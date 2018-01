Rauhoita, piilota, sisusta

Sisä- tai väliovet ovat olennainen osa kodin sisustusta. Perinteisesti ne ovat olleet vähäeleisiä valkoisia, mutta ovien materiaaleilla ja väreillä voi myös räväyttää.

Sisäovet lisäävät asumismukavuutta sekä avonaisina että suljettuina. Niillä on monta tarkoitusta: ne luovat yksityisyyttä niin kylpy- kuin makuuhuoneessakin. Niillä voi piilottaa sotkuja. Sisäovet voivat rajoittaa myös ääntä ja hajua kulkeutumasta tilasta toiseen. Palo-ovi voi pelastaa henkiä.

Sisäovien malleja on kahta päätyyppiä: laakaovi ja peiliovi. Laakaoven pinta on sileä, kun taas peiliovessa on erilaisia osioita eli peilejä. Peiliovien yleisimpiä malleja ovat 3- tai 4-peiliset ovet.

– Suomalaiset sisustajat ovat oviasioissa perinteisiä. Sisäovien valinnassa painotetaan ajattomuutta, sanoo jyväskyläläinen sisustussuunnittelija Katriina Turunen.

Uutuuksia ja uusia trendejä tulee silti markkinoille koko ajan. Tällä hetkellä perinteisen 3- tai 4-peilisen oven vaihtoehtona käytetään yksipeilistä ovimallia.

– Se on hyvä haastaja: modernimpi ja persoonallisempi vaihtoehto, Turunen näkee.

Turusen mukaan myös pariovet ovat suosittuja.

– Jos vain kohteesta sopiva paikka löytyy, niin hyvin usein ne sinne valitaan. Ne voivat olla umpiovet tai osittain lasitetut ovet riippuen tilojen käyttötarkoituksesta. Näkyvyyttä voidaan estää esimerkiksi huurrelaseilla, Turunen vinkkaa.

Ovivalmistaja Jeld-Wen Suomi Oy:stä kerrotaan, että myös liukuovilla on tällä hetkellä kova menekki. Asuntojen koot pienenevät, ja tiloja halutaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja monipuolisesti.

Valkoisissa sisäovissa suositaan yhä enemmän puhtaanvalkoisia sävyjä. Toisaalta rohkeus värien käyttöön on lisääntynyt: suosittuja värejä ovat etenkin musta ja harmaa.

– Värillistä ovea kannattaa ilman muuta rohkeasti kokeilla, jos vain muu sisustus sopii siihen, eikä ovi jää yksinäiseksi väripläntiksi, Turunen sanoo.

Hän muistuttaa, että jos rohkeus ei riitä värilliseen oveen, oven voi esimerkiksi maalata vain toiselta puolelta.

– Esimerkiksi kotiteatterihuoneen sisäpuoleinen ovi voidaan maalata mustalla tai lastenhuoneen oven vastaava puoli liitutaulu- tai magneettimaalilla.

Edullisin sisäovien materiaali on kuitulevy. Kuitulevy voi olla maalattua tai viilutettua, sileää tai muotoon puristettua. Siitä valmistetaan sekä laakaovia että peiliovia.

Toinen tyypillinen materiaali on puu. Puuovi on usein raskaampi ja monesti myös kalliimpi kuin levyrakenteinen laakaovi tai muotopuristetusta levystä valmistettu peiliovi.

Valkoisen sisäoven hinta (ilman karmeja ja pintaheloja) on halvimmillaan muutamia kymppejä, kalleimpien mallien noin 300 euroa.

Ovikaupoilla kannattaa huomioida oven kätisyys ja avautumissuunta, jotta ovi on helppo avata, sillä on tilaa avautua eikä se peitä esimerkiksi katkaisimia.

Kätisyys määräytyy sen mukaan, kummalla kädellä ovi avataan. Jos kahva on oikealla puolella, ovi on vasenkätinen. Jos kahva on vasemmalla puolella, ovi on oikeakätinen.

Ovien mitat ilmoitetaan moduulimittana, jossa yksi moduuli (1M) on 100 millimetriä.

Yleisin sisäovikoko on 9 x 21M. Moduulimitta kertoo yleensä asennusaukon (raaka oviaukko ilman karmeja) koon. Ennen oven ostamista on mitattava siis asennusaukon leveys ja korkeus.

Aina ei kannata hankkia uusia ovia. Erityisesti vanhojen massiivipuisten ovien kunnostus on järkevää, sillä ne sopivat usein kauniisti asunnon tunnelmaan. Niitä on erityisesti 1950-luvulla rakennetuissa ja sitä vanhemmissa kerrostaloasunnoissa. Kunnostus aloitetaan hiomalla ja pakkeloimalla, jonka jälkeen ovet maalataan tai lakataan.

Uudemmissa asunnoissa sisäovet ovat yleensä teollisesti valmistettuja ja niiden kunnostus voi olla vaikeaa ja kallista. Silloin kannattaa miettiä pelkän ovilevyn vaihtamista.

Lähteinä myös rakentaja.fi, taloon.com