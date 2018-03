Kukkien kuningatar

Orkidean eli kämmekän erikoislaatuisen kauneuden ja kasvun ymmärtää kun pohtii sen kasvuympäristöä ja kasvutapaa. Muheva multa orkidearuukussa tappaa kaunottaren, sen sijaan ilmava ja karkea rouhe pitää orkidean kunnossa. Näinhän se luonnossakin kasvaa, puiden rungoilla, lahoavassa maaperässä tai karulla suoturpeella.

Moni arastelee orkidean kasvattamista ja onpa heitäkin, jotka saatuaan orkidean lahjaksi, ihailevat sen kukintaa aikansa, mutta heittävät kukinnan jälkeen orkidean pois.

Viherlandian orkideaillassa viime tiistaina puutarhuri Janne Reijonen paljastaa olevansa suuri orkideafani ja alan harrastaja. Jo ammattinsa puolesta hän tutkii paljon orkidealajikkeita ja hankkii uusia tulokkaita maailman markkinoilta puutarhamyymälään myyntiin.

– Orkideat ovat yleistyneet paljon, nykyisin niitä saa monista paikoista ja hinta on myös laskenut. Kysynnän vuoksi niitä on myös jalostettu paljon, Reijonen kertoo.

Jos kiinnostuu enemmän tästä kauniista kukkijasta, puutarhuri neuvoo paneutumaan lajin kasvuolosuhteisiin luonnossa, näin saa käyttökelpoisia vinkkejä oman orkidean kasvun onnistumiseen.

Orkidea voi hyvällä hoidolla elää monta kymmentä vuotta sekä kukkia runsaasti ja usein.

Moni miettii muun muassa sitä, kuinka paljon sitä kastellaan, lannoitetaanko sitä, vaihdetaanko ruukkua tai kasvualustaa, millainen valo sille sopii.

Muihin huonekasveihin verrattuna kasvualusta ei ole siis multaa, vaan kasvuseos, joka hieman vaihtelee valmistajan mukaan, mutta myös itse orkidean mukaan. Tutulle ja suositulle perhosorkidealle sopii karkea ja ilmava seos, kun taas maassa kasvavalle hieman hienojakoisempi kasvualusta.

Kaarnarouheseos saattaa sisältää myös perliittiä, joka kuohkeuttaa ja ilmavoittaa, seramista, joka pidättää kosteutta, puuhiiltä parantamaan ilmavuutta, turvetta ja rahkasammalta pidättämään kosteutta.

Orkidea myydään yleensä läpinäkyvässä muoviruukussa. Puutarhuri Reijonen toteaa, että läpinäkyvyys on hyvä siksi, että siitä näkee, missä kunnossa orkidean juuret eli itse orkidea on. Toki perinteinen saviruukkukin on hyvä vaihtoehto. Tärkeintä on se, että vesi pääsee ruukusta ulos, sillä orkidea ei kestä yhtään seisovaa vettä. Juurten tulee saada paljon happea, joten liian ahdas ruukku on huono vaihtoehto.

Juurien pitäisi olla vihreitä, elävän näköisiä. Mädäntyneet ja kuolleet juuret kannattaa leikata pois.

Juuri ostettu orkidea kannattaa vaihtaa isompaan ruukkuun ja parempaan kasvualustaan heti kun kukinta on lakannut.

Reijonen neuvoo ruukkua vaihdettaessa varomaan herkkiä juuria.

– Poista vanha kasvualusta juurien välistä kokonaan ja asettele uutta seosta varovasti juurien väliin ja alle. Samalla voi leikata pehmenneet ja huonot juuret pois.

Orkideaa kastellaan säännöllisesti.

– Sitä voi kastella perinteisesti kannulla tai upottamalla se kokonaan veden alle muutamaksi tunniksi. Orkidea pitää myös sumuttamisesta. Tärkeintä on, että kasvi valutetaan huolella kastelun jälkeen, eikä lehtien väliin ja kasvupisteeseen jää vettä seisomaan, puutarhuri opastaa.

Luonnollisessa kasvuympäristössä orkidea tyytyy erittäin vähäiseen ravintoon. Reijonen mainitsee hauskasti, että luonnossa lintu saattaa kakkia pienen ruikulin orkidean juurelle ja siitä kasvi saa tarvitsemansa ravinnon pitkäksi ajaksi.

– Lannoita orkideaa ainoastaan sen kasvuaikana, mutta ei kukinnan aikana ja maltillisesti eli tarkkaan annosteluohjeiden mukaisesti. Merilevää sen sijaan voi antaa läpi vuoden.

Valon suhteen orkidea on melko kaikkiruokainen, mutta suoraa, paahtavaa auringonvaloa se ei halua, lehdet palavat helposti, niinpä länsi- tai itäikkuna sopii täydellisesti. Talvella lisävalo olisi oikein mieluinen asia orkidean viihtymiselle.