Palvelu ja luotettavuus kulkevat tekniikan edellä

Kiinteistönvälittäjät pitävät luotettavuutta, palvelua ja ammattitaitoa työnsä perusedellytyksinä.

Työvälineet ovat vuosien mittaan kehittyneet, mutta työn sisältö, asiakkaan asumisongelman ratkaiseminen on säilynyt murroksessa entisellään. Tänäkin päivänä palvelu kulkee tekniikan edellä – digitaalisuus, netti ja some ovat toki tärkeitä työkaluja välittäjän arjessa.

Paras tapa selviytyä murroksesta on koulutus ja jatkuva itsensä kehittäminen.

Annoimme SKV:n Jyväskylän toimiston kiinteistönvälittäjien kertoa työstään ja työympäristöstään.

Kiinteistönvälittäjä Antti Osmonen puolustaa omistusasumista, vaikka trendi osoittaisi vuokra-asumisen lisääntyvän.

– Miksi maksaa toiselle vuokraa, kun melkein samalla summa voi maksaa omaansa pois. Raha on hyvä sitoa omaisuuteen ja samalla kasvattaa varallisuuttaan. Sekä vuokra- että asumisoikeusasuminen tarjoavat pelkän asumismahdollisuuden.

– Jos varallisuutta kertyy yli oman asuntotarpeen, sijoitusasunto on oiva tapa kartuttaa sitä edelleen. Kun sijoittaa hyvään kohteeseen, vuokralainen maksaa sen lainatkin pois. Keskustan, yliopistojen ja muiden oppilaitosten läheisyydessä olevat vuokra-asunnot ovat kysyttyjä ja tuottoisia.

Kiinteistönvälittäjä Heini Isotalo korostaa hyvien työvälineiden ja koulutuksen merkitystä. – Toivoisin, että kiinteistönvälittäjille kehitettäisiin entistä parempia työvälineitä helpottamaan ajankäyttöä ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Välittäjiltä vaaditaan yhä monipuolisempaa ammattitaitoa, joten entistäkin laajemmat koulutukset ovat tarpeen.

– Myös työn palkkausmalleja olisi mahdollista kehittää, Heini uskoo.

Kiinteistönvälittäjä Heli Jokiniemi muistuttaa, että välittäjän työn ydinsisältö ei ole vuosien saatossa juuri muuttunut.

– Työ on samanlaista kuin ennenkin, tarkkana on pitänyt olla aina. Reilulla ja rehellisellä toiminnalla kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä.

Markkinoiden vaihtelevuus tuo haastetta ja luo paineita. Merkittävä vaikuttaja markkinassa ovat pankit päättäessään, miten ja minkälaisin ehdoin rahoituksia myöntävät. Myös median tavalla uutisoida on hetkellisesti vaikutus markkinaan.

– Asiakkaiden tietotaso on lisääntynyt ja ensimmäinen karsinta tehdään netin myynti-ilmoituksen perusteella. On tärkeää, että ilmoituksessa on hyvät, asuntoa vastaavat kuvat ja sieltä löytyy tarvittava fakta.

Kiinteistönvälittäjä Asko Vapola

uskoo, että kiinteistövälittäjän ammattitaito ratkaisee asiakkaiden valinnassa.

– Usein ajatellaan, että kilpailu toimistojen välillä olisi lähinnä hintakilpailua, jossa halvalla palkkiolla saisi tuloksia. Pääosa asiakkaista arvostaa ennen kaikkea välittäjän ammattitaitoa ja toimiston tarjoamaa näkyvyyttä eri markkinointikanavissa. Avainasemassa on erityisesti luottamus.

– Toimistot kilpailevat paikasta asiakkaiden top-of-mindissa monin eri keinoin. Voittajia ovat ne, joilla on vahva oma identiteetti ja jotka osaavat viestiä sen asiakkaille, Vapola korostaa.

– Kilpailu kannustaa välittäjää tekemään parhaansa. Kyse on pitkäjänteisestä työstä, jossa onnistumisten ja kovan työn kautta on mahdollista luoda itselleen arvostettu asema ammattilaisena, johon asiakas voi luottaa sekä myyjänä että ostajana.

Kiinteistönvälittäjä Tomi Lehtola

pohtii, millaisesta ihmisestä tulee hyvä kiinteistönvälittäjä ja mitkä ovat kiinteistönvälittäjän tärkeimmät ominaisuudet.

Ammattitaidon Lehtola asettaa ykköseksi, eli koulutuksen merkitys korostuu myös hänen vastauksissaan.

– Rehellisyys / luotettavuus, Lehtola mainitsee seuraavaksi ja kolmantena tärkeänä ominaisuutena tulee paineensietokyky.

Myyntineuvottelija Jasmine Malinen pitää työtään palveluammattina ja viihtyy siinä.

– Haluan olla ihmisten kanssa, palvella ja auttaa päivittäin asiakkaita heitä, ehkä elämänsä tärkeimmässä päätöksessä, kotinsa myynnissä ja uuden etsinnässä.

– Kodit, kauniit sisustuselementit ja sisustaminen ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Tämä työ on vastannut täysin odotuksia, iloineen ja haasteineen, Jasmine vakuuttaa.

Myyntisihteeri Hanna Latva-Lusa kuvailee työtään monipuoliseksi ja mielenkiintoiseksi.

– Ikinä ei aamulla tiedä millainen päivä on tulossa, koska tilanteet elävät koko ajan. Tämä sekä työskentely huipputiimissä tekee työstä mielekästä.

– Työtehtäviä on laidasta laitaan. Toimin myynnin taustatukena eli valmistelen kohteita myyntikuntoon, kauppavalmisteluja, markkinointia (lehti, some ym.). Kodin tarinan parissa valmistelen videoita ja liitän kaikki kodin tarinan osat yhteen. Huolehdin toimistosta niin, että välittäjät voivat keskittyä asiakkaisiin.

Teksti: Kari Ruuska

Kuva: Helena Hirvonen