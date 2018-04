Lapti rakentaa Aallon jalanjäljissä

Vilkas rakentaminen on tuonut Jyväskylän talousalueelle uusia toimijoita pienten, lähinnä paikallisten rakentajien ja suurten kansainvälisten välimaastoon.

Oululaislähtöinen Lapti on pitkään Pohjois-Suomessa toiminut rakentaja, joka viime vuosina on vallannut markkinoita myös etelämpänä: vuodesta 2010 alkaen yhtiö on perustanut aluetoimistot Kuopioon, Vantaalle, Tampereelle ja Jyväskylään sekä huhtikuun alusta uusimpana Turkuun.

Vuonna 2016 Jyväskylään aluejohtajaksi nimitettiin Raimo Pesola, joka tänään toimii Lapti Groupiin kuuluvan Rakennusliike Laptin toimitusjohtajana asemapaikkanaan Jyväskylä. Keski-Suomen toimipiste sijaitsee Kolmikulmassa ja aluejohtajana toimii Samuli Heino.

Asuntomyyjä (LKV) Piia Survo aloitti Laptin asuntomyynnissä vuosi sitten. Piia on tullut jyväskyläläisille asunnonostajille ja yhteistyökumppaneille tutuksi toimittuaan 16 vuotta uudistuotannon parissa.

– Mukavaa vaihtelua. Aikaisemmat työpaikat ovat olleet suurempia kansainvälisiä yhtiöitä, joissa päätökset tehdään kaukana. Laptin notkeassa organisaatiossa päätöksenteko on lähellä ja omaan työhönkin pääsee vaikuttamaan. Meillä on kova kasvuvauhti ja porukassa valtava innostus, Piia iloitsee.

Keski-Suomessa Lapti on aloittanut ryminällä kuluneiden kahden vuoden aikana. Maakunnan ensimmäinen kohde, Äänekosken Rantapuisto valmistuu toukokuussa kaupungin keskustaan järven rannalle. Jyväskylässä ensimmäiset Aallonportin kerrostalot Ruusupuiston kupeessa – Hanni ja Hamilkar – saavat asukkaansa jo loppuvuodesta.

– Aallonportin talot saavat nimensä Suomen tunnetuimman arkkitehdin perheen mukaan – oman talon saavat Aallon lapset, vaimot ja vanhemmat, Piia Survo kertoo.

Ensimmäisten talojen valmistuttua Aallonportin rakentaminen jatkuu jo kahdella seuraavalla – Alvar ja Ainomaria valmistuvat jouluksi 2019. Elissan, Sellyn ja Johanin valmistuttua 2020-21 Aallonportin korttelin seitsemän taloa ja noin 250 asuntoa yliopiston tuntumassa ovat valmiita.

Erityisesti rakenteilla olevien Hannin ja Hamilkarin pienet asunnot (yksiöt ja pienet kaksiot) ovat kiinnostaneet sijoittajia ja käytännössä kaikki asunnot on myyty.

– Seuraavissa taloissa on vähän isompiakin asuntoja, molemmissa jopa pari kolmiota, jotka kiinnostavat myös omistusasujia, Piia Survo pohtii. – Olemme ottaneet käyttöön periaatteen, että myymme yhdelle asiakkaalle maksimissaan kolme asuntoa. Näin esimerkiksi rahastot eivät pääse valtaamaan kokonaisia taloja ja mahdollisimman monella on tilaisuus sijoittaa asuntoon vaikkapa eläkepäiviä varten.

Siinä missä Aallonportti kiinnostaa pienempien huoneistojen ostajia, entiselle Tuomiojärven leirintäalueelle nouseva Kivelänhelmi on vetänyt puoleensa tilasta haaveilevia oman kodin ostajia.

– Merkittävä osa Kivelänhelmen tulevista asukkaista on omakotitaloista muuttavia helpomman asumisen hakijoita, mutta myös nuorempia pariskuntia ja eri elämänvaiheessa eläviä yhden henkilön talouksia, Piia Survo kuvailee ostajakuntaa.

Kivelänhelmi rakentuu yhdelle Jyväskylän tämän hetken halutuimmista asuinalueista. Luonnon tarjoamat virkistysmahdollisuudet ovat valmiina. Alue valmistuu ja rakentaminen rauhoittuu parin vuoden kuluessa. Keskusta ja monipuoliset kaupan palvelut ovat kävelymatkan päässä, Aren aukiolle matkaa on 1,8 km.

– Nimensä mukaan Helmi, Piia Survo kehaisee.

– Ja mikä parasta, me rakennamme käytännössä tontin parhaan länteen aukeavan osan, jossa hiekkaranta on ensimmäisen kerroksen asuntopihoilta vain 70 metrin päässä.

Tulevaisuutta varten rakentajalla on tonttihankkeita hyvillä alueilla eri puolilla Jyväskylään. Päätöksiä on tehty esimerkiksi rivitalohankkeesta Vaajakoskelle aivan keskustan tuntumaan. Piia Survo arvostaa paitsi Laptin huolellista rakentamiskulttuuria myös ainutlaatuista rahoitusjärjestelmää, joka tekee uuden kodin hankkimisen asiakkaalle joustavaksi.

– Usein kohteissamme on mahdollisuus 70%:n yhtiölainaan. Sen lisäksi tarjoamme Laptin valmiiksi neuvottelemaa osarahoituspakettia, jolloin voit päästä omistajaksi jopa 10%:n alkupääomalla. Hyvin usein omaan asuntoon muuttavat maksavat yhtiölainan kokonaan tai osittain pois, sijoittaja voi toimia toisinkin, Piia pohtii.

Laptin historia alkaa jo vuodesta 1990, jolloin oululainen rakennusyhtiö aloitti pientalorakentajana kuuluen välillä pientaloista tunnettuun Kastelli-ryhmään.

Tämän päivän Lapti Group on yksi Suomen nopeimmin kasvavista ja kannattavimmista talonrakennusyhtiöistä. Työntekijöitä konsernissa on noin 700.