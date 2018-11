Kuva jyväskyläläisen omakotitalon pihalta. Lapsi metsästää käsiinsä sadettajan heittämiä pieniä vesipisaroita, onnistuu ja iloitsee. Onnenpisaroita oman kodin pihalla.

Talo ja piha on myyty.

Tontilla touhuaa uusi lapsi, joka iloitsee mummun kanssa tunnistaessaan pihan lintuja. On oppinut tuntemaan jo kuusi lajia ja uusia lintuja lehahtaa kuusen oksalle. Omakotielämän rikkaus paljastuu usein lasten kautta.

Tämä juttu on kirjoitettu ihmetellen, miksi keski-ikäisten omakotitalojen kauppa käy nihkeästi.

Eihän sen pitäisi olla niin.

Puntaroimme asiaa yhdessä kiinteistönvälittäjä Jari Enbergin kanssa. Jarilla on yli 30 vuoden kokemus kiinteistökaupasta Jyväskylässä, mutta hän ei muista aikaa, jolloin omakotitalojen ja uusien kerrostaloasuntojen myyntitilastot ja -hinnat olisivat kehittyneet näin jyrkästi eri suuntiin.

Nyt 1980–90-luvulla rakennetun hyväkuntoisen omakotitalon saa uuden kerrostalokaksion hinnalla. Omakotiasumisen kustannukset taajama-alueilla ovat hyvien verkostojen ansiosta kohtuulliset. Asumismukavuus on toista luokkaa kuin kerrostalolähiöissä.

Kuvittelepa muutaman neliön parvekkeen sijasta kotisi oleskelutilaksi valmis, lähes 1000 neliön piha, jossa voit touhuta mitä tahansa, istuttaa mitä haluat, ruokkia lintuja ja oravia niiden puuhia katsellen.

Omakotitalo kaupunkialueella on vähänkään luontoa rakastavalle suomalaiselle erinomainen asumisratkaisu, mutta miksi se ei kelpaa.

Silloin, kun Jari Enberg aloitti alalla, omakotitalo oli asumisen aatelia. Sitä osattiin arvostaa ja sen tarjoamasta asumisviihtyvyydestä osattiin nauttia: Lohikoskella, Kypärämäessä, Nisulassa…

Silloin suuri osa kiinteistönvälittäjän asiakkaista oli maalta muuttavaa tai muuttanutta sukupolvea, joka oli tottunut itsenäisyyteen, omaan rauhaan ja jatkuvaan puuhailuun.

Monet kuitenkin joutuivat tahtomattaan kerrostaloon. Rahat eivät riittäneet muuhun, hyvä jos siihenkään. Mieli paloi omakotitaloon ja myöhemmin se rakennettiin osin omin käsin.

Tämän päivän nuori asiakaspolvi on pääosin syntynyt kaupungeissa. Se on etääntynyt omakotiasumiseen liittyvästä touhuilusta, lapion tai haravan sijasta kädessä on kännykkä, peliohjain tai kaukosäädin. Niiden kanssa voi touhuta myös kaksiossa, eikä välttämättä haittaa edes ulko-oven kolahdus, hissin kitinä tai naapurin isoääninen keskustelu.

Jari Enberg tunnustaa, että asumisen koko trendi on muuttunut ja pelkää, että muutos on pysyvää.

– Haetaan helppoa elämää. Pelätään vähäistäkin vaivaa, jota omakotielämä pihoineen ja kiinteistön huoltotoimineen tuo tullessaan. Tosiasiassa normaalikuntoisen omakotitalon huoltoon kuluu yhteenlaskien ehkä päivä vuodessa. Kyllä sen terve ihminen kestää ja jaksaa, tietää Enberg, joka itse on koko aikuisikänsä asunut omakotitalossa.

Hän toki ymmärtää kiireen ja vaivattoman asumisen tavoittelun, mutta ei usko, että omakotitalon kodikseen valinnut rasittuisi sen enempää kuin kerrostaloasuja.

– Voi olla päin vastoin. Omakotiasuminen tuoma yksityisyys ja rauha lieventvät stressiä.

Saatavuudesta tilanne ei ole kiinni.

– Jyväskylässä on tälläkin hetkellä myynnissä noin 300 omakotitaloa, joista valtaosan saa uudehkon kerrostalokolmion, jopa -kaksion hinnalla. 250 000 eurolla pääsee valitsemaan hyväkuntoisista kiinteistöistä hyvillä paikoilla, Enberg huomauttaa.

Asumiskustannuksia verrattaessa Enberg pitää keskikokoista omakotitaloa kilpailukykyisenä huomioiden jopa energiakulut, kiinteistöverot ja muut kustannukset, jotka asunto-osakkeessa hoituvat vastikkeen kautta.

Omakotitalon hankinta ei kuitenkaan ole yhtä mutkatonta kuin uuden kerrostaloasunnon. Siihen ei ole tarjolla isoja yhtiölainoja tai useiden vuosien lyhennysvapaita.

Uuden kerrostaloasunnon koko hinta saattaa selvitä ostajalle vasta vuosien päästä, kun isojen taloyhtiölainojen lyhennykset alkavat. Toinen ajan myötä paljastuva piilokustannus voi olla vuokratontti, jonka lunastushinta asuntoa kohden voi olla jopa 20 000 euroa.

– Aina ei ole näin ja uudella kerrostaloasunnolla on myös hyvät puolensa. Moneen elämäntilanteeseen se sopii erittäin hyvin. Silti perheille ja lasten kasvuympäristöksi omakotitalo voi olla paras ratkaisu.

Eniten Jari Enberg ihmettelee nuorten ja miksei ikääntyneempienkin perheiden intoa asua vuokralla tai asumisoikeusasunnoissa. Vedotaan siihen, että esimerkiksi Sveitsissä 80 % perheistä asuu vuokralla.

– Siellä ei ehkä ole vaihtoehtoja – esimerkiksi kohtuuhintaista omakotitalokantaa, niin kuin meillä on. Totuus joka tapauksessa on se, että vuokra-asujalla varallisuus ei kartu. Säästäväiset suomalaiset ovat kartuttaneet omaisuuttaan omistusasumisen kautta ja se on tärkeää pääomaa – kansallisvarallisuutta.