Laukaassa Keski-Suomen tyytyväisimmät

Suomen tyytyväisimmät kuntalaiset löytyvät Kauniaisista ja Pirkkalasta, kertoo EPSI Ratingin vuosittain tehtävä tutkimus suomalaisten tyytyväisyydestä asuinkuntiinsa.

Keski-Suomessa tyytyväisimpiä kotikuntaan ollaan EPSIn mukaan Laukaassa, kun vertailussa ovat kaikki kunnat. Jyväskylä sijoittuu 20 suurimman kaupungin joukossa kuudennelle sijalle ja on parantanut sijoitustaan jo toisena vuonna peräkkäin. Viime vuonna Jyväskylä nousi yhdeksännelle sijalle.

Kaikkien kuntien joukossa Laukaa on seitsemännellä sijalla ja Jyväskylä 17. sijalla. Muita Keski-Suomen kuntia 20:n kärkijoukossa ei näy.

Suurten kaupunkien joukossa Kuopio on ykkössijalla. Tätä ennen kärkipaikkaa piti kolme vuotta Tampere.

Tyytyväisyysindeksi tuotetaan asteikolla 0–100, jossa 75 pistettä on hyvä taso. Jyväskylän tuorein pistemäärä on 73,8, jossa on nousua 5,4 pistettä edellisvuodesta. Laukaan pistemäärä on 76,1.

Tutkimukseen haastateltiin 10 065 suomalaista, joilta kysyttiin kokemuksia palveluista, niihin kohdistuvien odotusten täyttymistä ja kunnan suositeltavuutta sekä vastaajan mielipidettä siitä, miten lähellä kuvitteellista, täydellistä asuinkuntaa nykyinen asuinkunta on.

Noin joka kolmas vastanneista olisi halukas suosittelemaan asuinkuntaansa. Suositteluhalukkuudessa on kuitenkin laaja hajonta. Vastaajat jaettiin suosittelijoihin ja arvostelijoihin. Suosittelijaksi määritellään vastaaja, joka antaa asteikolla 1–10 arvosanan 9 tai 10 suositteluhalukkuudestaan ystäville tai tuttaville. Arvostelijaksi vastaaja määritellään arvosanan 1–6 antanut vastaaja.

Kauniainen ja Laukaa olivat ainoat kunnat, joilla ei ollut yhtään arvostelijaa. Vähiten suosittelijoita oli Kemissä ja Kauhajoella, joista vain 13 prosenttia vastanneista olisi valmis suosittelemaan kotikuntaansa.

Eniten suosittelijoita löytyi Kauniaisista, jossa jopa 86 prosenttia olisi valmis suosittelemaan asuinkuntaansa.

Naiset antoivat koko tutkimuksessa keskimäärin hieman parempia arvosanoja kotikunnilleen kuin miehet. Ikäluokista 45–59-vuotiaat ovat tyytyväisimpiä suurimmissa kaupungeissa.

Myös tuloluokkien erot asukastyytyväisyydessä ovat melko pieniä. Tampereella keskituloiset ovat hieman muita tyytyväisempiä, kun taas Espoossa tyytyväisimpiä ovat pienituloiset.

EPSI Rating Finland teki tutkimuksensa puhelinhaastatteluina touko-marraskuussa 2017. 62 kunnan tulokset on julkaistu, muiden kuntien otantamäärät eivät riittäneet arviointiin. Tutkimuksen tilastollinen luottamustaso on 95 prosenttia.