Nousukausi näkyy keittiössä

Vuosi 2018 merkitsee uusissa keittiöissä syviä värejä, kiven ja metallin vuoropuhelua, paljon työ- ja säilytystilaa sekä käytännöllisyyttä.

Käyttömukavuus ja laatu näkyvät kalusteiden ohella erityisesti keittiön koneissa ja varustuksessa. Hyvä yleinen taloustilanne, nousukausi on merkinnyt sitä, että keittiöön panostetaan aikaisempaa enemmän.

– Tänään myytävät kodinkoneet ovat keskimäärin kalliimpia kuin vuosi-pari sitten. Se merkitsee väistämättä myös korkeampaa laatua, päättelee Jyväskylässä asuva Gramin maajohtaja Kimmo Vesterinen.

Vesterinen on voinut näköalapaikaltaan seurata suomalaisten keittiöiden kehitystä vuosien kuluessa ja verrata sitä muun Euroopan kehitykseen. Suomeen trendit tulevat aina vähän viiveellä.

Tämän päivän Suomessa paitsi rakennetaan paljon uutta, myös peruskorjataan olemassaolevaa. Saneerauskeittiö on aina kompromissi modernin tekniikan ja käytettävissä olevan tilan kanssa.

– Remonttipuoli on viime vuosina kasvanut ja kasvaa koko ajan. Se on merkittävä sektori myös konevalmistajalle, Vesterinen toteaa.

Jyväskylän seudulla ja koko Suomessa Gram tekee tiivistä yhteistyötä rakennusalan yritysten, myös saneerausyritysten kanssa.

Koneiden osalta suomalainen keittiö uudistuu hitaasti, isoja harppauksia tänäkään vuonna ei ole odotettavissa.

Viime vuosien tai vuosikymmenten näkyvin uudistus on ollut rosteripintojen yleistyminen ennen niin valkoisten koneiden tilalle. 1900-luvulla kodinkonekaupassa oli käsite ”valkoinen linja”, jolla kodinkoneet erotettiin muusta konekaupasta eli ruskeasta linjasta, esimerkiksi viihde-elektroniikasta. Tänään valkoinen linja voisi olla teräs-valkoinen.

– Tämän päivän tilanne on aika tasan 50/50 rosteri/valkoinen. Näyttää siltä, että valkoinen taistelee ja on jopa tulossa takaisin, Kimmo Vesterinen pohtii.

Jos ajasta haluaisi löytää jotain uutta ja nopeasti kehittyvää trendiä, sellaiseksi voi kutsua täysin kalusteisiin integroitujen koneiden yleistymistä. Jos vielä muutama vuosi sitten integroituja keittiöitä tehtiin sata, nyt niitä tehdään viisisataa ja suunta jatkuu.

Samantapaista tasaisen hidasta kehitystä tapahtuu yksittäisten koneiden kesken tai koneryhmien sisällä.

– Entistä harvemmin uuteen keittiöön tulee se vuosikymmenten aikainen lattialla seisova liesi-uuni -yhdistelmä. Erillislaitteet ovat nykypäivää. Monitoimiuunit sijoitetaan kalusteisiin, esimerkiksi uunikaappeihin ihanteelliselle työkorkeudelle. Liesitason paikka on työtasoon upotettuna.

Ja millaisen liesitason?

– Induktiotasot ovat ohittaneet suosiossa jo ”tavallisen” keraamisenkin tason, induktion osuus on 70%:n paikkeilla. Lähes kaikki loput ovat keraamisia, isöäidin aikaiset rautalevyt alkavat olla historiaa, Vesterinen vahvistaa.

Uunien osalta ei voi erottaa yhtä selkeitä trendejä kuin induktiotasojen ryntäys liesitekniikkaan. Useimmiten uunit ovat ns. monitoimiuuneja, mutta esimerkiksi itsepuhdistuvien pyrolyysiuunien yleistyminen odottaa ehkä vielä hintatason laskua.

Kylmälaitteissa säiliöpakastimien eli pakastearkkujen valtakausi on ohi. Entistä useammin keittiöön riittää kaappipakastin tai jääkaappi/pakastin -yhdistelmä.

Kimmo Vesterinen muistaa, kuinka vielä kymmenisen vuotta sitten myytiin 46 000 säiliöpakastinta, viime vuonna määrä oli pudonnut alle puoleen, eli 20 000 laitteeseen.

Vesterinen uskoo, että taustalla on laaja elämäntapamuutos.

Tämän päivän nuoret ja keski-ikäiset perheet ostavat pakastetut elintarvikkeensa marketista. Eivät he kerää ja pakasta valtavia varastoja marjoja tai muuta kesän satoa talven varalle. Isoille säiliöpakastimille ei vain ole tarvetta, kaapista löytääkin etsimänsä helpommin. Toki tärkeä osuus Gramilla on edelleen Suomen markkinoilla myytävistä säiliöpakastimista.

Viinikaappi ei vielä ole vakiinnuttanut paikkaansa suomalaiseen keittiöön. Vuosittain viinikaappeja myydään vain muutamia satoja, eikä esimerkiksi Gram tuo niitä Suomeen vähäisen kysynnän vuoksi.

Kimmo Vesterinen uskoo, että kodinkoneiden teknistä kehitystä ja uutuuksien yleistymistä hidastaa teollisen internetin ympärillä käytävä keskustelu tietoturvauhkista.

Viime vuosien nopea kehitys on perustunut suurelta osin laitteiden digitalisoitumiseen. Sen myötä on kasvanut riski, jonka mukaan huonosti suojattu kodinkone voi toimia tietoturvauhkana omistajansa tietämättä. Uhkien torjuminen ja verkkojen suojaus on selvitettävä, ennen kuin digitaalisuuden laajentuminen voi jatkua.