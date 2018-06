Puskaradiolla tieto Himokselle

Asukkaiden evakko jatkuu Kuokkalan Suuruspäässä. Perjantaisen runkovesiputken hajoamisen vuoksi Suuruspääntie 8:n B-rapun 20 asuntoa jouduttiin evakuoimaan. Alueen lähes 30 kerrostaloa oli ensin ilman vettä ja sitten talousvedenkeittosuosituksen piirissä. Suositus purettiin maanantaina, kun alueelta otetut mikrobiologiset näytteet paljastuivat puhtaiksi.

Asukas Veera Maijanen sattui paikalle jo perjantaina, kun talon piha oli täynnä paloautoja.

– Päivystävä palomestari kertoi, että talo on toistaiseksi käyttökiellossa ainakin maanantaihin asti. Oli ihan mukava juhannus, Maijanen toteaa sarkastisesti.

Maijasen kaveri Eerika Nieminen kerkesi lähteä Himokselle juhannuksen viettoon ennen tapahtumien alkua.

– Olin yllättynyt, kun Veera soitti ja kertoi, mitä on tapahtunut. Minulle ei ole henkilökohtaisesti ilmoitettu mitään. Jos emme olisi ystäviä, niin minä en olisi tiennyt tästä mitään kun palasin sunnuntaina, Nieminen kertoo.

Naiset olivat SPR:n hätämajoituksessa maanantaihin asti, mutta seuraava yösija oli vielä hieman epäselvä.

– Meille sanottiin, että olkaa yhteydessä kotivakuutusyhtiöönne. Olen käynyt konttorilla ja soitellut. Sieltä luvattiin olla yhteydessä jossain vaiheessa, Maijanen sanoo.

Niemisen vakuutusyhtiöstä kehotettiin jättämään soittopyyntö ruuhkan takia.

– Äsken Punaiselta Ristiltä soitti henkilö, joka kertoi että Jyväskylän Energia on ilmeisesti luvannut maksaa vielä yhden yön hotellissa.

Kotiin pääsystä naiset tiesivät maanantaina vain, että toistaiseksi taloa ei saa käyttää.

– Kaikista ärsyttävintä tässä on ehkä ollut se, että kaikki on ollut niin epäselvää eikä mistään ole oikein saanut tietoa, Nieminen toteaa.

Niin ikään B-rapussa asuvan Pete Özkanin mielestä koko juttu tuntuu ylireagoimiselta.

– Kyllä tuossa varmaan oikeasti pystyisi asustamaan. Onhan siinä toki turvallisuussyitä ja on hyvä, että he ajattelevat ihmisten turvallisuutta. Ei tässä auta kuin odottaa, mitä he sanovat.

Tarvittavat tavaransa asukkaat saivat hakea perjantaina, mutta muun muassa häkkivarastojen kohtalo tuntuu Özkanin mukaan huolettavan monia. Sen kummempaa reaktiota hän ei kanssa-asujissaan ole huomannut.

– Aluksi kaikki olivat aika huvittuneita tästä tilanteesta, mutta nyt muutaman päivän jälkeen alkaa kaikilla olla vähän hermo ­kireällä. Kaikki haluaisivat takaisin kotiin, Özkan toteaa.

Rakennuksen kuntoa arvioitiin maanantaina. Keskisuomalainen ei yrityksistä huolimatta saanut Jyväskylän kaupungin rakennusvalvonnasta kommenttia arvioinnin tuloksista. Isännöinti­yrityksestä ei myöskään kommentoitu kiinteistön vaurioita.

Rakennusta tarkastamassa olleen palomestari Pentti Partasen mukaan talon sortumavaaraan ei voida ottaa kantaa, ennen kuin talon alle päästään tähystämään.

– Täytyy myös selvittää, onko taloon turvallista syöttää sähköä ja hissihuoltajan käydä tarkistamassa, että hissi toimii niin kuin pitää. Vesi on talossa päällä, sitä tulee ja se poistuu, mutta vielä täytyy tarkistaa, ovatko viemäriputket ehjänä talon alla. Eli kyllä siinä vielä hommaa on, Partanen kertaa.

Rakennuksen pohjakerroksen lattiat ovat nousseet kellarin varastotiloissa, mutta rakennuksen kantavat seinät vaikuttaisivat Partasen mukaan olevan kunnossa. Vesi pääsi muun muassa väestönsuojatilaan ja häkkivarastoihin, joiden lattialla olleet tavarat ovat luultavasti kastuneet.

– Varastossa oli isoja kiviä ja hiekkaa. Kyllä siellä virtausta on kovasti ollut, Partanen toteaa.