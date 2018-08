Mikroasunnoista tuli globaali megatrendi

Väestönkasvu ja asuntojen neliöhintojen nousu ajavat suurkaupunkien asukkaita yhä ahtaampiin oloihin. Esimerkiksi Hongkongissa etenee paraikaa suunnitelma, jossa ihmisille alettaisiin rakentaa koteja betoniputkiin. Yksi pätkä 2,5 metriä leveää putkikotia maksaisi rakennuttajan mukaan vain 15 000 dollaria.

Sama ilmiö leviää myös länsimaissa. Britanniassa on 37 neliön alaraja, minkä kokoinen uuden asunnon pitää vähintään olla, mutta rajoitus koskee vain uusia rakennuksia. Vanhojen miniasuntojen käytölle ei ole mitään estettä.

Lisäksi Britannian markkinoille tulee koko ajan myös uusia miniasuntoja, koska muutama vuosi sitten voimaan tullut PDR-asetus (Permitted Development Rights) mahdollistaa rakennusten käyttötarkoituksen laajamittaisen muuntelun, esimerkiksi vanhojen toimistorakennusten muuttamisen yksiöiksi.

Brittilehti Telegraphin mukaan kyseisen asetuksen ­voimaantulo käynnisti Britanniassa ­uusien miniasuntojen buumin niin, että vuonna 2016 maassa valmistui jo lähes 8000 alle 37-neliöistä asuntoa. Pääosa kohteista valmistui Lontoon, Liverpoolin ja Bristolin seuduilla.

Myyntiin tulleiden alle 37-neliöisten asuntojen keskihinta nousi Britanniassa vuonna 2016 noin 279 000 puntaan (311 000 euroon). Hinta on suomalaisittain huikea, mutta alle puolet Britannian kaikkien myytyjen asuntojen keskihinnasta. Pieni yksiö onkin monelle britille ainoa mahdollisuus omaan kotiin.

Suomen keskeisimmissä verrokkimaissa asuntojen minimikokoa ei ole säädelty. Esimerkiksi Tukholmassa myytiin muutama kuukausi sitten 10 neliömetrin yksiö, jota markkinoitiin Ruotsin pienimpänä kotina. Keskustan liepeillä sijaitsevan asunnon neliöhinta nousi yli 15 000 euron.

Anglosaksisissa maissa sääntelyä sen sijaan on. Esimerkiksi Irlannissa asuntojen vaadittua vähimmispinta-alaa laskettiin pari vuotta sitten 55 neliöstä 45 neliöön, kertoo maan yleisradioyhtiö RTE.

Yhdysvalloissa asuntojen koon alarajasta päättävät kaupungit. Sallivinta linjaa ovat vetäneet länsirannikon suurkaupungit Seattle ja Portland, joissa jopa alle kymmenen neliön ”kanakopit” ovat sallittuja ihmisasumuksia. Seattlessa uusien asuntojen keskikoko kutistui vuosina 2002–2017 lähes 30 prosenttia.

New Yorkissa asuntojen pitää olla vuoden 1987 kaavoitussääntöjen mukaisesti vähintään 400 neliöjalan eli 37 neliömetrin suuruisia. Sielläkin suunta näyttäisi kuitenkin olevan kohti pikkuasuntoja. Halvempia ja pienempiä asuntoja on vaatinut muun muassa kaupungin pormestari Bill De Blasio, joka on luvannut luoda 200 000 uutta ”kohtuuhintaista” asuntoa 10 vuodessa.

Pormestarin vaatimus tuli sen jälkeen, kun eräälle New Yorkin alueelle poikkeusluvalla rakennettuihin 14 mikroasuntoon haki lähes 60 000 kaupunkilaista. Himoitut asunnot olivat vain 24–33-neliöisiä.

Aasian metropoleissa tilanne on hieman erilainen. Siellä paineita on ennemminkin sääntelyn lisäämiseen kuin vähentämiseen, koska yhä suurempi joukko ihmisiä on puristettu vain muutaman neliömetrin suuruisiin asumuksiin.

Hongkongin asuntoministeri Frank Chan Fan vakuutti kuitenkin vastikään, että mitään minimi­kokoa ei voida asettaa, koska se tarkoittaisi sitä, että osalla ihmisistä ei olisi varaa enää minkäänlaiseen asuntoon.

Reuters vieraili hiljattain Hongkongin keskustassa sijaitsevassa 5,6 neliömetrin kodissa, josta perhe maksoi 487 dollarin vuokraa.