Maaseudun kylillä elää onnellista väkeä

Koskenkylä–Lehtolan asukkaat esittelevät onnellista elämäänsä tulevana lauantaina. Suuri osa kyläläisistä avaa kotinsa ovet yleisölle, jolloin vieraat saavat kokea ja nähdä maalaiselämää omin korvin ja silmin.

Asukkaat ovat ylpeitä kodeistaan, ympäristöstään, naapureistaan ja kylän yhteishengestä.

Tutkijoiden ja myös kyläläisten mielestä ihminen on silloin onnellinen, kun hän saa asua siellä missä sydän sanoo. Suomalaisessa yhteiskunnassa ihmisillä on liikkumisen vapaus, joten kukin saa oikeasti valita asuinpaikkansa.

On huono juttu, jos ihminen pakotetaan muuttamaan, eikä sydän seuraa mukana. Ihmisellä on elettävänään vain yksi elämä, joten olisi hienoa, jos sen saisi elellä siellä missä haluaa. Luulisi, että sosiaaliset ongelmatkin vähenisivät, jos ihminen on onnellinen asuinpaikassaan.

Etätyötä voi tehdä maalla ja kylillä, jos pelit ja pensselit ovat asianmukaiset. Muuttoliikkeen voi kääntää myös maaseudulle, jos yhteiskunta sen sallii.