä.

– Ei pahaa sanaa. Kaikki ovat asuneet kodeissaan koko remontin ajan ja suhtautuneet meihin erittäin myönteisesti.