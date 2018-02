Satavuotias saa uudet hapsut

Monet haikailevat iranilaisen (persialaisen), käsin solmitun maton perään, mutta hintalappua katsoessaan kauhistuvat. Aito sellainen maksaa tuhansia euroja. Markkinoilla on myös jäljennöksiä, kopioita ja koneommeltuja mattoja, joiden hinta ei ole kuin murto-osa aidon maton hinnasta.

Iranilainen käsin solmittu matto on sijoitus, jonka arvo ei vähene, ei hinnassa eikä tunteissa. Upeana esineenä se tuottaa aina pelkkää mielihyvää. Oikein huollettuna ja hoidettuna se on kestävä kodin sisustaja, josta vielä perillisetkin kinastelevat.

Yksi keino saada kaunotar omalle lattialle, on ostaa sellainen käytettynä, vanhana esimerkiksi huutokaupasta tai kirpputorilta.

Itse ostin huutokaupasta maton 30 eurolla. Matto oli silmin nähden erittäin huonossa kunnossa, kaikki reunakantit olivat kuluneet puhki, päätyhapsut olivat hävinneet kokonaan ja itse kude oli jo osittain purkautunut. Reikiä ei onneksi näkynyt, mutta kunnon pesun tarpeessa matto oli. Sen uskomattoman hieno, tummansininen pohjaväri kauniine kuvioineen kuitenkin oli todella kaunis. Päätin korjauttaa maton.

Espoosta löysin iranilaisen, 1990-luvulla Suomeen pakolaisena saapuneen matonkorjaajan Mahmoud Abbasin. Nyt 57-vuotias Abbasi oli jo kotimaassaan korjannut näitä mattoja. Hän kertoo, että Iranissa tätä maton solmintaa voi opiskella monessakin paikassa, ja jopa peruskoulussa tätä käsityötä opetetaan.

– Iranissa matto on perheen pääomaa, joka siirtyy perillisille. Omia mattoja ei myydä.

Matonkorjaaja on opiskellut matonkorjausta ja tehnyt sitä myös ulkomailla, muun muassa Saksassa, Norjassa ja Ruotsissa.

Onkohan mattoni aito persialainen, mietin. Mahmoud Abbasi totesi heti maton nähtyään, että aito on, noin 80–100 vuotta vanha. Tivatessani häneltä, mistä näkee, että matto on aito ja käsin solmittu persialainen, hän näyttää, mutta toteaa samalla, että kokemus on paras opettaja.

– Katso, käsin solmittu on aina jollain tavoin pehmeä, taivuteltavissa, rullattavissa ja muokattavissa, vaikka se olisi myös paksu ja kovahko. Konematto sen sijaan on aina jäykkä ja kova, taipuu vain väkisin taittamalla.

Abbasi toteaa, että vuosien työkokemus on tuonut hänelle tarvittavan taidon ja varmuuden tunnistaa heti käsin solmittu, aito matto. Ammattilainen näkee heti jopa alueen, kaupungin, mistä matto on kotoisin.

Käsin solmitulla ja koneommellulla on muitakin eroja kuin pehmeys. Aidot matot on solmittu luonnonväreillä värjätyistä villa- tai silkkilangoista, myös puuvillaa voidaan käyttää. Teollisten mattojen langat ja värit ovat keinotekoisia, teollisia eikä niiden värimaailma hehku ollenkaan samanlaista harmoniaa kuin luonnonvärit. Värit ovat kylmät ja tunteettomat.

– Mattoa pitää myös aina katsoa alapuolelta, josta erot näkee hyvin. Teollinen alapuoli on lähes yksivärinen, harmaahko, kuviot ovat epäselviä. Käsin solmitun kuvio näkyy myös takapuolella. Käden jälki näkyy kyllä.

Kuviot ja kuviointi ovat aidossa matossa tietenkin täsmälliset, mutta pientä heittoa saa olla. Jopa pieni vinous on eduksi. Konematto sen sijaan on aina geometrisen, koneellisen tasainen, luonnoton.

Abbasin mukaan luonnonvärit eivät haalistu vuosien saatossa, mutta kemialliset värit haalistuvat, varsinkin auringon valon vaikutuksesta.

Matonkorjaaja toteaa, että vuosien varrella matoista kuluvat luonnollisesti kanttaukset ja hapsut. Niitä hän korjaa eniten. Reikiäkin voi olla.

– Ne ovat yleensä koin tekemiä. Lattialla, käytössä olevaan mattoon koit eivät kajoa, mutta jos mattoa säilyttää rullalla tai taitettuna komerossa, vintillä tai varastossa, koit iskevät luonnonkuituun heti.

Hän neuvoo, että jos mattoa ei pidä lattialla, se täytyy säilyttää muovipussissa naftaliinitabletilla varustettuna.

Abbasi ompelee kanttaukset käsin uudelleen ja solmii mattoon uudet hapsut. Reiät hän paikkaa niin hyvin, että edes hän itse ei enää näe missä reikä oli.

– Minulla on omia luonnonväreillä värjättyjä lankoja, joista löytyy aina samaa väriä.

Abbasi veloittaa tuntiveloituksella.

– Perusveloitus on 25 euroa tunnilta, mutta esimerkiksi ohut silkkilanka on työläämpi, joten silkkimaton korjaus on 40 euroa tunti.

Niinpä maton uudelleen kanttaus ja uudet hapsut maksavat helposti 500 eurosta yli tuhanteen euroon maton koosta ja kunnosta riippuen. Matonkorjaaja tekee kaiken käsin työpöytänsä ääressä.

– Korjasin aiemmin lattialla istuen, mutta selkää alkoi kivistää, Abbasi toteaa nauraen.

Minun noin satavuotias mattoni saa nyt uudet hapsut ja kanttaukset 500 eurolla, matto on sen verran pieni. Kun kesä tulee, pesen sen mökillä laiturilla hellästi pehmeällä harjalla tai sienellä ja Marseille -saippualla. Kuivaan laaka-asennossa.

Abbasi sanoo, että villamaton voi pestä itsekin vesipesussa, mutta silkkimatto tulisi pestä pesulassa kuivapesussa.

– Matto kestää pesun erittäin hyvin, ainoastaan kuivuminen voi olla työlästä. Varsinkin paksu villamatto kuivuu hitaasti. Pesulassa vesipesu onnistuu paremmin, sillä siellä matto kuivuu koneellisesti nopeasti ja huolella.