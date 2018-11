Minimalismipelillä joulusiivouksen alkuun

Kaipaatko lisää säilytystilaa? Haluatko järjestystä tavarapaljouteen?

Ratkaisu voi olla minimalismipeli. Se on yhdysvaltalaisen The Minimalists -ryhmän lanseeraama leikki, joka saapui Suomeen muutama vuosi sitten. Ajatuksena on karsia kodista turhia tavaroita rankalla kädellä.

Facebookissa kesäkuussa 2015 käynnistyneen ensimmäisen laajemman minimalismipelihaasteen takana olivat koulutetut ammattijärjestäjät Eveliina Lindell ja Ilana Aalto.

– Kuulin pelistä kansainvälisessä konferenssissa Yhdysvalloissa ja idea jäi kytemään. Toteutimme sen sitten yhdessä Ilanan kanssa, ja siitä tulikin tosi suosittu, Lindell kertoo.

Kuukauden kestävän minimalismipelin idea on yksinkertainen. Houkuttele mukaan kavereita tai pelaa yksin. Pelin ensimmäisenä päivänä luovutte yhdestä turhasta tavarasta, toisena kahdesta, kolmantena kolmesta ja niin edelleen. Voittaja on se, joka pelaa pisimpään. Jos jaksatte pelata koko kuukauden, kodistanne on lähtenyt lähes 500 tavaraa.

Helpointa on aloittaa kalenterikuukauden alussa, jolloin karsittavien tavaroiden määrä on helppo pitää mielessä almanakkaa seuraamalla.

Mikään ei estä aloittamasta peliä milloin vaan. Tähän aikaa vuodesta siitä voi tehdä vaikka leikkimielisen joulukalenterin. Urakka päättyy silloin sopivasti jouluaattoon, eivätkä joulun- ja uudenvuoden pyhät kulu tavaroita karsiessa. Myös 1.1. on hyvä alku uudelle, minimalistisemmalle elämälle.

– Pelata voi myös omilla säännöillä tai vaikka miniversiota, jossa karsitaan viikko kerrallaan, Lindell vinkkaa. Eli joka maanantai luovutaan yhdestä tavarasta edeten sunnuntain seitsemään tavaraan. Seuraava viikko alkaa taas yhdestä tavarasta.

Peli on aluksi helppo, mutta vaikeutuu jo parissa viikossa. Tosin se riippuu siitä, mitä kaikkea kotiinsa on jemmannut. Joidenkin arvioiden mukaan keskimääräisessä lapsiperheen omakotitalossa olisi 100 000 esinettä.

Ideana ei ole heittää itselle turhaa tavaraa roskiin. Hyväkuntoisia tavaroita voi myydä tai lahjoittaa.

– Hyviä tavaroita voi antaa vaikka joululahjaksi. Itselle tarpeeton voi olla toiselle aarre, Lindell muistuttaa.

Minimalismipelin alkuperäisissä säännöissä on ehto, että karsittava tavara pitää olla ulos talosta ja elämästä keskiyöhön mennessä. Tarkoituksena ei siis ole se, että poistettavista tavaroista tehdään uusi jemma vaikkapa vaatehuoneeseen, vaan että tavara oikeasti lähtee pois.