Mikä avuksi parvekkeella savuttelevalle naapurille?

Kuka auttaa ja palvelee 29osakkeenomistajaa?Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys auttaa ja palvelee taloyhtiöiden hallitusta ja isännöintiä. Kuka tai mikä auttaa ja palvelee osakkeenomistajaa? Ainoastaanko asianajajat ja käräjäoikeus?

Pentti Pasanen

Asunto-osakeyhtiössä ylintä päätösvaltaa käyttää osakkeenomistajien yhtiökokous, joka muun muassa valitsee yhtiön hallituksen. Hallitus puolestaan valitsee yhtiölle isännöitsijän, joka huolehtii yhtiön päivittäisestä hallinnosta. Isännöitsijätoimiston asiakaspalvelu palvelee kaikkia osakkeenomistajia taloyhtiön talouteen ja hallintoon liittyvissä asioissa. Kiinteistön huoltoon liittyvissä asioissa palvelee yleensä huoltoyhtiö 24/7.

Kiinteistöyhdistyksen jäsenyys sisältää maksutonta koulutusta ja neuvontaa taloyhtiön hallitukselle ja isännöitsijälle. Tarkoitus on kehittää taloyhtiöiden johto- ja luottamustehtävissä toimivien osaamista ja siten edistää hyvää kiinteistönpitoa ja hyvää hallintotapaa taloyhtiöissä.

Joskus taloyhtiön osakkeenomistajilla voi olla yhtiön toiminnasta tai vastuunjaosta kysymyksiä, jotka eivät ratkea osakkeenomistajan ja taloyhtiön johdon välisellä keskustelulla. Osakkeenomistajat, asukkaat ja muutkin saavat lakineuvontaa Kiinteistöliiton maksullisesta puhelinneuvonnasta numerossa 0600 01122 ma-to klo 12-16. Neuvontapalvelun hinta on 1,98 euroa/minuutti + paikallisverkkomaksu. Soittaminen lakineuvontaan säästää aikaa ja ehkäisee kiistojen kärjistymistä taloyhtiössä.

Hannu Mähönen

toiminnanjohtaja

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry

Miten menetellä kerrostalon naapuritontin ostamisessa? Millainen päätös tarvitaan, mikä on oikea tapa toimia ja saako puheenvuoroja rajata?Kerrostaloyhtiössä oli ylimääräinen yhtiökokous. Asialistalla oli viereisen tontin ostaminen (tontti merkitty asemakaavassa kerrostalotontiksi). Tontin hinta kustannuksineen oli lähes 100 000 euroa. Vaaditaanko ostoon a) kaikkien osakkaiden suostumus, b) yksinkertainen enemmistö vai c) 2/3 enemmistö yhtiökokouksessa edustetuista ja annetuista äänistä? Isännöitsijältä kysyttiin asiaa. Hänen vastauksensa oli, että yksinkertainen enemmistö riittää. Perusteluna hän kertoi taloyhtiön putkiremontin, jossa riittää yksinkertainen enemmistö.

Nimimerkki: Puheenvuoro keskeytetty

Päätöksentekovaade riippuu siitä, mihin tarkoitukseen maa-aluetta ollaan hankkimassa. Jos lisäalue hankitaan vaikkapa kaavan edellyttämien autopaikkavelvoitteiden täyttämiseksi, tai aikeena on yhtiön vuokraaman tontin osto omaksi, on kiinteistön hankintapäätös mahdollinen tehdä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jos hankintahinta ja rahoitus pystytään järjestämään kohtuullisella tavalla.

Jos tonttia ollaan sen sijaan hankkimassa aikomuksin rakennuttaa ostettavalle tontille lisärakennus yhtiön remontin rahoittamiseksi, edellyttää hankintapäätös kaikkien osakkaiden suostumusta. Ostetun maa-alueen pitää näkyä yhtiöjärjestyksen toimialapykälästä ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää lähtökohtaisesti 2/3 määräosapäätöksentekoa.

1. jatkokysymys: Kaikki osakkeiden ostajat ovat tienneet osaketta ostaessa, että viereinen tontti on kaavoitettu kerrostalolle. Tontin ostosta tulee ylimääräisiä jatkuvia kuluja taloyhtiölle nostaen yhtiövastiketta. Mikä on oikea tapa toimia?

Osakkaalla on mahdollisuus moittia tehtyä yhtiökokouspäätöstä nostamalla kanne tuomioistuimessa 3 kuukauden kuluessa yhtiökokouksesta. Lisäksi osakkaalla on oikeus saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimalla tätä hallitukselta. 1/10 yhtiön osakekannan omistavilla on oikeus vaatia ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista.

Jos päätöksenteko ei ole tapahtunut asianmukaisesti, kannattaa asia saattaa uuden yhtiökokouksen päätettäväksi.

2. jatkokysymys: Edellä mainitussa kokouksessa osakkeenomistaja pyysi puheenvuoroa koskien tontin ostoa. Puheenjohtaja antoi puheenvuoron ja totesi, että ”puheenvuoro hyvin lyhyesti”. Hallituksen jäsen keskeytti puheen kesken puheenvuoron ja hallituksen puheenjohtaja ei antanut lupaa jatkaa. Onko tämä hyvää hallintotapaa?

Ennen kutakin päätöstä kokouksen puheenjohtajan tehtävänä on avata keskustelu asiassa. Osakkaalla on myös laaja kyselyoikeus päätettävistä asioista. Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen määrää ja kestoa. Rajoittamisen on oltava yhdenvertaista eli kaikilla osakkailla tulee olla sama mahdollisuus osallistua keskusteluun. Rajoittamiseen kannattaa ryhtyä harkiten huomioiden osakkaan lakisääteiset oikeudet. Yhtiökokouksen puheenjohtaja voi joutua vahingonkorvausvastuuseen huolimattomasta tehtävän hoidosta aiheutuvasta vahingosta.

Jenni Hupli

päälakimies

Suomen Kiinteistöliitto ry.

Parvekkeella tuprutteleva ketjupolttaja piinaa savullaan. Sovintopuhe ei auta eikä taloyhtiössä ole tupakointikieltoa, mikä avuksi?Kerrosta alempana asuva henkilö tupakoi parvekkeellaan, sieltä haju kulkeutuu korvausilmaventtiileiden kautta meille koko huoneistoon. Hän on ketjupolttaja, useita tuntejakin yhteen menoon. Taloyhtiöön jaettiin tiedote joka alkoi näin: Uusi tupakkalaki lähtee ajatuksesta, että jokaisella ihmisellä on kodissaan oikeus puhtaaseen hengitysilmaan, ja ettei kenelläkään ole oikeutta tupakoinnillaan hankaloittaa naapurinsa normaalia parvekkeen käyttöä. Sitten kehotettiin hieromaan tupakoitsijan kanssa sovintoa.Otin häneen yhteyttä ja hänen kanta oli, että koska taloyhtiössä ei ole tupakointikieltoa, hänellä ei ole mitään syytä muuttaa tupakointitottumuksiaan, ja jos me ei kestetä tätä niin ”muuttakaa pois”Parin kuukauden sisällä pitäisi olla taloyhtiön kokous. Jos siellä kokouksessa olevista enemmistö ei lähde hakemaan tupakointikieltoa, niin siinäkö se sitten on? Että ei muuta kun pakkaamaan! Mitä hyötyä on tällaisesta tiedotteessa mainitusta ”ajatuksesta”, kun siitä ei kuitenkaan seuraa mitään kieltoa ainakaan tässä tapauksessa. Onhan tietysti askel oikeaan suuntaan, mutta kovin pieni sellainen, laiha lohtu.

Savusukeltaja

Tupakkalain mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnan viranomaiselta tupakointikieltoa esimerkiksi huoneistoparvekkeille. Kynnys parveketupakointikiellon määräämiseen on matalalla. Riittää, että savu voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti toiseen huoneistoon tai sen parvekkeelle.

Asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaate velvoittaa kohtelemaan samassa asemassa olevia osakkaita yhdenvertaisesti. Suosituksena on, että taloyhtiöissä päätetään hakea parveketupakointikieltoa kaikille niille parvekkeille, joilla savun kulkeutumisen mahdollisuus on sama.

Asunto-osakeyhtiö päättää enemmistöpäätöksellä tupakointikiellon hakemisesta. Jos enemmistö ei kannata tupakointikiellon hakemista, ei tupakkalain mukainen parveketupakointikielto tule kyseeseen. Yksittäinen osakas voi olla yhteydessä terveydensuojeluviranomaiseen terveyshaitan perusteella, mutta kynnys tupakoinnin kieltämiseen terveydensuojelulain perusteella on todella korkealla.

Ennen tupakointikiellon hakemisesta päättämistä huoneiston haltijoita on kuultava aiotusta tupakointikieltohakemuspäätöksestä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan, saavutetaanko tupakkalain mukaisilla keinoilla tupakkalain tavoitteita.

Jenni Hupli

päälakimies

Suomen Kiinteistöliitto ry.

