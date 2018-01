Kotoa amikseen ja asuntolaan

Monella paikkakunnalla on ammattiopistojen yhteydessä asuntoloita, joista kaukaa muuttaneet opiskelijat voivat saada maksuttoman kimppakämpän.

Myllymäen asuntola sijaitsee Gradia Jämsän (entinen Jämsän ammattiopisto) lähellä. Sieltä asunnon on saanut joutsalainen Mikko Nummela. Hän jakaa huoneen peruskouluaikaisen kaverinsa kanssa.

Samassa solussa on kolme kahden hengen huonetta, yhteinen keittiö ja kaksi kylpyhuonetta.

On maanantai-iltapäivä. Nummela odottaa Keskisuomalaisen vieraita pienkonekorjaamon aulassa. Aloitamme asuntolakierroksen sieltä.

Poikkeuksellisesti hän on tänä maanantaina tullut kotoaan vasta iltapäivällä.

– Kyselin Joutsassa työssäoppimispaikkoja. Nyt ei onnistanut. Talvet ovat pienkonekorjaamoilla hiljaisinta aikaa, ja alan korjaamoita on Joutsassa vähän, hän tietää kertoa.

Mikko Nummela halusi yläasteen jälkeen Jämsän ammattiopistoon, koska se oli lähin paikka, jossa on autonasentajan perustutkinnon pienkonekorjaamolinja. Linjan valinta oli helppoa, sillä hän on harrastanut pienestä pitäen motocross- ja enduropyöriä. Hänellä on takanaan myös useita cross country -kilpailuja.

Lähdemme kohti mäen päällä sijaitsevaa asuntolaa.

– Jerry, älä säikähdä. Tulee vieraita, Nummela sanoo toimittajan ja kuvaajan astuessa soluasuntoon. Jerryn huoneen ovi on auki. Nummela vetää oven kiinni, sillä Jerry on iltapäivätorkuilla.

Kiipeämme portaat Nummelan huoneeseen. Kämppäkaveri ei ole paikalla. Sängyt on pedattu, eikä huoneessa näy muita henkilökohtaisia tavaroita kuin pari dödöpurkkia kirjahyllyssä.

Mikko Nummela arvostaa ilmaista asuntoa. Myllymäessä asumisen hyvä puoli on myös se, että hän on löytänyt asuntolasta uusia kavereita.

Koulun jälkeen hän yleensä syö ensin.

– Jotain ihan perussafkaa, nuudeleita tai makaronia ja jauhelihaa. Tänään aattelin vetäistä kaupan salamipitsan.

Iltaisin hän on kavereiden kanssa, pelaa tietokonepelejä tai biljardia ja katsoo telkkaria.

Kahdesti viikossa asuntolan liikuntasalissa voi käydä treenaamassa punttisalilla tai pelata esimerkiksi salibandyä. Salibandyä ja punttisalilla käymistä hän on harrastanut ennenkin.

Niinpä Nummelan löytää usein salilta.

Ruokaostokset hän tekee kilometrin päässä olevasta kaupasta. Asuntolassa on yhteispesula, mutta hän on vienyt pyykkinsä kotiin pestäväksi.

Viikonloppuisin asuntolat tyhjenevät, kun nuoret suuntaavat kotikuntiinsa.

Gradia Jämsän Myllymäen ja Konilannotkon asuntoloissa on kolme ohjaajaa. Asukkaita Myllymäessä on 116, joista kaksi kolmasosaa poikia.

Ohjaajat ovat paikalla aina iltapäiväkahdesta yökahteen, ja sen jälkeen valvontaa jatkaa vartiointiliike.

– Meille saa tulla juttelemaan iloista ja suruista, ohjaaja Maarit Harjula sanoo.

Harjula nimeää ohjaajat Pentti Savelan, itsensä ja Kaisu Salmisen nuorten tukihenkilöiksi.

– Jos häiriötä ilmenee tai nuori ei ole vaikka jaksanut herätä aamulla kouluun, ohjaajat lähtevät selvittämään asiaa.

Vieraat saavat olla asuntolassa vierailuaikoina aamukuudesta iltakymmeneen. Sitten alkaa hiljaisuus.

Päihteiden hallussapito ja käyttö alueella on kielletty. Asuntoloissa asuu vanhempiakin opiskelijoita kuin suoraan yläasteelta tulleita, ja kaikille on samat säännöt.

Ohjaajien toimistojen, biljardi- ja playstationtilojen sekä sauna- ja pesutupakierroksen jälkeen palaamme Mikko Nummelan soluasuntoon. Siellä on hiljaista – Jerry jatkaa uniaan omassa kämpässään.

Keittiössä Nummela avaa pitsapakettia. Sitten jutellaan vielä työssäoppimispaikasta. Valokuvaajalla on ehdotus:

– Eikös täällä Jämsässäkin ole motocrossien iskarien korjaamo... Kysäisepä sieltä.

– En tiedä. Mahtaako ne ottaa, kun ei ole kokemusta.

– Onhan sinulla. Kannattaa yrittää. Uskot vaan itseesi.