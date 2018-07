Lasilla on kirkas huominen

Lasi taipuu moneksi. Egyptiläiset osasivat valmistaa lasia jo yli 5 000 vuotta sitten. Tänä päivänä lasi valtaa rakentamisessa yhä enemmän tilaa muilta materiaaleilta – tai täydentää niitä mitä erilaisimmissa käyttökohteissa.

Muuramelainen Lasituspalvelu Pihlavamäki Oyon lasirakentamisen tosiosaaja ja edelläkävijä Keski-Suomessa. Vuonna 1980 perustettu yritys etsii ja keksii lasille yhä uusia käyttötapoja sekä asunto- että liikerakentamisessa. Pihlavamäkien mielestä lasilla on rakentamisessa kirkas ja loistava huominen.

– Tulevaisuus voi olla esimerkiksi sitä, että kokonaiset asuintalot ympäröidään lasilla, joka suojaa muita rakenteita sateelta, korroosiolta ja erityisesti uv-säteilyltä, ennakoi yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Harri Pihlavamäki. Näinhän on jo tapahtunut. Lasitetut terassit tai parvekkeet saattavat peittää isojenkin kerrostalojen kokonaisia seinäpintoja.

– En ihmettelisi, vaikka lasi korvaisi tiilen ja pellin katemateriaalina, Harri jatkaa.

Yrityksen toisen polven edustaja, tekninen johtaja Atte Pihlavamäki pysyttelee realistisemmalla, nykypäivän tasolla, esitellessään yrityksen tuotantoa ja monipuolista lasivarastoa. Varastosta löytyy kymmeniä eri lasilaatuja monenlaisiin tarpeisiin.

– Lasin käyttökohteet lisääntyvät koko ajan. Lasitetut terassit ovat pitkään olleet meidän yrityksemme ykköskohde, mutta tuotamme lasista ratkaisuja moniin muihinkin kohteisiin ja yhä enemmän asuntojen tai julkisten tilojen sisustukseen. Lasiset saunojen väliseinät ovat juuri nyt suursuosikkeja, parvien tai portaikkojen kaiteissa lasi on erinomainen materiaali, keittiöissä lasi korvaa välitilojen laatoituksen ja lasiset väliseinät myös huoneiden välillä ovat yleistymässä. Toimistoihin niitä toteutaan jo yleisesti, mutta mikä estäisi käyttämästä lasiseiniä myös asunnoissa väljyyttä ja muunneltavuutta tuomassa, Atte pohtii.

Kalusteissa lasi on moderni ja yleistyvä materiaali, Pihlavamäen asiakkaina rakentajien lisäksi onkin paljon kalustevalmistajia. Muuramelaisyritys on investoinut ahkerasti paitsi osaamiseen myös tekniikkaan ja koneisiin, joiden turvin lasi taipuu eri muotoihin ja käyttökohteisiin.

– On pysyttävä ajan hermolla, jos aikoo pärjätä kilpailussa, Atte Pihlavamäki muistuttaa.

Alan uusiin tuuliin ja erityisesti valmistustekniikkaan tutustutaan esimerkiksi messuilla. Syksyllä Saksassa on isot messut, jonne on lähdössä 5 henkilöä ideoita etsimään.

Tulevaisuuden suunnitelmissa on konekannan päivityksen lisäksi valmiiden tuotteiden varaston rakentaminen, jotta nykyiseen rakennukseen saadaan väljempää tilaa lasin työstämiseen.

Yhtiön teknisenä asiantuntija Atte Pihlavamäki korostaa, että on tunnettava hyvin lasin ominaisuudet ja oltava tarkkana, millaista lasia mihinkin kohteeseen tarjoaa.

– Meiltä kysytään mitä ihmeellisempiä asioita. Tavallisimpia ovat kyselyt: ”Millaisen perustuksen meidän lasiterassi tarvitsee?” On siis perehdyttävä myös rakennustekniikkaan, jotta pystyy toimimaan lasin käytön asiantuntijana.

Pihlavamäellä on tutkittu ja tuotettu lasiosaamista pian 40 vuotta ja aina riittää uutta opittavaa.

– Monet toimittavat esimerkiksi terasseihin karkaistua lasia. Me tarjoamme terassimateriaaliksi aina laminoitua turvalasia, jolla muiden etujen lisäksi on 98%:n uv-suoja, karkaistulla lasilla se on nolla, Atte ja Harri Pihlavamäki melkein yhdestä suusta vakuuttavat.

Korkea uv-suoja merkitsee muille materiaaleille, esimerkiksi kalustetekstiileille pidempää käyttöikää ja erityisesti värien kestävyyttä haalistumista vastaan.

Lasituspalvelu Pihlavamäki paitsi työstää lasia eri käyttökohteisiin, valmistaa lasin ympärille rakennuselementtejä ja tarjoaa tuotteilleen myös asennuspalvelun. Materiaalien yhdistämisessä toisiinsa on omat niksinsä. Ei voi niin vain mennä yhdistämään lasia, metallia ja kiviainesta toisiinsa.

– Monikerroksinen lasielementti toimii hyvin esimerkiksi lämmöneristeenä ja isot lasipinnat ovat yleistyneet. Ongelmia on edelleen elementtien reuna-alueilla ja juuri yhdistämisessä muihin materiaaleihin, Atte Pihlavamäki korostaa.

Lasituspalvelu Pihlavamäellä työskentelee kymmenkunta lasintyöstön ammattilaista. Jokainen työntekijä on koulutettu itse, koska ammattikoulutusta lasialalle ei Suomessa ole.

– Oppisopimus on ollut erinomainen koulutusväylä – työssä oppien ammattilaisia syntyy, Harri Pihlavamäki korostaa. Hän laskee, että ammattilaiseksi oppiminen vaatii vähintään kolmen vuoden harjoittelun, ohjauksen ja työkokemuksen. Sekin edellyttää erityistä oppimisintoa ja kykyä omaksua uusia asioita.

Alun perin sähköalalle opiskellut Atte Pihlavamäki tiivistää ajatuksen omalta kohdaltaan: ”Tämä ala vie mennessään. Tähän voi jopa rakastua!”