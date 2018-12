Lontoo on jouluihmisen paratiisi

1. Oxford Street yhdessä Regent Streetin kanssa muodostaa jouluisen pääkadun kuuluisine tavarataloineen. Selfridges tavaratalon näyteikkunat on kehystetty paksuilla havukehyksillä ja tuhansilla pikkuvaloilla. Jouluvaloja on muutenkin koko Lontoo täynnä, on isoja valokokonaisuuksia ja pieniä yksittäisiä valoja ja kaikkea siltä väliltä.

2. Regent Streetin yli rakennetut valoenkelit ovat tämän joulun kaunein katukoristelu. Lontoolaiset ja turistit odottavat joka syksy Regent Streetin massiivisia jouluvaloja. Pitkä ostoskatu muodostaa hienon valokokonaisuuden.

3. Valoja on myös kauppojen näyteikkunoiden edessä. Tähän ei olisi enää mahtunut yhtään enempää punasaviruukkuja tuikkuineen ja puksipuuistutuksineen.

4. Lyhtypylväskin on saanut oman pienen joulukuusen tuikkuineen. Tämän kadun jokainen pylväs on koristeltu samalla tavoin.

5. Vanha kunnon Soho ja Carnaby Street on myös jouluvalojen koristelema. Ho, ho, ho -valot näkyvät kauas ja kutsuvat ihaniin kivijalkaliikkeisiin.

6. Lähimetsä on varmaan tyhjennetty tämän liikkeen ikkunasomistukseksi. Pieni havuseppele on kasvanut melkoisesti jäkäläisten oksien ja käpyjen avulla.

7. Lontoolainen kukkakauppias kantaa työpöytänsä ja kaikki kranssitarvikkeensa kadulle, jossa ohikulkijat saavat ihmetellä kranssin sitojaa työssään. Mukaan voi ostaa tietysti kranssin, mutta myös tarvikkeita omaan jouluaskarteluun.

8. Ja näitä lontoolaiset rakastavat jouluovissaan, havuja, käpyjä, kuivattuja appelsiineja ja muita sitruksia.

9. Harrods tavaratalon jouluosasto on joulubongaajan must-paikka vaikkakin se on täyteen ahdettu asiakkaita. Harrods on kuulu hienoista, erikoisista, korkealaatuisista ja kalliista kuusenkoristeista. Kyllä niitä mukaan mahtuu aina muutama. Tänä jouluna näkyy olevan runsaasti ommeltuja, pehmeitä kuusenkoristeita tarjolla.

10. Hienoja, yltäkylläisiä, helposti rikki meneviä kuusenkoristeita Harrodsin jouluosastolta.

11. Lontoon jouluisessa katukuvassa kukkivat vielä orvokit täyttä päätä yhdessä koristekaalin ja muratin kanssa.

12. Notting Hillin lauantain markkinat Portobello Roadilla kuuluvat myös jouluihmisen lukujärjestykseen. Lontoolaisten kuusitorilla on varaa valita.

13. Alice`s -puoti Portobello Roadilla näyttää jouluiselta aarreaitalta. Sieltä lähtee mukaan helposti emaliastioita, mutta kovalla hinnalla.

14. Notting Hillin keittokirjakauppa Books for cooks on tietysti täynnä jouluaiheisia keittokirjoja niin aikuisille kuin lapsillekin.

15. Kew Gardens on kuninkaallinen puutarha, joka on käymisen arvoinen paikka läpi vuoden. Joulukuussa siellä kukkii muun muassa kamelia valkoisin tai punaisin kukin.

16. Japanilainen havupuu on yksi monista erikoisista havuista Kew Gardensissa. Puu kasvattaa pitkät havut ja pienet kävyt.

17. Joulu näkyy kuninkaallisen puutarhan monissa kuusissa.

18. Kensigtonin palatsin historialliset maalaukset kuninkaallisista viehättävät aina. Tässä kuningatar Victorian poika prinssi Albert.

19. Punaista marjaloistoa joulukuisessa Kew Gardensissa.

20. Ja päiväretken lopuksi joulun erikoisjuoma, valkosuklainen macha latte.