Nuorta energiaa kiinteistönvälityksessä

Monessa jyväskyläläisessä kiinteistönvälitystoimistossa on aloittanut nuorta sukupolvea edustava kiinteistönvälittäjä. Katsotaanpa, ketä he ovat. Seitsemän välittäjää vastasi kuuteen kysymykseen:

1. Miten olet kouluttautunut ja päätynyt kiinteistönvälitysalalle?

2. Kuinka kauan olet tehnyt tätä välitystyötä?

3. Mikä on mielestäsi välittäjän työssä tärkeintä, entä haastavinta?

4. Miten mielestäsi asunto hinnoitellaan oikein?

5. Millainen on oma unelmakotisi?

6. Miksi asiakkaan kannattaa valita juuri sinut omaksi välittäjäkseen?

Myyntineuvottelija KiAT Sanna Savolainen, Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKV

1. Minulla on kiinteistönvälitysalan ammattitutkinto, jonka olen suorittanut töiden ohella. Olen koulutukseltani myös tradenomi ja ennen kiinteistönvälitystyötäni olen toiminut myynnin ja markkinoinnin parissa.

2. Pian tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun aloitin nykyisessä työssäni.

3. Mielestäni välittäjän työssä tärkeintä on rehellisyys ja aktiivisuus. Hyvä välittäjä osaa ottaa asiakkaan tarpeet huomioon ja ymmärtää olevansa isojen asioiden kanssa tekemisissä; asuntokaupat ovat usein ihmisten suurimpia ostoksia. Asiakkaiden tulee voida luottaa välittäjään ja häneltä saamiinsa tietoihin.

4. Asunnon oikea hinnoittelu on monen eri tekijän summa. Hinnoittelussa tulee huomioida muun muassa vertailukohteiden kauppahinnat, nykyinen markkinatilanne, kohteen ikä, kunto, sijainti sekä taloyhtiön kokonaistilanne.

5. Tällä hetkellä unelmakotini on perheemme nykyinen koti Laukaan Leppävedellä. Se on sijainniltaan ja kokonsa puolesta meille juuri sopiva ja jossa viihdymme. Todennäköisesti unelmakodin kriteerit tulevat muuttumaan, kun lapset muuttavat pois kotoa.

6. Olen tunnollinen, reipas ja vastuuntuntoinen välittäjä, jolle myyjän ja ostajan onnistuminen asuntoasioissa tuottaa vilpittömän ilon. Olen valmis palvelemaan asiakkaitani heille parhaiten sopivina aikoina, kelloon katsomatta.

Kiinteistönvälittäjä LKV Visa Suojanen, Keski-Suomen OP-Kiinteistökeskus Oy

1. Olen käynyt kaupallisen koulutuksen lukion jälkeen. Kiinnostukseni kiinteistönvälitysalaan alkoi oikeastaan jo kouluaikana kun muutama ystävä pyöri asuntojen parissa. Koulun jälkeen tuntui luonnolliselta siirtymältä havitella työpaikkaa alalta, joka kiinnosti paljon ja kiinnostaa edelleen.

2. Välitystyötä on takana nyt reilut kaksi vuotta.

3. Tärkeintä on pitää kiinni siitä mitä luvataan ja ettei luvata liikaa. Tärkeää on myös kohdata jokainen asiakas ja koti yksilönä, ettei välitystyöstä tule niin sanottua liukuhihna -tunnetta asiakkaalle. Myös pyrkiä palvelemaan asunnon myyjää sekä ostajaa aina parhaalla mahdollisella tavalla riippumatta kohteesta tai sen arvosta. Tekninen osaaminen kuten lainsäädäntö on syytä osata myös huolellisesti.

Haastavinta on töiden aikataulutus. Päivät ovat pitkiä ja tulee paljon kohdattua ihmisiä ja käytyä ihmisten kodeissa. Joskus huomaa, että on sopinut itsensä olevaksi kolmessa paikassa samaan aikaan ja nämä saavat aikaan aina hieman stressiä.

4. Hinnoittelun merkitys korostuu tänä päivänä entisestään ostajien hintatietoisuuden lisääntyessä. Hinnoittelussa on hyvä lähteä liikkeelle aina faktatiedoista, seurata mihin hintaan vastaavia asuntoja on myyty, milloin ja kuinka pitkät ovat yleisesti ottaen myyntiajat olleet. Tämän jälkeen käyn yleisesti kohteen teknistä puolta lävitse tarkemmin (tehdyt remontit, mahdolliset tulevat remontit). Asunnon kunto vaikuttaa huomattavasti hintaan. Ostajat ovat entistä mukavuudenhaluisempia eikä olla valmiita enää tekemään remonttia, jotta asunnosta saataisiin omannäköinen. Tärkein asia hinnoittelussa on pysyä realistina ja suhtautua asioihin objektiivisesti ilman sen suurempaa tunnetta ko. kohteeseen.

5. Oma unelmakotini on uudehko rivi- tai paritaloasunto mieluiten Halssilasta. Neliöitä olisi hyvä olla noin 80 ja paljon avaraa tilaa sekä pieni piha etelään tai länteen päin. Puolison kriteerinä on, että keittiössä on oltava iso saareke.

6. Silloin kun asiakas haluaa välittäjältä vielä enemmän kuin mihin ollaan yleisesti Jyväskylässä totuttu. Tämän sivutuotteena tulee parempi kauppahinta, tehokas toiminta sekä onnellinen myyjä ja onnellinen ostaja. Tarkoituksenani on tosiaan myydä kaikki kohteet eikä vain pitää niitä myynnissä, tästä hyvänä osoituksena viime vuonna noin 50 tehtyä asuntokauppaa.

Myyntineuvottelija Ville Töyrynen,

Kiinteistömaailma Jyväskylä Tourula,

PR-Neliöt Oy

1. Yli viiden vuoden pituiset, erilaiset asiakaspalvelutehtävät työelämässä, liiketalouden ja yrittäjyyden opiskelut ammattikorkeakoulussa sekä oman yritystoiminnan tuomat opit tukivat vahvasti päätöstä siirtyä alalle, joka on ollut haaveena jo nuoresta asti.

2. Olen aloittanut helmikuussa 2018.

3. Tärkeintä on toimia palvelu- ja asiakaslähtöisesti sekä viestiä hyvin koko prosessin ajan sekä laittaa asiakassuhteen ylläpito ja asiakkaan tarpeet keskiöön. Näin luodaan kestäviä asiakassuhteita, joista molemmat hyötyvät myös jatkossa. Haastavinta on epäsäännöllisyys työajoissa sekä työmäärässä, välillä joudutaan palvelemaan useampaa asiakasta samaan aikaan eri projekteissa.

4. Sijainti eli alue sekä sen yleinen hintataso ja sen toteutuneet kaupat, myös huomioidaan talon tai taloyhtiön kunto ja siinä tehdyt remontit niin ulko- ja sisäpuolella. Tärkeää on tietysti myös kohteen koko, pohjaratkaisu ja muut mahdolliset lisät kuten autopaikoitus tai parvekkeen ilmansuunta. Lisäksi kohteen haluttavuus vaikuttaa kauppatapaan, mikä voi olla normaali kauppa tai Kiinteistömaailman Tarjouskauppa.

5. Arvostan asumisessa helppoutta ja keskustan läheisyyttä. Keittiön varustelu ja laatu ovat minulle myös tärkeä yksityiskohta.

6. Valitsemalla minut valitsee myös Suomen tunnetuimman välitysketjun. Me olemme alan johtajava välitysketju joka tarjoaa suuren ketjun etuja ja verkostoja. Hän, joka arvostaa nykyaikaisia menetelmiä ja tehokasta viestintää saa minulta varmasti itselleen räätälöityä palvelua.

Myyntiedustaja Timo Luokkamäki,

Sisä-Suomen Asuntokeskus LKV

1. Myynnin ammattitutkinto ja valmistun tänä keväänä tradenomiksi, pääsuuntautumisina johtaminen sekä myynti ja markkinointi. Lisäksi olen tehnyt erilaisia myynti- ja asiakaspalvelutöitä 15 vuoden ajan. Pidän todella paljon myynti- ja asiakaspalvelutyöstä, ja kiinteistönvälitys on jo pitkään kiinnostanut minua. Kun viime kesänä minulle avautui mahdollisuus tulla alalle, niin en epäillyt hetkeäkään tarttua siihen.

2. Elokuusta 2017 alkaen.

3. Tärkein asia ylivoimaisesti on avoin rehellisyys. Siihen kulminoituu oikeastaan kaikki kestävä ja pitkäjänteinen tekeminen. Haastavimpana näin uutena välittäjänä koen asuntojen välitykseen saamisen.

4. Tutustumalla perinpohjaisesti alueen sen hetkiseen hintatasoon ja tarjontaan, mutta myös myytävään asuntoon, eli missä kunnossa asunto on, miten ja milloin se on rakennettu, mitä remontteja asunnossa ja taloyhtiössä on tehty, mitä remontteja mahdollisesti on edessäpäin.

5. Omakotitalo, 4–5 makuuhuonetta. Avokeittiö ja olohuone toisiinsa yhteydessä. Autotallin yhteydessä saisi olla pieni puuhastelutila. Mukavan kokoinen takapiha, jossa mahtuu esimerkiksi hyvin grillaamaan ja pelailemaan erilaisia pelejä.

6. Nuorta innokkuutta vanhojen tekijöiden tuella pienessä, joustavassa, kauan alalla olleessa yrityksessä.

Kiinteistönvälittäjä LKV Sami Laakko, Huom! / Jyväskylän Seudun Huoneistomarkkinat Oy

1. Olen suorittanut kiinteistöedustajan tutkinnon (KED) ja laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon (LKV) 2017, lisäksi olen käynyt Huom! -ketjun omia koulutuksia. Päädyin alalle koska olen aina ollut kiinnostunut asuntokaupasta ja nyt tuli sopiva hetki tehdä tätä työkseni.

2. Aloitin 2017 toukokuussa.

3. Tärkeintä on osata palvella jokaista asiakasta juuri hänelle sopivalla tavalla. Se on varmasti myös haastavinta tässä ajassa, jossa digitaalisuus on läsnä myös välitystyössä. Pitäisi kuitenkin jokaisen asiakkaan kohdalla osata valita juuri hänen tarpeisiinsa sopivat välineet yhteydenpitoon ja oikeat työkalut kohteen tehokkaaseen myyntiin.

4. Asunnon hinnoittelun perusteena ovat tilastot vastaavanlaisista kaupoista. Jokainen asunto on aina yksilö, jonka erityispiirteet tulee ehdottomasti ottaa huomioon hinnoittelussa.

5. Näin pienten lasten isänä unelmakotini on riittävän iso ja helppohoitoinen rivitalo- tai kerrostaloasunto. Aikaa pihatöihin ei juuri jää välittäjän työn, vaimon yrityksen ja lasten kanssa touhuamisen jälkeen.

6. Minulla on vahva koulutus ja laaja kokemus. Kehitän itseäni koko ajan seuraamalla alan kehitystä ja otan parhaita käytäntöjä mukaan omaan välitystoimintaani. Kanssani asiointi on helppoa ja vaivatonta, osaan asettua asiakkaan asemaan ja hakea juuri hänelle sopivaa ratkaisua.

Kiinteistönvälittäjä LKV Heini Isotalo, SKV Kiinteistönvälitys Oy Jyväskylä

1. Työskentely erilaisten kotien ja sisustamisen parissa on aina kiinnostanut minua, siksi hain SKV:lle töihin keväällä 2017. Jo lukioaikoina harkitsin arkkitehdin ammattia ja kuluneiden vuosien aikana olen aktiivisesti seurannut asuntomarkkinoita ja alan viimeisimpiä trendejä. SKV:lle tultuani olen päässyt osallistumaan moniin mielenkiintoisiin ja hyödyllisiin koulutuksiin, joista tärkeimpänä LKV-kokeeseen valmentava koulutus, joka tuki valmistautumistani erittäin hyvin.

2. Olen ollut SKV:lla nyt seitsemän kuukautta.

3. Vahva luottamussuhde asiakkaan ja kiinteistönvälittäjän välillä, välittäjän vilpitön kiinnostus alaa kohtaan sekä asiakaspalveluhenkisyys ovat mielestäni tärkeässä roolissa, kun puhutaan onnistuneesta välitystyöstä. Erittäin tärkeää on lain ja hyvän välitystavan noudattaminen. Haastavinta on ehdottomasti työn ja vapaa-ajan erottaminen, koska usein yllätän itseni vielä iltamyöhään työkoneen äärestä.

4. Asunnon arvioinnissa alueen tunteminen ja laaja taustatyön tekeminen ovat tärkeitä. Toteutuneet kauppahinnat, asunnon kunto ja vallitseva markkinatilanne on tietenkin otettava huomioon. Rehellisyys sekä avoin keskustelu myyjän kanssa ovat ehdottomia kulmakiviä hintaa arvioitaessa. Lisäksi esimerkiksi tehdyt ja tulevat remontit vaikuttavat asunnon arvoon.

5. Unelmakotini on avara ja moderni kokonaisuus järven rannalla tai muutoin hyvällä paikalla. Kodissani on tilaa hengittää, ihana kutsua ystäviä ja nauttia arkipäivistä. Mieleinen sisustus, selkeys ja valoisuus kuuluvat ehdottomasti asioihin, joita unelmakodistani löytyy.

6. Olen omistautunut, ammattitaitoinen ja idearikas välittäjä, jonka kanssa on helppo työskennellä. Luonteeltani olen iloinen ja helposti lähestyttävä, mutta ennen kaikkea tarkka siitä, että työni jälki on hyvää ja asiakkaani ovat tyytyväisiä. Teen työtäni intohimolla ja haluan, että jokainen asiakkaani voi suositella minua eteenpäin.