Puukuokka raivaa tietä puukerrostaloille

Heinäkuussa valmistuneesta kolmen talon Puukuokka-korttelista on tullut Jyväskylälle uusi maamerkki. Keski-Suomen Opiskelija-asuntosäätiö rakentaa parhaillaan kahta puukerrostaloa Hämeentielle Seminaarinmäelle. Talojen on määrä valmistua tänä vuonna. Niiden jälkeen puisten kerrostalojen rakentamista joudutaan odottamaan kaupungissa.

Kuokkalaan Puukuokka-korttelin rakennuttaneella Lakealla on halukkuutta rakentaa uusia puukerrostaloja Jyväskylään, mutta sillä ei ole yhtään puuelementeistä tehtävää taloa suunnitteilla kaupunkiin.

– Kun sopiva tontti löytyy, tulee puukerrostalon vuoro, Lakean toimitusjohtaja Timo Mantila linjaa.

Tällä hetkellä Lakea rakennuttaa puukerrostaloa Seinäjoella, jossa talo on jo harjakorkeudessa. Seuraavat puukerrostalot yhtiö aikoo rakennuttaa Tampereelle ja Vantaalle.

Puukuokan kolmessa talossa on yhteensä 186 asuntoa, joista vain 15 on myymättä. Mantila pitää tilannetta hyvänä, sillä kolmannen talon valmistumisesta on vasta kuukausi.

Yhdeksän kuukautta sitten Puukuokka kakkoseen muuttaneella Emilia Trastilla on puukerrostalosta pelkkää hyvää sanottavaa. Trast on asunnossa vuokralaisena.

– Olen viihtynyt. Täällä on ollut tosi rauhallista, sillä äänieristys on pelannut tosi hyvin. Edes viereisen talon rakentamisen äänet eivät kuuluneet asuntoon, hän kertoo.

Trastin mukaan äänieristys on ollut paljon parempi kuin hänen edellisessä vuokra-asunnossaan, joka oli betonitalossa.

– Kylässä käyneet kaverit ovat heti todenneet: vautsi, täällä tuoksuu puu, hän kertoo.

Ainoa murhe oli viime talvena talon lämpöjen tasapainotuksessa. Huoneistojen lämpötilat vaihtelivat 16 asteesta 25 asteeseen ennen kuin asia korjattiin.

Puukuokka-kokonaisuus on koko maailman mittakaavassakin yksi isoimmista CLT-tilaelementeistä rakennetuista kohteista, vaikka ulkomaille on nousemassa puisia tornitaloja. Esimerkiksi Norjaan rakennetaan parhaillaan 21-kerroksista puukerrostaloa.

CLT (cross laminated timber) on liimaamalla ristikkäin ladotuista kerroksista muodostuva puulevy. Levyistä kootaan tilaelementit tehtaassa sisätiloissa ja valmiit asunnot nostetaan työmaalla paikoilleen.

Puukuokan suunnitelleen arkkitehti Anssi Lassilan mukaan Puukuokalla on iso merkitys puurakentamisen teknisessä kehittymisessä. Lakean Mantilan mukaan elementtien asennus nopeutui Puukuokan kaikissa rakennusvaiheissa.

Lassila uskoo, että puurakentaminen avaa suomalaiselle puuteollisuudelle globaaleja markkinoita.

Puukuokka tosin on rakennettu Itävallassa tehdyistä Stora Enson CLT-elementeistä, sillä hankkeen alkaessa Suomessa ei vielä valmistettu CLT-elementtejä. Nyt Suomessa on CLT-tehtaat Alajärvellä ja Kuhmossa sekä rakenteilla oleva tehdas Kauhajoella.

Kaupunginarkkitehti Leila Strömbergin mukaan Puukuokka on tuonut näkyvyyttä Jyväskylälle muutoinkin kuin kohteen saaneiden palkintojen ansiosta.

– Tuntuu siltä, että Puukuokka on noussut ilmiöksi. Tämän jälkeen on helpompi edistää puurakentamista Jyväskylässä, hän sanoo.