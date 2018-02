Noora Sokero syntyi rakennusalalle

Noora Sokero tiesi jo lapsena, että hänestä tulee rakentaja. Muita ammattihaaveita ei ollut.

– Uravalintaa en epäröinyt hetkeäkään. Isän mukana vietin lapsesta alkaen aikaa rakennuksilla ja voi sanoa, että ammatti tuli verenperintönä, Noora Sokero naurahtaa.

Rakennusinsinööri AMK Noora Sokero aloitti vuoden alussa Skanskan talonrakennuksen yksikönjohtajana Jyväskylässä.

Kauhajoella syntynyt, mutta Äänekoskella lapsuutensa viettänyt ja koulutien aloittanut Noora Sokero hakeutui peruskoulujen jälkeen opiskelemaan Tampereen Ammattikorkeakouluun. Rakennusinsinööriksi valmistuttuaan hän oli vuoden päivät Satolla, mutta sen jälkeen ura on jatkunut Skanskalla eri tehtävissä lähes 18 vuotta.

– Päivääkään ei ole tarvinnut katua uravalintaa.

Noora Sokeron monipuolinen Skanska-ura alkoi asuntojen myynnistä- ja markkinoinnista, viimeksi ennen johtajavalintaansa hän toimi Kankaan alueen talonrakennuksen hankekehityspäällikkönä.

Yksikönjohtajana hänen toimialaansa kuuluu koko talonrakennus, myös liikerakentaminen, jossa Skanskalla on Jyväskylän seudulla kunniakkaat perinteet; juuri valmistunut liikekeskus Seppä on yhtiön edustava työnäyte.

– Kuluttaja-asiakkaat ovat edelleen lähellä sydäntä. Oman kodin hankinta on ihmisille iso juttu. Se on taloudellisesti monelle elämän suurin investointi ja siihen liittyy paljon tunteita. On ilo nähdä, kun ihmiset ovat tyytyväisiä uuteen kotiinsa, palaute on useimmiten myönteistä, Noora pohtii.

Noora Sokero iloitsee siitä, että rakentamisen hyvä vire heijastuu myös asiakkaisiin.

– Yleinen trendi on, että ihmiset panostavat kotiinsa ja elämisen laatuun. Asunto valitaan huolella, sisustetaan laadukkaasti, satsataan viihtyvyyteen.

Noora Sokero kuitenkin muistuttaa, että rakentaminen on aaltoliikettä, nousut ja taantumat vaihtelevat ja pitää varautua myös huonompiin aikoihin.

– Meitä auttaa se, että Jyväskylä on kasvukeskus. Täällä on nuorekas ja kehitysmyönteinen ilmapiiri sekä liike-elämässä että kaupunginjohdossa. Yhteistyö sujuu mallikkaasti.

Noora Sokero on tyytyväisenä pannut merkille, että hänen parikymmenvuotisen uransa aikana rakennuksilla erityisesti työturvallisuus on parantunut huomattavasti ja siihen hän aikoo panostaa myös jatkossa.

– Vielä 20 vuotta sitten oli tavallista, että työasu oli se lenkkarit ja verkkarit -yhdistelmä. Nyt on kunnon varusteet ja välineet. Varusteiden rinnalla asenteet ovat muuttuneet, pidetään huoli paitsi omasta myös kaverin turvallisuudesta.

Sokero lupaa, että hänen johtajakaudellaan turvallisuuskehitykseen panostaminen jatkuu. Vielä ei olla 0-turmatasolla, mutta se on tavoitteena.

Toinen iso kehittämisalue on ympäristöasiat.

– On pakko miettiä, miten voimme omalla tekemisellämme vaikuttaa siihen, millaisen maailman jälkipolville jätämme. Voimme tehdä ympäristön hyväksi paljon sekä yksilöinä että yritystasolla, Sokero uskoo.

Noora Sokero myöntää, että rakentamista on katsottava myös kannattavuusnäkökulmasta.

– Monen, haasteellisen vuoden jälkeen Suomi on päässyt hyvään vauhtiin ja myönteinen kehitys näyttää jatkuvan.

Liikekeskus Sepän jälkeen isoja liikerakennushankkeita Skanskalla ei Jyväskylän seudulla ole käynnissä, mutta asuntotuotanto jatkuu erittäin vilkkaana.

Lutakossa on alkamassa vielä uusia kohteita, Kangas on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin ja saanut myönteisen vastaanoton.

– Nämä ovat vähän erilaisia ympäristöjä. Lutakon ympäristöä leimaa vesi ja satama, Kankaan erityispiirre taas on mm. prosenttikulttuuri. Viime viikonloppuna julkistettiin pysäköintitalon taideteokset.

Jyväsjärvi on asuinympäristönä myös Ainolassa käynnissä olevassa kerrostalohankkeessa.

Yksityisesti Noora Sokero elää asiakkaidensa elämää, ruuhkavuosia. Haastattelua sovittaessa kaavailtiin tapaamista aamuksi klo 8.

– Sovitaan sittenkin 8.15, kun niistä aamuista ei aina voi olla varma.

Nooran perheeseen kuuluu miehen lisäksi kaksi kouluikäistä lasta, tyttö ja poika. Haastatteluaamuna kouluunlähtö oli sujunut mallikkaasti, joskus voi tulla yllätyksiä erityisesti ekaluokkalaisen suunnalta. Aviomies käy töissä Valtralla Suolahdessa ja perheen aamuissa riittää vauhtia.