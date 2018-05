Parvi on yksi lisähuone

Kun Peab Oy rakensi Valajankadulle kolmen talon kerrostalokokonaisuutta osittain Kyllönmäen rinteiseen maastoon, oli Arkkitehtuuritoimisto AT Ky:n pääsuunnittelijan Antti Nyyssösen yhtenä työnä suunnitella kahteen taloon myös muutama parvellinen asunto. Niinpä kun talot rakennettiin osittain rinteeseen, saatiin yksiöihin ja kaksioihin reilusti arvokasta lisätilaa mukavan kokoisista parvista.

– Kahdessa taloista on kaksi 28 neliön yksiötä ja yksi 41,5 neliön kaksio, joissa on parvet. Näissä huonekorkeus on reilu neljä metriä, joten huonekorkeudeltaan alle 1,6 metrinen parvi sopii niihin erinomaisesti. Parven pinta-ala on kaksiossa 20,5 neliötä ja yksiöissä 14 neliötä, kertoo Peab Oy:n asuntomyynnistä Simo Saarinen.

Saarinen huomauttaa, että tämän tyyppinen, uusi ja erilainen huoneistomalli oli hyvin haluttu. Peab Oy sai kyseiset asunnot nopeasti kaupaksi. Luonnollisesti hinta oli jonkin verran korkeampi.

– Vastaava huoneisto alemmassa kerroksessa ilman parvea maksoi 154 900 euroa ja parven kanssa 169 900 euroa.

As Oy Jyväskylän Valajanportissa parvellisessa 41,5 neliön huoneistossa asuu vuokralla opiskelija yhdessä poikaystävänsä kanssa. Hän esittelee tyytyväisenä valoisaa, tammikuussa valmistunutta kotiaan. Isot ikkunat antavat hyvin paljon valoa olohuoneeseen.

– Jonkin verran täytyy vielä hankkia verhoa ylimpään osaan ikkunaa, sen kautta on parvelle suora näkymä vastapäisestä talosta, asukas naurahtaa.

Tilavalle parvelle mahtuu erinomaisesti parisänky, televisiolle on oma paikka ja parvella oleva vaatehuonesyvennys vaatetankoineen on käytännöllinen ja tarpeellinen. Parvella on myös oma pieni ikkuna, mikä sekin vielä lisää valoa ja avaruuden tuntua. Jyrkät, mutta tukevat ja vakaat portaat vievät ylös, itse kaide ja parven seinä ovat läpinäkyvät.

Koko asunto tuntuu selkeästi isommalta kuin neliöt kertovat.

Mittava huonekorkeus antaa asuntoon myös paljon hyvää ilmaa. Pienimuotoisena haasteena asukas pitää valaisimien ja varsinkin yläikkunoiden verhojen asentamista ja myös puhtaana pitoa. Täytyy hankkia hyvät ja turvalliset tikapuut, hän pohtii.

Parvelle vievien portaiden alle mahtuu juuri sopivan kokoinen laatikosto, joka antaa lisää säilytystilaa.

Pienessä kaksiossa on kahdelle asukkaalle mitoitettu tupakeittiö, myös iso kylpyhuone saunoineen on opiskelijalle unelmien täyttymys.

– Valajankatu on sijaintinsa puolesta täydellinen opiskelijalle. Alue on sopivan rauhallinen ja mukavat ulkoilupaikat ovat nurkan takana. Myös naapurusto suo hyvät mahdollisuudet yhteisöllisyydelle.