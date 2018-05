Outi, Emmi ja kaksi yhteistä perhettä

Outi Karppisella ja Emmi Kankaalla on kaksi yhteistä perhettä.

Ensimmäinen on se alkuperäinen, perinteinen perhe, jossa heillä on äidin ja tyttären roolit. Lisäksi Outi on kolmen taaperon isoäiti, perheen kesken mama.

Toinen, ammatillinen perheyhteys on vasta muutaman kuukauden ikäinen. Sen äiti ja tytär saivat Outi Karppisen aloittaessa yrittäjänä maailman suurimmassa kiinteistönvälitysketjussa, Remaxissa.

– Remax on oikeasti suurta perhettä, vaikka ketjulla on 120 000 välittäjää ympäri maailmaa. Kaikki tukevat toisiaan, Outi ja Emmi kuin yhdestä suusta vakuuttavat.

Ensimmäiseksi työntekijäksi uuteen toimistoonsa Outi palkkasi tyttärensä Emmin, jolla on kaupan alalta yli kymmenen vuoden kokemus, mutta ennen helmikuuta ei päivääkään kiinteistönvälittäjänä. Sisarensa kanssa hän kulki lapsena äidin asuntonäytöillä; toinen kantoi esittelyständiä, toinen tiiliskiven kokoista matkapuhelinta.

Jyväskylässä Remax uudistui alkuvuodesta täysin. Edellisen yrittäjän lopetettua Outin perustama Remax Kiinteistönvälitys OK aloitti tyhjältä pöydältä – asuntokaupan olohuone avattiin Keskustien ja Gummeruksenkadun kulmaan. Myös henkilökunta uusiutuu.

– Toistaiseksi olemme Emmin kanssa kahden, mutta rekrytointi on käynnissä, Outi vahvistaa.

Outi kertoo, että toimeksiantoja tulvii ovista ja ikkunoista, lisäkäsiin olisi tarvetta, mutta yrittäjän aika ei tahdo riittää huolelliseen rekrytointiprosessiin. Halukkaita tulijoita riittää, mutta kokemuksen omaavia, LKV-tutkinnon suorittaneita hakijoita vähemmän.

– Uskon heidänkin kiinnostuvan, sillä meillä on hyvät välineet ja ylivoimainen ansaintamalli.

Emmin välittäjänura on vasta muutaman kuukauden ikäinen ja LKV-tutkinnon opiskelu alkuvaiheessa.

– Remaxin sisäisiä koulutuksia olen ehtinyt käydä ja tosi paljon niistä on saanut hyödyllistä tietoa, Emmi huomauttaa.

– Onhan minulla kaupungin paras kiinteistönvälittäjä mentorina. Päivittäin saan Outilta kullanarvoisia neuvoja ja ohjeita.

Sekä Outi että Emmi korostavat viihtyvänsä myynti- ja asiakastyössä. Molemmat nauttivat, kun saavat etsiä ja löytää ratkaisuja ihmisten asunto-ongelmiin.

– Olemme Emmin kanssa samanlaisia siinä, että emme ujostele. Tässä työssä tarvitaan oikeanlaista kiinnostusta sekä paneutumista ihmisten ja perheiden elämäntilanteeseen ja tarpeisiin. Oikealla tavalla uteliaskin pitää olla, Outi pohtii kokemukseensa perustuen.

Ura alkoi OP-Kiinteistökeskuksessa vuonna 1989, jolloin Outi Karppinen tuli taloon samoihin aikoihin Janne Särkän kanssa.

– Olin KOP:ssa markkinointivastaavana, kun joku headhunter huomautti, että sopisin kiinteistönvälittäjäksi. Pidin sitä vitsinä, mutta ajatus jäi kytemään.

OPKK:sta Outin polku jatkui toimiston vetäjäksi Huoneistomarkkinointiin, josta myöhemmin tuli Huoneistokeskus. Välillä hän kokeili rekrytointiuraa Varamiespalvelussa, mutta palasi tuttuihin hommiin: ensin hetkeksi SKV:lle ja 2006 OP-Kiinteistökeskukseen.

– Sitten Remaxia Suomessa edustavat Aallon veljekset tulivat kotoa houkuttelemaan yrittäjäksi. Jo 15 minuutin keskustelun jälkeen tarjottiin sopimusta, mutta pyysin miettimisaikaa yön yli. Kun oma mieskin – yrittäjä – kannusti yrittäjäksi ryhtymistä, suostuin.

Outi ja Emmi kertovat olevansa vahvoja persoonia, mutta kertaakaan ei ole tullut yhteentörmäystä.

– Vanhemmiten osaa antaa tilaa toiselle. Parempi mennä positiivisen kautta, nähdä vajaa lasi puoliksi täytenä, eikä puoliksi tyhjänä.

Emmi odottaa kiinteistönvälittäjän uraltaan mielenkiintoisia vuosia. Myyntityön hän tuntee, mutta tämä on siihen verrattuna ihan muuta.

– Tämä on niin kokonaisvaltaista. Jokainen kohde ja jokainen asiakas on erilainen. Me ei myydä tuotetta, vaan palvelua, jalostetaan asiakkaan toiveita ja kartoitetaan tarpeita. Persoona ratkaisee tosi paljon.